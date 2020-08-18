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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1674167516761677>

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 251
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
41
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
12%
29
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
53
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
4%
9
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
6%
14
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
16%
39
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
14
Найманий працівник, втратив роботу
5%
13
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
16%
39
Всього голосів : 251
Повідомлення Додано: Вів 18 сер, 2020 17:23

Re: Эпидемия коронавируса в мире

stm написав:Вакцина способствует выработке Т-лимфоцитов, которые у некоторых пациентов приводят к цитокиновому шторму. Почему и у каких конкретно пациентов это происходит пока загадка. Не Т-клетки загадочные, а почему организм атакует сам себя загадка :)


Эту загадку будут решать еще множество лет, как и синдром внезапной смерти у младенцев.
Пока будут решать загадку уже умерло почти 800 000 человек от коронавируса, причем в основном как я понимаю именно от этого цитокинового шторма.
Уже провакцинировано вакцинами от коронавируса в разных странах несколько тысяч человек при разных фазах испытаний и ни одного факта цитокинового шторма и близко не было, как я понимаю, самое значительное, что наблюдали это небольшое повышение температуры в первый день.
Какая должны быть пропорция, 800 000 к 0, надо значит еще и еще делать фазы и фазы ?
А если дойдем до пропорции 2000000 умерших к 2 неожиданно найденным с неожиданной реакцией ? Тогда видимо можно прекращать перфекционизм, который приводит к многочисленным жертвам больных ?
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Повідомлення Додано: Вів 18 сер, 2020 18:31

  freeze написав:
  ЛАД написав:Ещё раз.
Если те же самые аминокислоты и нуклеотиды, то зачем специально делать вакцину? Мы же их и так едим. :)


Дело всего лишь в пропорциях и разных сочленениях сьедобных кирпичиков, в живом виде при определенных комбинациях они вызывают болезни.

Эти же кирпичики в мертвом виде при определенных комбинациях вызывают смерть. Например, яды.

А насчёт похожи, не похожи...
Геном человека и обезьяны отличаются на какие-то проценты. Тем не менее, разница существенная.
Да и с какой-нибудь улиткой разница не так велика. :)

Но не буду спорить больше. Все эти новые вакцины можно вообще не испытывать. Во всяком случае, не проводить третий этап. Они же все похожи и уже испытаны на других болезнях на большом количестве людей. :)

P.s. При избыточном оптимизме логика и осторожность исчезают и уже не нужны.
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Повідомлення Додано: Вів 18 сер, 2020 18:40

Re: Эпидемия коронавируса в мире

ЛАД написав:
  freeze написав:
  ЛАД написав:P.s. При избыточном оптимизме логика и осторожность исчезают и уже не нужны.


Ни один человек ничего не добился значимого в жизни при избыточном пессимизме. Все мировые стартапы это избыточный оптимизм, именно оптимизм двигатель всего.
А при эпидемиях, стихийных бедствиях и тд у пессимизма и нерешительности еще и вполне внушительный мартиролог жертв.
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
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Повідомлення Додано: Вів 18 сер, 2020 19:14

Оптимiзм це не компетенція професійна, це ємоція, якщо вона без доказів, бо оптимізм базується на підриві людей, як мантра, як в гілці про КРЖН, якщо є знання, то це вже реалізм.
І ще при професійному погляду на якусь сферу вирішується 3 точки аналітичного зору-оптимістичний, песімістичний і можливий.
Бо пам'ятаємо про Бог располагає, а людина тільки..
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Повідомлення Додано: Вів 18 сер, 2020 19:49

  freeze написав:Ни один человек ничего не добился значимого в жизни при избыточном пессимизме. Все мировые стартапы это избыточный оптимизм, именно оптимизм двигатель всего.
А при эпидемиях, стихийных бедствиях и тд у пессимизма и нерешительности еще и вполне внушительный мартиролог жертв.


