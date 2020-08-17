ЛАД написав:Не так. "Другие" аккуратно проводят все этапы, просто подготовку к выпуску и производство запускают, не ожидая результатов 3-го этапа.
Эта тактика вызвана бюрократией и не более того... Почему нельзя протестировать вакцину на трех врачах 25-45 лет и в случае отсутствия побочки, экстраполировать этот результат на остальных 25-30 летних врачей, даже если антитела вырабатываются на месяц, то это уже говорит о том что какая то часть врачей не заболеет и не станет разносчиком, думаю аналогично можно и в других сферах проводить тестирования.
Эту тему мы 2 дня обсуждали с freeze'ом, не буду повторяться. Я писал, что считаю недостаточным испытания даже на 2000 человек, а Вы предлагаете на 3-х. Правда, не понял, зачем испытывать вакцину по профессиям - здоровье, вроде, от профессии не зависит.
ЛАД написав:Не однозначно. Не знаю, как в Азии-Америке, но в Европе занятия в школах были и в июне.
В азиях и европах и маски носят, и шитки пластиковые, и дистанцию.. Да и старшая школа по дисциплине сильно разниться от первокласников.
Могу поинтересоваться, но сомневаюсь, что дети в Европе в школе носили маски.
ЛАД написав:Не так. "Другие" аккуратно проводят все этапы, просто подготовку к выпуску и производство запускают, не ожидая результатов 3-го этапа.
Эта тактика вызвана бюрократией и не более того... Почему нельзя протестировать вакцину на трех врачах 25-45 лет и в случае отсутствия побочки, экстраполировать этот результат на остальных 25-30 летних врачей, даже если антитела вырабатываются на месяц, то это уже говорит о том что какая то часть врачей не заболеет и не станет разносчиком, думаю аналогично можно и в других сферах проводить тестирования.
Эту тему мы 2 дня обсуждали с freeze'ом, не буду повторяться. Я писал, что считаю недостаточным испытания даже на 2000 человек, а Вы предлагаете на 3-х. Правда, не понял, зачем испытывать вакцину по профессиям - здоровье, вроде, от профессии не зависит.
ЛАД написав:Не однозначно. Не знаю, как в Азии-Америке, но в Европе занятия в школах были и в июне.
В азиях и европах и маски носят, и шитки пластиковые, и дистанцию.. Да и старшая школа по дисциплине сильно разниться от первокласников.
Могу поинтересоваться, но сомневаюсь, что дети в Европе в школе носили маски.
Не носят маски дети в школах. Учителя тоже. Считают, что главное дистанция. В классах в большинстве школ ЕС дети сидят не по парам и раньше.
Renee написав:Не носят маски дети в школах. Учителя тоже. Считают, что главное дистанция. В классах в большинстве школ ЕС дети сидят не по парам и раньше.
И как правило не по 30+ учеников в 25 м2 классе. После уроков когда заходишь в такой класс, то воздух еще тот... идеальное место для заражения. к октябрю будем иметь колоссальный рост из-за открытых школ.
Специалисты Портсмутского университета (Великобритания) призвали граждан отказаться от одноразовых масок. .... ...ученые посоветовали отказаться от использования одноразовых масок в пользу многоразовых. Также в отчете говорится, что многоразовый аксессуар должен иметь фильтры, которые можно использовать в течение продолжительного периода времени.
Специалисты Портсмутского университета (Великобритания) призвали граждан отказаться от одноразовых масок. .... ...ученые посоветовали отказаться от использования одноразовых масок в пользу многоразовых. Также в отчете говорится, что многоразовый аксессуар должен иметь фильтры, которые можно использовать в течение продолжительного периода времени.