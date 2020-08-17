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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1671167216731674>

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 251
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
41
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
12%
29
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
53
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
4%
9
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
6%
14
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
16%
39
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
14
Найманий працівник, втратив роботу
5%
13
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
16%
39
Всього голосів : 251
Повідомлення Додано: Вів 18 сер, 2020 11:23

  yama написав:Рад что все кто в теме живы здоровы ....на местах ибо мало ли.... вдруг ...ибо свирепствует Ковид ))


Промышленник, форумчанин, чего-то пропал, написал, что у него положительный тест, слабость большая. И чего-то больше не пишет. Было бы интересно прочитать о его впечатлениях.
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
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Повідомлення Додано: Вів 18 сер, 2020 11:38

У более чем 20% жителей Татарстана, Москвы, Петербурга, а также Астраханской, Московской, Ленинградской и Тюменской областей сформировался иммунитет к коронавирусу. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на информацию Роспотребнадзора.

:?:
Ранее на предприятии в подмосковном Зеленограде выпустили первую партию антиковидной вакцины «Спутник V». Первую партию вакцины получат несколько регионов, не больше 10-15.

https://m.rosbalt.ru/russia/2020/08/18/1859075.html
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
Yuri_T, Вася, Igneus - бан.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 18 сер, 2020 12:13

  st512 написав:
Отмечается, что легкая в изготовлении вакцина будет запущена в массовое производство в течение короткого времени.
Надо отдать должное Путлеру, выпуском рос вакцины он дал мощный пинок другим производителям ускориться, и немного подзабить на бюрократию. Думаю многие посмотрели и подумали "А что так можно было?", можно, и на мой взгляд это значительно прискорит выпуск других вакцин.

Наплевать на западную бюрократию - это риск получить многомиллионные иски от пострадавших (которые западные суды, как правило, удовлетворяют).
По этой причине Китай и Рашка опередят всех.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
Не читаю нытиков и загонщиков в валюту: somilitark Moneta Trast Амвросий goldfinger centurionus ruvex Qwerty
Starikan
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Повідомлення Додано: Вів 18 сер, 2020 12:20

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  ЛАД написав:Не так.
"Другие" аккуратно проводят все этапы, просто подготовку к выпуску и производство запускают, не ожидая результатов 3-го этапа.

Эта тактика вызвана бюрократией и не более того... Почему нельзя протестировать вакцину на трех врачах 25-45 лет и в случае отсутствия побочки, экстраполировать этот результат на остальных 25-30 летних врачей, даже если антитела вырабатываются на месяц, то это уже говорит о том что какая то часть врачей не заболеет и не станет разносчиком, думаю аналогично можно и в других сферах проводить тестирования. Это пример, аналогии можно построить - строители, водители маршруток и т.п. Русские скорее всего именно так и поступят. Ситуация несколько нестандартная, а на нее натягивают требования придуманные для других обстоятельств. Вирус и вакцина не самые сложные и необычные, и при современном развитии эффективная вакцина уже давно готова, но по рекомендациям бюрократов ее надо протестировать двойным-слепым-рандомизированным на всех слоях населения, включая малые народы Папуа-Новой Гвинеи, иначе не купят или засудят.

  ЛАД написав:Не однозначно.
Не знаю, как в Азии-Америке, но в Европе занятия в школах были и в июне.

В азиях и европах и маски носят, и шитки пластиковые, и дистанцию.. Да и старшая школа по дисциплине сильно разниться от первокласников. Только что слушал по радио кого-то из Минобразования... Все спихнули на школы, Ляшко рекомендует, а как выполнять рекомендации думайте сами, жаль учителей, особенно старшего возраста

  Starikan написав:Наплевать на западную бюрократию - это риск получить многомиллионные иски от пострадавших (которые западные суды, как правило, удовлетворяют).
По этой причине Китай и Рашка опередят всех.

