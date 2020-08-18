stm написав:Вакцина способствует выработке Т-лимфоцитов, которые у некоторых пациентов приводят к цитокиновому шторму. Почему и у каких конкретно пациентов это происходит пока загадка. Не Т-клетки загадочные, а почему организм атакует сам себя загадка
Эту загадку будут решать еще множество лет, как и синдром внезапной смерти у младенцев. Пока будут решать загадку уже умерло почти 800 000 человек от коронавируса, причем в основном как я понимаю именно от этого цитокинового шторма. Уже провакцинировано вакцинами от коронавируса в разных странах несколько тысяч человек при разных фазах испытаний и ни одного факта цитокинового шторма и близко не было, как я понимаю, самое значительное, что наблюдали это небольшое повышение температуры в первый день. Какая должны быть пропорция, 800 000 к 0, надо значит еще и еще делать фазы и фазы ? А если дойдем до пропорции 2000000 умерших к 2 неожиданно найденным с неожиданной реакцией ? Тогда видимо можно прекращать перфекционизм, который приводит к многочисленным жертвам больных ?
ЛАД написав:Ещё раз. Если те же самые аминокислоты и нуклеотиды, то зачем специально делать вакцину? Мы же их и так едим.
Дело всего лишь в пропорциях и разных сочленениях сьедобных кирпичиков, в живом виде при определенных комбинациях они вызывают болезни.
Эти же кирпичики в мертвом виде при определенных комбинациях вызывают смерть. Например, яды.
А насчёт похожи, не похожи... Геном человека и обезьяны отличаются на какие-то проценты. Тем не менее, разница существенная. Да и с какой-нибудь улиткой разница не так велика.
Но не буду спорить больше. Все эти новые вакцины можно вообще не испытывать. Во всяком случае, не проводить третий этап. Они же все похожи и уже испытаны на других болезнях на большом количестве людей.
P.s. При избыточном оптимизме логика и осторожность исчезают и уже не нужны.
ЛАД написав:P.s. При избыточном оптимизме логика и осторожность исчезают и уже не нужны.
Ни один человек ничего не добился значимого в жизни при избыточном пессимизме. Все мировые стартапы это избыточный оптимизм, именно оптимизм двигатель всего. А при эпидемиях, стихийных бедствиях и тд у пессимизма и нерешительности еще и вполне внушительный мартиролог жертв.
Оптимiзм це не компетенція професійна, це ємоція, якщо вона без доказів, бо оптимізм базується на підриві людей, як мантра, як в гілці про КРЖН, якщо є знання, то це вже реалізм. І ще при професійному погляду на якусь сферу вирішується 3 точки аналітичного зору-оптимістичний, песімістичний і можливий. Бо пам'ятаємо про Бог располагає, а людина тільки..
freeze написав:Ни один человек ничего не добился значимого в жизни при избыточном пессимизме. Все мировые стартапы это избыточный оптимизм, именно оптимизм двигатель всего. А при эпидемиях, стихийных бедствиях и тд у пессимизма и нерешительности еще и вполне внушительный мартиролог жертв.
100%. Меня всегда поражает в собственниках бизнеса просто неизбывный оптимизм. Вот сегодня с одним общался. Он говорит взлетит, а я смотрю на цифры и не понимаю - как?
It takes little for me to say I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California
Супер-карантин уже не нужен. Почему ВОЗ перестала нагнетать истерию вокруг коронавируса
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), которая в марте объявила коронавирус пандемией, становится все более мягкой в формулировках.
На днях появилось сообщение, что ВОЗ призвала мир больше не вводить карантин. На самом деле формулировка была чуть другой - организация выразила надежду, что странам больше не придется вводить жесткие санитарно-карантинные ограничения.
Хотя непонятно, на чем основана такая уверенность: новые случаи ковид в мире еще в августе ставили антирекорды.
Тем не менее ВОЗ ощутимо снизила градус накала вокруг коронавируса. Так же происходит и в Украине - изо дня в день в стране фиксируются антирекорды заболеваемости, а власть ведет себя более-менее спокойно. Это диссонирует с тем, когда инфицированных было пару десятков человек на всю Украину и при этом был объявлен тотальный карантин.
Почему так происходит?
Версия 1. Кончились деньги
Версия 2. Конспирологическая
Интересно, что подобные претензии - в намеренном сгущении красок - к ВОЗ уже предъявлялись во время пандемии свиного гриппа.
С 2003 году ВОЗ давала термину "пандемия гриппа" такое определение. Это "глобальная эпидемия, вызываемая новым вирусом гриппа, против которого в человеческой популяции нет исходного иммунитета, что приводит к нескольким одновременным эпидемиям по всему миру с огромным числом умерших и заболевших".
