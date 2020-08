Додано: Вів 18 сер, 2020 19:49

freeze написав: Ни один человек ничего не добился значимого в жизни при избыточном пессимизме. Все мировые стартапы это избыточный оптимизм, именно оптимизм двигатель всего.

А при эпидемиях, стихийных бедствиях и тд у пессимизма и нерешительности еще и вполне внушительный мартиролог жертв.



100%. Меня всегда поражает в собственниках бизнеса просто неизбывный оптимизм. Вот сегодня с одним общался. Он говорит взлетит, а я смотрю на цифры и не понимаю - как? 100%. Меня всегда поражает в собственниках бизнеса просто неизбывный оптимизм. Вот сегодня с одним общался. Он говорит взлетит, а я смотрю на цифры и не понимаю - как?