Пока писал свой пост не заметил Ваш. Полностью согласен с Вами. Страны где демократия еще не так воспалилась как на крайнем западе, выйдут из пандемии раньше и народа/экономики положат меньше. Китай и Рашка тому будут примеры.
Востаннє редагувалось st512 в Вів 18 сер, 2020 12:24, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 18 сер, 2020 12:24

st512
Щодо шкіл : очільниця львівської мерії щодо шкільної освіти заявила, що малим літкам дистанційне навчання ну не підійде, а для старших класів будуть дуже рекомендувати бодай один день в тиждень зробити дистанційним.
stargazer
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 сер, 2020 12:28

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  stargazer написав:Щодо шкіл : очільниця львівської мерії щодо шкільної освіти заявила, що малим літкам дистанційне навчання ну не підійде, а для старших класів будуть дуже рекомендувати бодай один день в тиждень зробити дистанційним.

Мне эти изречения напоминают эпоху хозяйственников.. Видимость деятельности.. Какой вообще смысл от ОДНОГО дня удаленного обучения, это вообще зачем. Зато мелкие, которые маски носить не будут в принципе, будут носиться среди всех учителей каждый день, и как я уже говорил, родители которые их водят и ездят в маршрутках на работу
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Повідомлення Додано: Вів 18 сер, 2020 12:33

Ліричний відступ про банки і маски.

Вчора відвідав кілька установ.

Заходжу в одну установу, ніби прикривачи наготу працівниці вдягнули маски, коли я всівся в крісло. Одна економістка масці так званій для прибиральниць (щось подібне до півпрозорої тюлі) інша в саморобній. Та інша відразу дзвонить в приватних справах, стягає тут же маску нижче носа і розповідає, хто там з зайомих в лікарні а хто на ШВЛ.

Друга установа. Ситуація та ж.Заходять клієнти маски через раз, зауважень з боку працівниць нуль. Йде селекторна нарада з центральним відділенням по впарюванню кредитів, відеоконференція. Звук на повну. І кожна економістка чи економіст з відділень горланить що вона-він зробили для Батьківщини, себто для банку,скільки кредитів впарили й на яку суму. Сидять напроти економістки два клієнти. ОДин з маскою на пупці, сочно викашлявс перед собою. потім вдягнув маску. По відеозвязку дзвонять на це відділенн. Тут менеджерка перериває обслуговувати клієнтів і з почуттям найвищої людської гідності каже"Вибачяюся, я мушу відповісти" бере трубку плучем і (ніби стоячи коло шеста і знімаючи з себе одяг перед клієнтами :) зриває з себе ненависну маску і 10 хвилин розповідає центру про впарювання кредитів. Чому їй маска заважала????
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Повідомлення Додано: Вів 18 сер, 2020 12:48

  stargazer написав:Ліричний відступ про банки і маски.

Вчора відвідав кілька установ.

Заходжу в одну установу, ніби прикривачи наготу працівниці вдягнули маски, коли я всівся в крісло. Одна економістка масці так званій для прибиральниць (щось подібне до півпрозорої тюлі) інша в саморобній. Та інша відразу дзвонить в приватних справах, стягає тут же маску нижче носа і розповідає, хто там з зайомих в лікарні а хто на ШВЛ.

Друга установа. Ситуація та ж.Заходять клієнти маски через раз, зауважень з боку працівниць нуль. Йде селекторна нарада з центральним відділенням по впарюванню кредитів, відеоконференція. Звук на повну. І кожна економістка чи економіст з відділень горланить що вона-він зробили для Батьківщини, себто для банку,скільки кредитів впарили й на яку суму. Сидять напроти економістки два клієнти. ОДин з маскою на пупці, сочно викашлявс перед собою. потім вдягнув маску. По відеозвязку дзвонять на це відділенн. Тут менеджерка перериває обслуговувати клієнтів і з почуттям найвищої людської гідності каже"Вибачяюся, я мушу відповісти" бере трубку плучем і (ніби стоячи коло шеста і знімаючи з себе одяг перед клієнтами :) зриває з себе ненависну маску і 10 хвилин розповідає центру про впарювання кредитів. Чому їй маска заважала????
ліричний відступ про маски - Білорусь ютуб :oops:
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Повідомлення Додано: Вів 18 сер, 2020 13:05

  Starikan написав:.....
По этой причине Китай и Рашка опередят всех.

Возможно.
Но почему вакцине от "Вектора" уделяют гораздо меньше внимания, чем Гамалее
?
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Повідомлення Додано: Вів 18 сер, 2020 13:06

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  stargazer написав:Заходжу в одну установу, ніби прикривачи наготу працівниці вдягнули


то тепер треба не цицьки ховати, а лице!

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