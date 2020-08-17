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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 1671167216731674 Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 251 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін 16% 41 Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін 12% 29 Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін 21% 53 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили 4% 9 Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили 6% 14 Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав 16% 39 Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок 6% 14 Найманий працівник, втратив роботу 5% 13 Маю бізнес, що стоїть, несе збитки 16% 39 Всього голосів : 251 Додано: Вів 18 сер, 2020 13:24 st512 написав: ЛАД написав: Не так.

"Другие" аккуратно проводят все этапы, просто подготовку к выпуску и производство запускают, не ожидая результатов 3-го этапа. Не так."Другие" аккуратно проводят все этапы, просто подготовку к выпуску и производство запускают, не ожидая результатов 3-го этапа.

Эта тактика вызвана бюрократией и не более того... Почему нельзя протестировать вакцину на трех врачах 25-45 лет и в случае отсутствия побочки, экстраполировать этот результат на остальных 25-30 летних врачей, даже если антитела вырабатываются на месяц, то это уже говорит о том что какая то часть врачей не заболеет и не станет разносчиком, думаю аналогично можно и в других сферах проводить тестирования. Эта тактика вызвана бюрократией и не более того... Почему нельзя протестировать вакцину на трех врачах 25-45 лет и в случае отсутствия побочки, экстраполировать этот результат на остальных 25-30 летних врачей, даже если антитела вырабатываются на месяц, то это уже говорит о том что какая то часть врачей не заболеет и не станет разносчиком, думаю аналогично можно и в других сферах проводить тестирования.

Эту тему мы 2 дня обсуждали с freeze'ом, не буду повторяться. Я писал, что считаю недостаточным испытания даже на 2000 человек, а Вы предлагаете на 3-х.

Правда, не понял, зачем испытывать вакцину по профессиям - здоровье, вроде, от профессии не зависит.



ЛАД написав: Не однозначно.

Не знаю, как в Азии-Америке, но в Европе занятия в школах были и в июне. Не однозначно.Не знаю, как в Азии-Америке, но в Европе занятия в школах были и в июне.

В азиях и европах и маски носят, и шитки пластиковые, и дистанцию.. Да и старшая школа по дисциплине сильно разниться от первокласников. В азиях и европах и маски носят, и шитки пластиковые, и дистанцию.. Да и старшая школа по дисциплине сильно разниться от первокласников.

Могу поинтересоваться, но сомневаюсь, что дети в Европе в школе носили маски. Эту тему мы 2 дня обсуждали с'ом, не буду повторяться. Я писал, что считаю недостаточным испытания даже на 2000 человек, а Вы предлагаете на 3-х.Правда, не понял, зачем испытывать вакцину по профессиям - здоровье, вроде, от профессии не зависит.Могу поинтересоваться, но сомневаюсь, что дети в Европе в школе носили маски. ЛАД 2 Повідомлень: 17029 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4516 раз. Подякували: 4197 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Вів 18 сер, 2020 13:41 ЛАД написав: st512 написав: ЛАД написав: Не так.

"Другие" аккуратно проводят все этапы, просто подготовку к выпуску и производство запускают, не ожидая результатов 3-го этапа. Не так."Другие" аккуратно проводят все этапы, просто подготовку к выпуску и производство запускают, не ожидая результатов 3-го этапа.

Эта тактика вызвана бюрократией и не более того... Почему нельзя протестировать вакцину на трех врачах 25-45 лет и в случае отсутствия побочки, экстраполировать этот результат на остальных 25-30 летних врачей, даже если антитела вырабатываются на месяц, то это уже говорит о том что какая то часть врачей не заболеет и не станет разносчиком, думаю аналогично можно и в других сферах проводить тестирования. Эта тактика вызвана бюрократией и не более того... Почему нельзя протестировать вакцину на трех врачах 25-45 лет и в случае отсутствия побочки, экстраполировать этот результат на остальных 25-30 летних врачей, даже если антитела вырабатываются на месяц, то это уже говорит о том что какая то часть врачей не заболеет и не станет разносчиком, думаю аналогично можно и в других сферах проводить тестирования.

