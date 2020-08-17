stm написав:Вакцина способствует выработке Т-лимфоцитов, которые у некоторых пациентов приводят к цитокиновому шторму. Почему и у каких конкретно пациентов это происходит пока загадка. Не Т-клетки загадочные, а почему организм атакует сам себя загадка
Эту загадку будут решать еще множество лет, как и синдром внезапной смерти у младенцев. Пока будут решать загадку уже умерло почти 800 000 человек от коронавируса, причем в основном как я понимаю именно от этого цитокинового шторма. Уже провакцинировано вакцинами от коронавируса в разных странах несколько тысяч человек при разных фазах испытаний и ни одного факта цитокинового шторма и близко не было, как я понимаю, самое значительное, что наблюдали это небольшое повышение температуры в первый день. Какая должны быть пропорция, 800 000 к 0, надо значит еще и еще делать фазы и фазы ? А если дойдем до пропорции 2000000 умерших к 2 неожиданно найденным с неожиданной реакцией ? Тогда видимо можно прекращать перфекционизм, который приводит к многочисленным жертвам больных ?
ЛАД написав:Ещё раз. Если те же самые аминокислоты и нуклеотиды, то зачем специально делать вакцину? Мы же их и так едим.
Дело всего лишь в пропорциях и разных сочленениях сьедобных кирпичиков, в живом виде при определенных комбинациях они вызывают болезни.
Эти же кирпичики в мертвом виде при определенных комбинациях вызывают смерть. Например, яды.
А насчёт похожи, не похожи... Геном человека и обезьяны отличаются на какие-то проценты. Тем не менее, разница существенная. Да и с какой-нибудь улиткой разница не так велика.
Но не буду спорить больше. Все эти новые вакцины можно вообще не испытывать. Во всяком случае, не проводить третий этап. Они же все похожи и уже испытаны на других болезнях на большом количестве людей.
P.s. При избыточном оптимизме логика и осторожность исчезают и уже не нужны.
ЛАД написав:P.s. При избыточном оптимизме логика и осторожность исчезают и уже не нужны.
Ни один человек ничего не добился значимого в жизни при избыточном пессимизме. Все мировые стартапы это избыточный оптимизм, именно оптимизм двигатель всего. А при эпидемиях, стихийных бедствиях и тд у пессимизма и нерешительности еще и вполне внушительный мартиролог жертв.
Оптимiзм це не компетенція професійна, це ємоція, якщо вона без доказів, бо оптимізм базується на підриві людей, як мантра, як в гілці про КРЖН, якщо є знання, то це вже реалізм. І ще при професійному погляду на якусь сферу вирішується 3 точки аналітичного зору-оптимістичний, песімістичний і можливий. Бо пам'ятаємо про Бог располагає, а людина тільки..
freeze написав:Ни один человек ничего не добился значимого в жизни при избыточном пессимизме. Все мировые стартапы это избыточный оптимизм, именно оптимизм двигатель всего. А при эпидемиях, стихийных бедствиях и тд у пессимизма и нерешительности еще и вполне внушительный мартиролог жертв.
100%. Меня всегда поражает в собственниках бизнеса просто неизбывный оптимизм. Вот сегодня с одним общался. Он говорит взлетит, а я смотрю на цифры и не понимаю - как?
It takes little for me to say I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California