freeze написав:

ЛАД написав: Эту тему мы 2 дня обсуждали с freeze'ом, не буду повторяться. Я писал, что считаю недостаточным испытания даже на 2000 человек, а Вы предлагаете на 3-х. Эту тему мы 2 дня обсуждали с freeze'ом, не буду повторяться. Я писал, что считаю недостаточным испытания даже на 2000 человек, а Вы предлагаете на 3-х.

Если 2000 человек примут банальный аспирин, то минимум у 5 процентов будут побочные эффекты. А у нескольких сот человек в мире ежегодно возникает после приёма аспирина смертельно опасный синдром Рейе.Вы считает, что аспирин не прошел испытания, или надо еще исследовать его ?Так кстати никто внятно и не ответил мне, чего он конкретно боится при вакцинации из смеси аминокислот и нуклеотидов, которые человек кушает каждый день ?По-моему только ув.Uppi смогла внятно сформулировать, что боится разжижения головного мозга из-за неких вредных веществ, добавляемых в вакцину. По факту выяснилось, что таких веществ там нет.Кстати разрабатывается на сегодня по-моему 185 вакцин от коронавируса, на разных фазах от первой до третьей, то есть совокупно привиты несколько тысяч человек, никаких сообщений о том, что испытание хоть у кого-то приостановлены из-за побочных эффектов каких-то, я не встречал.