Эту тему мы 2 дня обсуждали с freeze'ом, не буду повторяться. Я писал, что считаю недостаточным испытания даже на 2000 человек, а Вы предлагаете на 3-х.

Правда, не понял, зачем испытывать вакцину по профессиям - здоровье, вроде, от профессии не зависит.



ЛАД написав: Не однозначно.

Не знаю, как в Азии-Америке, но в Европе занятия в школах были и в июне. Не однозначно.Не знаю, как в Азии-Америке, но в Европе занятия в школах были и в июне.

В азиях и европах и маски носят, и шитки пластиковые, и дистанцию.. Да и старшая школа по дисциплине сильно разниться от первокласников. В азиях и европах и маски носят, и шитки пластиковые, и дистанцию.. Да и старшая школа по дисциплине сильно разниться от первокласников.

Могу поинтересоваться, но сомневаюсь, что дети в Европе в школе носили маски. Эту тему мы 2 дня обсуждали с'ом, не буду повторяться. Я писал, что считаю недостаточным испытания даже на 2000 человек, а Вы предлагаете на 3-х.Правда, не понял, зачем испытывать вакцину по профессиям - здоровье, вроде, от профессии не зависит.Могу поинтересоваться, но сомневаюсь, что дети в Европе в школе носили маски.

Не носят маски дети в школах. Учителя тоже. Считают, что главное дистанция. В классах в большинстве школ ЕС дети сидят не по парам и раньше. Не носят маски дети в школах. Учителя тоже. Считают, что главное дистанция. В классах в большинстве школ ЕС дети сидят не по парам и раньше. Renee Повідомлень: 213 З нами з: 22.10.19 Подякував: 55 раз. Подякували: 10 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 18 сер, 2020 13:51 Renee написав: Не носят маски дети в школах. Учителя тоже. Считают, что главное дистанция. В классах в большинстве школ ЕС дети сидят не по парам и раньше. Не носят маски дети в школах. Учителя тоже. Считают, что главное дистанция. В классах в большинстве школ ЕС дети сидят не по парам и раньше.

И как правило не по 30+ учеников в 25 м2 классе.

После уроков когда заходишь в такой класс, то воздух еще тот... идеальное место для заражения. к октябрю будем иметь колоссальный рост из-за открытых школ. И как правило не по 30+ учеников в 25 м2 классе.После уроков когда заходишь в такой класс, то воздух еще тот... идеальное место для заражения. к октябрю будем иметь колоссальный рост из-за открытых школ. _Mykola_ Повідомлень: 3890 З нами з: 09.02.09 Подякував: 548 раз. Подякували: 529 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 18 сер, 2020 14:06 Специалисты Портсмутского университета (Великобритания) призвали граждан отказаться от одноразовых масок.

....

...ученые посоветовали отказаться от использования одноразовых масок в пользу многоразовых. Также в отчете говорится, что многоразовый аксессуар должен иметь фильтры, которые можно использовать в течение продолжительного периода времени.

https://kurs.com.ua/novost/202696-uchenie-prizvali-otkazatsja-ot-odnorazovih-masok ЛАД 2 Повідомлень: 17029 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4516 раз. Подякували: 4197 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Вів 18 сер, 2020 14:15 ЛАД написав: Специалисты Портсмутского университета (Великобритания) призвали граждан отказаться от одноразовых масок.

....

...ученые посоветовали отказаться от использования одноразовых масок в пользу многоразовых. Также в отчете говорится, что многоразовый аксессуар должен иметь фильтры, которые можно использовать в течение продолжительного периода времени.

https://kurs.com.ua/novost/202696-uchenie-prizvali-otkazatsja-ot-odnorazovih-masok

Це все з екометою. В нас хоч би такі носили в приміщеннях) Це все з екометою. В нас хоч би такі носили в приміщеннях) stargazer Повідомлень: 1093 З нами з: 15.04.09 Подякував: 380 раз. Подякували: 119 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 1671167216731674 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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ЛОБ Вів 18 сер, 2020 09:55