freeze написав:....... Так кстати никто внятно и не ответил мне, чего он конкретно боится при вакцинации из смеси аминокислот и нуклеотидов, которые человек кушает каждый день ?
Наверное, "человек кушает каждый день" всё же немного не те "аминокислоты и нуклеотиды". Иначе не было бы необходимости создавать вакцину.
Кстати разрабатывается на сегодня по-моему 185 вакцин от коронавируса, на разных фазах от первой до третьей, то есть совокупно привиты несколько тысяч человек, никаких сообщений о том, что испытание хоть у кого-то приостановлены из-за побочных эффектов каких-то, я не встречал.
Третья фаза у всех только начинается. На второй фазе количество испытуемых крайне мало. В РФ было всего 76 человек, например.
ЛАД написав:Эту тему мы 2 дня обсуждали с freeze'ом, не буду повторяться. Я писал, что считаю недостаточным испытания даже на 2000 человек, а Вы предлагаете на 3-х.
Если 2000 человек примут банальный аспирин, то минимум у 5 процентов будут побочные эффекты. А у нескольких сот человек в мире ежегодно возникает после приёма аспирина смертельно опасный синдром Рейе. Вы считает, что аспирин не прошел испытания, или надо еще исследовать его ?
Так кстати никто внятно и не ответил мне, чего он конкретно боится при вакцинации из смеси аминокислот и нуклеотидов, которые человек кушает каждый день ? По-моему только ув.Uppi смогла внятно сформулировать, что боится разжижения головного мозга из-за неких вредных веществ, добавляемых в вакцину. По факту выяснилось, что таких веществ там нет.
Кстати разрабатывается на сегодня по-моему 185 вакцин от коронавируса, на разных фазах от первой до третьей, то есть совокупно привиты несколько тысяч человек, никаких сообщений о том, что испытание хоть у кого-то приостановлены из-за побочных эффектов каких-то, я не встречал.
Честно говоря не понял кто-чего боится. У некоторых тяжело больных Т-клетки атакуют сами себя. Так вакцинируют, чтобы не было тяжело больных. Почему журналисты назвали в начале статьи назвали Т-клетки загадочными? Еще в советские времена в ВУЗе нам достаточно подробно рассказывали об этих клетках и их функциях.
st512 Если Вы считаете, что достаточно испытания вакцины на 2-3 врачах, ваше право. Но почему-то во всём мире это считается недостаточным. Ни при испытаниях вакцин, ни при испытаниях лекарств. Медики такие дураки?
ЛАД написав:Наверное, "человек кушает каждый день" всё же немного не те "аминокислоты и нуклеотиды". Иначе не было бы необходимости создавать вакцину.
Именно те самые аминокислоты и нуклеотиды, их немного этих кирпичиков, и практически все из них, кроме злостных веганов, человек кушает ежедневно. А вакцину делают от воздействия живых организмов, которые во многом сделаны из этих кирпичиков. Возможное пропорции поедание просто разные. А современных вакцинах нет живых организмов.
ЛАД написав:На второй фазе количество испытуемых крайне мало. В РФ было всего 76 человек, например.
Т-клітини мають трильйони можливих версій поверхневих білків, кожен з яких розпізнає різні мішені. Оскільки Т-клітини залишаються в крові протягом багатьох років після перенесеної інфекції, вони також сприяють "довготривалій пам'яті" імунної системи і дозволяють їй швидше і ефективніше реагувати, коли вона знову стикається зі старим ворогом.
це не таємниця це вчать \ вчили в школі 20-25 років тому
Однак найбільшою загадкою став той факт, що вчені виявили специфічні до Covid-19 Т-клітини у зразках крові, взятих за роки до початку пандемії.
тоже верно по крайне мере в образцах донорской крови взятой за месяц до обЪявления эпидемии в одной европейской стране находили антитела ( не Т лимфоциты) но это свидетельствует что люди на тот момент уже переболели. Другой вопрос про года это уже очень интересно . Но опять таки была сплетня ( не подтвержденная , конспирологическая теория) что тесты не различают антитела к разным вирусам короны ( а их напомню известно с десяток еще до "изобретения" нового версии 2019 )
Востаннє редагувалось yama в Вів 18 сер, 2020 16:48, всього редагувалось 2 разів.
Юго-Восточная Азия сталкивается со штаммом нового коронавируса D614G, который может оказаться гораздо заразнее SARS CoV 2, хотя пока подтверждений этого предположения нет. Сообщает Bloomberg .... Нур Хишам (минздрав Малайзии) предупредил, что штамм может означать, что существующие исследования вакцин могут быть неполными или неэффективными против мутации.
freeze написав:Честно говоря не понял кто-чего боится. У некоторых тяжело больных Т-клетки атакуют сами себя. Так вакцинируют, чтобы не было тяжело больных. Почему журналисты назвали в начале статьи назвали Т-клетки загадочными? Еще в советские времена в ВУЗе нам достаточно подробно рассказывали об этих клетках и их функциях.
Вакцина способствует выработке Т-лимфоцитов, которые у некоторых пациентов приводят к цитокиновому шторму. Почему и у каких конкретно пациентов это происходит пока загадка. Не Т-клетки загадочные, а почему организм атакует сам себя загадка
ЛАД написав:Наверное, "человек кушает каждый день" всё же немного не те "аминокислоты и нуклеотиды". Иначе не было бы необходимости создавать вакцину.
Именно те самые аминокислоты и нуклеотиды, их немного этих кирпичиков, и практически все из них, кроме злостных веганов, человек кушает ежедневно. А вакцину делают от воздействия живых организмов, которые во многом сделаны из этих кирпичиков. Возможное пропорции поедание просто разные. А современных вакцинах нет живых организмов.
Ещё раз. Если те же самые аминокислоты и нуклеотиды, то зачем специально делать вакцину? Мы же их и так едим.
ЛАД написав:На второй фазе количество испытуемых крайне мало. В РФ было всего 76 человек, например.
А теперь умножьте эту цифру на 185. Опять мало ?
Это всё же 185 разных вакцин. Просто интересно, если испытать 200 разных лекарств на 10 человеках каждое, Вы тоже скажете, что это достаточно? Повторю тот же вопрос, который задал чуть выше - почему-то во всём мире это (испытание на малом количестве) считается недостаточным. Ни при испытаниях вакцин, ни при испытаниях лекарств. Медики такие дураки?
ЛАД написав:Это всё же 185 разных вакцин. Просто интересно, если испытать 200 разных лекарств на 10 человеках каждое, Вы тоже скажете, что это достаточно?
Причем тут хрен к лопате ? Парацетамол от аспирина отличается как вирус от офисного стула. А все 185 разработок отличаются друг от друга как соседи в одном подьезде, основная масса использует разные разновидности аденовируса в качестве вектора и различные части собственно коронавируса для внедрения.
ЛАД написав:Наверное, "человек кушает каждый день" всё же немного не те "аминокислоты и нуклеотиды". Иначе не было бы необходимости создавать вакцину.
Именно те самые аминокислоты и нуклеотиды, их немного этих кирпичиков, и практически все из них, кроме злостных веганов, человек кушает ежедневно. А вакцину делают от воздействия живых организмов, которые во многом сделаны из этих кирпичиков. Возможное пропорции поедание просто разные. А современных вакцинах нет живых организмов.
Ещё раз. Если те же самые аминокислоты и нуклеотиды, то зачем специально делать вакцину? Мы же их и так едим. [/quote]
Дело всего лишь в пропорциях и разных сочленениях сьедобных кирпичиков, в живом виде при определенных комбинациях они вызывают болезни.