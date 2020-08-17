Промышленник, форумчанин, чего-то пропал, написал, что у него положительный тест, слабость большая. И чего-то больше не пишет. Было бы интересно прочитать о его впечатлениях.
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Додано: Вів 18 сер, 2020 11:23
Промышленник, форумчанин, чего-то пропал, написал, что у него положительный тест, слабость большая. И чего-то больше не пишет. Было бы интересно прочитать о его впечатлениях.
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
Додано: Вів 18 сер, 2020 11:38
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
Yuri_T, Вася, Igneus - бан.
Додано: Вів 18 сер, 2020 12:13
Наплевать на западную бюрократию - это риск получить многомиллионные иски от пострадавших (которые западные суды, как правило, удовлетворяют).
По этой причине Китай и Рашка опередят всех.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
Не читаю нытиков и загонщиков в валюту: somilitark Moneta Trast Амвросий goldfinger centurionus ruvex Qwerty
Додано: Вів 18 сер, 2020 12:20
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Эта тактика вызвана бюрократией и не более того... Почему нельзя протестировать вакцину на трех врачах 25-45 лет и в случае отсутствия побочки, экстраполировать этот результат на остальных 25-30 летних врачей, даже если антитела вырабатываются на месяц, то это уже говорит о том что какая то часть врачей не заболеет и не станет разносчиком, думаю аналогично можно и в других сферах проводить тестирования. Это пример, аналогии можно построить - строители, водители маршруток и т.п. Русские скорее всего именно так и поступят. Ситуация несколько нестандартная, а на нее натягивают требования придуманные для других обстоятельств. Вирус и вакцина не самые сложные и необычные, и при современном развитии эффективная вакцина уже давно готова, но по рекомендациям бюрократов ее надо протестировать двойным-слепым-рандомизированным на всех слоях населения, включая малые народы Папуа-Новой Гвинеи, иначе не купят или засудят.
В азиях и европах и маски носят, и шитки пластиковые, и дистанцию.. Да и старшая школа по дисциплине сильно разниться от первокласников. Только что слушал по радио кого-то из Минобразования... Все спихнули на школы, Ляшко рекомендует, а как выполнять рекомендации думайте сами, жаль учителей, особенно старшего возраста
Пока писал свой пост не заметил Ваш. Полностью согласен с Вами. Страны где демократия еще не так воспалилась как на крайнем западе, выйдут из пандемии раньше и народа/экономики положат меньше. Китай и Рашка тому будут примеры.
Востаннє редагувалось st512 в Вів 18 сер, 2020 12:24, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 18 сер, 2020 12:24
st512
Щодо шкіл : очільниця львівської мерії щодо шкільної освіти заявила, що малим літкам дистанційне навчання ну не підійде, а для старших класів будуть дуже рекомендувати бодай один день в тиждень зробити дистанційним.
Додано: Вів 18 сер, 2020 12:28
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Мне эти изречения напоминают эпоху хозяйственников.. Видимость деятельности.. Какой вообще смысл от ОДНОГО дня удаленного обучения, это вообще зачем. Зато мелкие, которые маски носить не будут в принципе, будут носиться среди всех учителей каждый день, и как я уже говорил, родители которые их водят и ездят в маршрутках на работу
Додано: Вів 18 сер, 2020 12:33
Ліричний відступ про банки і маски.
Вчора відвідав кілька установ.
Заходжу в одну установу, ніби прикривачи наготу працівниці вдягнули маски, коли я всівся в крісло. Одна економістка масці так званій для прибиральниць (щось подібне до півпрозорої тюлі) інша в саморобній. Та інша відразу дзвонить в приватних справах, стягає тут же маску нижче носа і розповідає, хто там з зайомих в лікарні а хто на ШВЛ.
Друга установа. Ситуація та ж.Заходять клієнти маски через раз, зауважень з боку працівниць нуль. Йде селекторна нарада з центральним відділенням по впарюванню кредитів, відеоконференція. Звук на повну. І кожна економістка чи економіст з відділень горланить що вона-він зробили для Батьківщини, себто для банку,скільки кредитів впарили й на яку суму. Сидять напроти економістки два клієнти. ОДин з маскою на пупці, сочно викашлявс перед собою. потім вдягнув маску. По відеозвязку дзвонять на це відділенн. Тут менеджерка перериває обслуговувати клієнтів і з почуттям найвищої людської гідності каже"Вибачяюся, я мушу відповісти" бере трубку плучем і (ніби стоячи коло шеста і знімаючи з себе одяг перед клієнтами зриває з себе ненависну маску і 10 хвилин розповідає центру про впарювання кредитів. Чому їй маска заважала????
Додано: Вів 18 сер, 2020 12:48
ліричний відступ про маски - Білорусь ютуб
Додано: Вів 18 сер, 2020 13:05
Додано: Вів 18 сер, 2020 13:06
Re: Эпидемия коронавируса в мире
то тепер треба не цицьки ховати, а лице!
нова секс-мода!
во
+50грн !
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