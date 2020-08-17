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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 251
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
41
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
12%
29
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
53
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
4%
9
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
6%
14
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
16%
39
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
14
Найманий працівник, втратив роботу
5%
13
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
16%
39
Всього голосів : 251
Повідомлення Додано: Вів 18 сер, 2020 17:23

Re: Эпидемия коронавируса в мире

stm написав:Вакцина способствует выработке Т-лимфоцитов, которые у некоторых пациентов приводят к цитокиновому шторму. Почему и у каких конкретно пациентов это происходит пока загадка. Не Т-клетки загадочные, а почему организм атакует сам себя загадка :)


Эту загадку будут решать еще множество лет, как и синдром внезапной смерти у младенцев.
Пока будут решать загадку уже умерло почти 800 000 человек от коронавируса, причем в основном как я понимаю именно от этого цитокинового шторма.
Уже провакцинировано вакцинами от коронавируса в разных странах несколько тысяч человек при разных фазах испытаний и ни одного факта цитокинового шторма и близко не было, как я понимаю, самое значительное, что наблюдали это небольшое повышение температуры в первый день.
Какая должны быть пропорция, 800 000 к 0, надо значит еще и еще делать фазы и фазы ?
А если дойдем до пропорции 2000000 умерших к 2 неожиданно найденным с неожиданной реакцией ? Тогда видимо можно прекращать перфекционизм, который приводит к многочисленным жертвам больных ?
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Повідомлення Додано: Вів 18 сер, 2020 18:31

  freeze написав:
  ЛАД написав:Ещё раз.
Если те же самые аминокислоты и нуклеотиды, то зачем специально делать вакцину? Мы же их и так едим. :)


Дело всего лишь в пропорциях и разных сочленениях сьедобных кирпичиков, в живом виде при определенных комбинациях они вызывают болезни.

Эти же кирпичики в мертвом виде при определенных комбинациях вызывают смерть. Например, яды.

А насчёт похожи, не похожи...
Геном человека и обезьяны отличаются на какие-то проценты. Тем не менее, разница существенная.
Да и с какой-нибудь улиткой разница не так велика. :)

Но не буду спорить больше. Все эти новые вакцины можно вообще не испытывать. Во всяком случае, не проводить третий этап. Они же все похожи и уже испытаны на других болезнях на большом количестве людей. :)

P.s. При избыточном оптимизме логика и осторожность исчезают и уже не нужны.
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Повідомлення Додано: Вів 18 сер, 2020 18:40

Re: Эпидемия коронавируса в мире

ЛАД написав:
  freeze написав:
  ЛАД написав:P.s. При избыточном оптимизме логика и осторожность исчезают и уже не нужны.


Ни один человек ничего не добился значимого в жизни при избыточном пессимизме. Все мировые стартапы это избыточный оптимизм, именно оптимизм двигатель всего.
А при эпидемиях, стихийных бедствиях и тд у пессимизма и нерешительности еще и вполне внушительный мартиролог жертв.
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Повідомлення Додано: Вів 18 сер, 2020 19:14

Оптимiзм це не компетенція професійна, це ємоція, якщо вона без доказів, бо оптимізм базується на підриві людей, як мантра, як в гілці про КРЖН, якщо є знання, то це вже реалізм.
І ще при професійному погляду на якусь сферу вирішується 3 точки аналітичного зору-оптимістичний, песімістичний і можливий.
Бо пам'ятаємо про Бог располагає, а людина тільки..
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Повідомлення Додано: Вів 18 сер, 2020 19:49

  freeze написав:Ни один человек ничего не добился значимого в жизни при избыточном пессимизме. Все мировые стартапы это избыточный оптимизм, именно оптимизм двигатель всего.
А при эпидемиях, стихийных бедствиях и тд у пессимизма и нерешительности еще и вполне внушительный мартиролог жертв.


100%. Меня всегда поражает в собственниках бизнеса просто неизбывный оптимизм. Вот сегодня с одним общался. Он говорит взлетит, а я смотрю на цифры и не понимаю - как?
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adeges
 
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