Однако в 2009 года формулировка была исправлена. Из нее убрали последнюю часть - об умерших и заболевших. Параллельно ВОЗ изменила методику расчета. Для того, чтобы объявить ту или иную болезнь пандемией, было достаточно зафиксировать вспышку в двух из шести регионов, на которые организация делит мир в своей документации. И в этом же году была объявлена пандемия свиного гриппа, который еще известен как A/H1N1.
Свиной грипп 2009 года был первой официально объявленной пандемией за последние 40 лет. По многих странах продажи Тамифлю влетели на 1000%. Мировые производители вакцин ожидали и получили многомиллиардную прибыль.
Наличие заболеваемости никто не отрицал. Например в Украине, по данным на 30 декабря 2009 года, от вируса в Украине умерли 652 человека.
Однако уже летом следующего года, 2010-го, Парламентская ассамблея Совета Европы выпустила отчет с критикой действий ВОЗ. Европейские чиновники обвиняли организацию и правительства ряда стран в том, что необоснованно тратили государственные деньги на борьбу с пандемией и "внушали населению необоснованные страхи".
Масштаб свиного гриппа был раздут настолько, что огромные партии спасительной вакцины не пришлось использовать. Они были закуплены, но в итоге уничтожены из-за истекшего скора годности.
Журналисты провели расследование. Им стало известно, что ведущие мировые ученые, которые давали ВОЗ советы, как действовать в рамках свиной пандемии, делали это за солидные гонорары фармацевтических компаний.
Изначально ВОЗ назвала данные обвинения теорией заговора. Но в августе 2010 года ВОЗ объявила об окончании пандемии свиного гриппа. Тогда же был опубликован список членов, входивших в тайный комитет, и их доходы. И действительно некоторые из них сотрудничали с мировыми фармацевтическими гигантами, получали за это деньги, а некоторые консультировали в том числе и правительства стран.
stargazer написав:Ліричний відступ про банки і маски.
Вчора відвідав кілька установ.
Заходжу в одну установу, ніби прикривачи наготу працівниці вдягнули маски, коли я всівся в крісло. Одна економістка масці так званій для прибиральниць (щось подібне до півпрозорої тюлі) інша в саморобній. Та інша відразу дзвонить в приватних справах, стягає тут же маску нижче носа і розповідає, хто там з зайомих в лікарні а хто на ШВЛ.
Друга установа. Ситуація та ж.Заходять клієнти маски через раз, зауважень з боку працівниць нуль. Йде селекторна нарада з центральним відділенням по впарюванню кредитів, відеоконференція. Звук на повну. І кожна економістка чи економіст з відділень горланить що вона-він зробили для Батьківщини, себто для банку,скільки кредитів впарили й на яку суму. Сидять напроти економістки два клієнти. ОДин з маскою на пупці, сочно викашлявс перед собою. потім вдягнув маску. По відеозвязку дзвонять на це відділенн. Тут менеджерка перериває обслуговувати клієнтів і з почуттям найвищої людської гідності каже"Вибачяюся, я мушу відповісти" бере трубку плучем і (ніби стоячи коло шеста і знімаючи з себе одяг перед клієнтами зриває з себе ненависну маску і 10 хвилин розповідає центру про впарювання кредитів. Чому їй маска заважала????
тре противогази, і наручниками до столів, і якщо що не так, електрошокером... мрія странжера і не тільки...
stargazer написав:Ліричний відступ про банки і маски.
Вчора відвідав кілька установ.
Заходжу в одну установу, ніби прикривачи наготу працівниці вдягнули маски, коли я всівся в крісло. Одна економістка масці так званій для прибиральниць (щось подібне до півпрозорої тюлі) інша в саморобній. Та інша відразу дзвонить в приватних справах, стягає тут же маску нижче носа і розповідає, хто там з зайомих в лікарні а хто на ШВЛ.
Друга установа. Ситуація та ж.Заходять клієнти маски через раз, зауважень з боку працівниць нуль. Йде селекторна нарада з центральним відділенням по впарюванню кредитів, відеоконференція. Звук на повну. І кожна економістка чи економіст з відділень горланить що вона-він зробили для Батьківщини, себто для банку,скільки кредитів впарили й на яку суму. Сидять напроти економістки два клієнти. ОДин з маскою на пупці, сочно викашлявс перед собою. потім вдягнув маску. По відеозвязку дзвонять на це відділенн. Тут менеджерка перериває обслуговувати клієнтів і з почуттям найвищої людської гідності каже"Вибачяюся, я мушу відповісти" бере трубку плучем і (ніби стоячи коло шеста і знімаючи з себе одяг перед клієнтами зриває з себе ненависну маску і 10 хвилин розповідає центру про впарювання кредитів. Чому їй маска заважала????
ліричний відступ про маски - Білорусь ютуб
там уже гори трупів від коронавірусу, просто приховують, тіпа Лукашенко не такий... відвертають увагу від реально того, що корона косить білорусів. Там вже півмінська коронозомбі.