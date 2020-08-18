Додано: Вів 18 сер, 2020 17:23

stm написав: Вакцина способствует выработке Т-лимфоцитов, которые у некоторых пациентов приводят к цитокиновому шторму. Почему и у каких конкретно пациентов это происходит пока загадка. Не Т-клетки загадочные, а почему организм атакует сам себя загадка Вакцина способствует выработке Т-лимфоцитов, которые у некоторых пациентов приводят к цитокиновому шторму. Почему и у каких конкретно пациентов это происходит пока загадка. Не Т-клетки загадочные, а почему организм атакует сам себя загадка

Эту загадку будут решать еще множество лет, как и синдром внезапной смерти у младенцев.Пока будут решать загадку уже умерло почти 800 000 человек от коронавируса, причем в основном как я понимаю именно от этого цитокинового шторма.Уже провакцинировано вакцинами от коронавируса в разных странах несколько тысяч человек при разных фазах испытаний и ни одного факта цитокинового шторма и близко не было, как я понимаю, самое значительное, что наблюдали это небольшое повышение температуры в первый день.Какая должны быть пропорция, 800 000 к 0, надо значит еще и еще делать фазы и фазы ?А если дойдем до пропорции 2000000 умерших к 2 неожиданно найденным с неожиданной реакцией ? Тогда видимо можно прекращать перфекционизм, который приводит к многочисленным жертвам больных ?