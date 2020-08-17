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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1671167216731674

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 251
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
41
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
12%
29
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
53
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
4%
9
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
6%
14
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
16%
39
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
14
Найманий працівник, втратив роботу
5%
13
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
16%
39
Всього голосів : 251
Повідомлення Додано: Вів 18 сер, 2020 13:24

  st512 написав:
  ЛАД написав:Не так.
"Другие" аккуратно проводят все этапы, просто подготовку к выпуску и производство запускают, не ожидая результатов 3-го этапа.

Эта тактика вызвана бюрократией и не более того... Почему нельзя протестировать вакцину на трех врачах 25-45 лет и в случае отсутствия побочки, экстраполировать этот результат на остальных 25-30 летних врачей, даже если антитела вырабатываются на месяц, то это уже говорит о том что какая то часть врачей не заболеет и не станет разносчиком, думаю аналогично можно и в других сферах проводить тестирования.

Эту тему мы 2 дня обсуждали с freeze'ом, не буду повторяться. Я писал, что считаю недостаточным испытания даже на 2000 человек, а Вы предлагаете на 3-х. :)
Правда, не понял, зачем испытывать вакцину по профессиям - здоровье, вроде, от профессии не зависит. :)

  ЛАД написав:Не однозначно.
Не знаю, как в Азии-Америке, но в Европе занятия в школах были и в июне.

В азиях и европах и маски носят, и шитки пластиковые, и дистанцию.. Да и старшая школа по дисциплине сильно разниться от первокласников.

Могу поинтересоваться, но сомневаюсь, что дети в Европе в школе носили маски.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 18 сер, 2020 13:41

  ЛАД написав:
  st512 написав:
  ЛАД написав:Не так.
"Другие" аккуратно проводят все этапы, просто подготовку к выпуску и производство запускают, не ожидая результатов 3-го этапа.

Эта тактика вызвана бюрократией и не более того... Почему нельзя протестировать вакцину на трех врачах 25-45 лет и в случае отсутствия побочки, экстраполировать этот результат на остальных 25-30 летних врачей, даже если антитела вырабатываются на месяц, то это уже говорит о том что какая то часть врачей не заболеет и не станет разносчиком, думаю аналогично можно и в других сферах проводить тестирования.

Эту тему мы 2 дня обсуждали с freeze'ом, не буду повторяться. Я писал, что считаю недостаточным испытания даже на 2000 человек, а Вы предлагаете на 3-х. :)
Правда, не понял, зачем испытывать вакцину по профессиям - здоровье, вроде, от профессии не зависит. :)

  ЛАД написав:Не однозначно.
Не знаю, как в Азии-Америке, но в Европе занятия в школах были и в июне.

В азиях и европах и маски носят, и шитки пластиковые, и дистанцию.. Да и старшая школа по дисциплине сильно разниться от первокласников.

Могу поинтересоваться, но сомневаюсь, что дети в Европе в школе носили маски.

Не носят маски дети в школах. Учителя тоже. Считают, что главное дистанция. В классах в большинстве школ ЕС дети сидят не по парам и раньше.
Renee
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 сер, 2020 13:51

  Renee написав:Не носят маски дети в школах. Учителя тоже. Считают, что главное дистанция. В классах в большинстве школ ЕС дети сидят не по парам и раньше.

И как правило не по 30+ учеников в 25 м2 классе.
После уроков когда заходишь в такой класс, то воздух еще тот... идеальное место для заражения. к октябрю будем иметь колоссальный рост из-за открытых школ.
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Повідомлення Додано: Вів 18 сер, 2020 14:06

Специалисты Портсмутского университета (Великобритания) призвали граждан отказаться от одноразовых масок.
....
...ученые посоветовали отказаться от использования одноразовых масок в пользу многоразовых. Также в отчете говорится, что многоразовый аксессуар должен иметь фильтры, которые можно использовать в течение продолжительного периода времени.

https://kurs.com.ua/novost/202696-uchenie-prizvali-otkazatsja-ot-odnorazovih-masok
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 18 сер, 2020 14:15

  ЛАД написав:
Специалисты Портсмутского университета (Великобритания) призвали граждан отказаться от одноразовых масок.
....
...ученые посоветовали отказаться от использования одноразовых масок в пользу многоразовых. Также в отчете говорится, что многоразовый аксессуар должен иметь фильтры, которые можно использовать в течение продолжительного периода времени.

https://kurs.com.ua/novost/202696-uchenie-prizvali-otkazatsja-ot-odnorazovih-masok

Це все з екометою. В нас хоч би такі носили в приміщеннях)
stargazer
 
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