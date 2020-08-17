Додано: Вів 18 сер, 2020 12:20

ЛАД написав: Не так.

"Другие" аккуратно проводят все этапы, просто подготовку к выпуску и производство запускают, не ожидая результатов 3-го этапа. Не так."Другие" аккуратно проводят все этапы, просто подготовку к выпуску и производство запускают, не ожидая результатов 3-го этапа.

ЛАД написав: Не однозначно.

Не знаю, как в Азии-Америке, но в Европе занятия в школах были и в июне. Не однозначно.Не знаю, как в Азии-Америке, но в Европе занятия в школах были и в июне.

Starikan написав: Наплевать на западную бюрократию - это риск получить многомиллионные иски от пострадавших (которые западные суды, как правило, удовлетворяют).

По этой причине Китай и Рашка опередят всех. Наплевать на западную бюрократию - это риск получить многомиллионные иски от пострадавших (которые западные суды, как правило, удовлетворяют).По этой причине Китай и Рашка опередят всех.

Эта тактика вызвана бюрократией и не более того... Почему нельзя протестировать вакцину на трех врачах 25-45 лет и в случае отсутствия побочки, экстраполировать этот результат на остальных 25-30 летних врачей, даже если антитела вырабатываются на месяц, то это уже говорит о том что какая то часть врачей не заболеет и не станет разносчиком, думаю аналогично можно и в других сферах проводить тестирования. Это пример, аналогии можно построить - строители, водители маршруток и т.п. Русские скорее всего именно так и поступят. Ситуация несколько нестандартная, а на нее натягивают требования придуманные для других обстоятельств. Вирус и вакцина не самые сложные и необычные, и при современном развитии эффективная вакцина уже давно готова, но по рекомендациям бюрократов ее надо протестировать двойным-слепым-рандомизированным на всех слоях населения, включая малые народы Папуа-Новой Гвинеи, иначе не купят или засудят.В азиях и европах и маски носят, и шитки пластиковые, и дистанцию.. Да и старшая школа по дисциплине сильно разниться от первокласников. Только что слушал по радио кого-то из Минобразования... Все спихнули на школы, Ляшко рекомендует, а как выполнять рекомендации думайте сами, жаль учителей, особенно старшего возрастаПока писал свой пост не заметил Ваш. Полностью согласен с Вами. Страны где демократия еще не так воспалилась как на крайнем западе, выйдут из пандемии раньше и народа/экономики положат меньше. Китай и Рашка тому будут примеры.