100%. Меня всегда поражает в собственниках бизнеса просто неизбывный оптимизм. Вот сегодня с одним общался. Он говорит взлетит, а я смотрю на цифры и не понимаю - как?
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Повідомлення Додано: Вів 18 сер, 2020 20:47

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  st512 написав:Надо отдать должное Путлеру, выпуском рос вакцины он дал мощный пинок


Mind the gap.
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vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Вів 18 сер, 2020 22:08

  ЛАД написав:
  vitaliy_berdinskikh написав:
  ЛАД написав:1. Интересно посмотреть, как учитель будет говорить в маске 6 уроков подряд.

Это ж не обязательно должна быть привычная голубая маска. Прозрачное "забрало" как у официантов в ресторане тоже сойдет

Да, по разъяснениям Степанова можно носить щиток. Причем, обязательно это будет только в оранжевой зоне.
Но защитные свойства щитка в условиях класса вызывают у меня большие сомнения.

Це точно... Хіба що від бризкання слиною в обличчя.
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
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Повідомлення Додано: Вів 18 сер, 2020 23:03

Супер-карантин уже не нужен. Почему ВОЗ перестала нагнетать истерию вокруг коронавируса

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), которая в марте объявила коронавирус пандемией, становится все более мягкой в формулировках.

На днях появилось сообщение, что ВОЗ призвала мир больше не вводить карантин. На самом деле формулировка была чуть другой - организация выразила надежду, что странам больше не придется вводить жесткие санитарно-карантинные ограничения.

Хотя непонятно, на чем основана такая уверенность: новые случаи ковид в мире еще в августе ставили антирекорды.

Тем не менее ВОЗ ощутимо снизила градус накала вокруг коронавируса. Так же происходит и в Украине - изо дня в день в стране фиксируются антирекорды заболеваемости, а власть ведет себя более-менее спокойно. Это диссонирует с тем, когда инфицированных было пару десятков человек на всю Украину и при этом был объявлен тотальный карантин.

Почему так происходит?

Версия 1. Кончились деньги

Версия 2. Конспирологическая

Интересно, что подобные претензии - в намеренном сгущении красок - к ВОЗ уже предъявлялись во время пандемии свиного гриппа.

С 2003 году ВОЗ давала термину "пандемия гриппа" такое определение. Это "глобальная эпидемия, вызываемая новым вирусом гриппа, против которого в человеческой популяции нет исходного иммунитета, что приводит к нескольким одновременным эпидемиям по всему миру с огромным числом умерших и заболевших".

Однако в 2009 года формулировка была исправлена. Из нее убрали последнюю часть - об умерших и заболевших. Параллельно ВОЗ изменила методику расчета. Для того, чтобы объявить ту или иную болезнь пандемией, было достаточно зафиксировать вспышку в двух из шести регионов, на которые организация делит мир в своей документации. И в этом же году была объявлена пандемия свиного гриппа, который еще известен как A/H1N1.

Свиной грипп 2009 года был первой официально объявленной пандемией за последние 40 лет. По многих странах продажи Тамифлю влетели на 1000%. Мировые производители вакцин ожидали и получили многомиллиардную прибыль.

Наличие заболеваемости никто не отрицал. Например в Украине, по данным на 30 декабря 2009 года, от вируса в Украине умерли 652 человека.

Однако уже летом следующего года, 2010-го, Парламентская ассамблея Совета Европы выпустила отчет с критикой действий ВОЗ. Европейские чиновники обвиняли организацию и правительства ряда стран в том, что необоснованно тратили государственные деньги на борьбу с пандемией и "внушали населению необоснованные страхи".

Масштаб свиного гриппа был раздут настолько, что огромные партии спасительной вакцины не пришлось использовать. Они были закуплены, но в итоге уничтожены из-за истекшего скора годности.

Журналисты провели расследование. Им стало известно, что ведущие мировые ученые, которые давали ВОЗ советы, как действовать в рамках свиной пандемии, делали это за солидные гонорары фармацевтических компаний.

Изначально ВОЗ назвала данные обвинения теорией заговора. Но в августе 2010 года ВОЗ объявила об окончании пандемии свиного гриппа. Тогда же был опубликован список членов, входивших в тайный комитет, и их доходы. И действительно некоторые из них сотрудничали с мировыми фармацевтическими гигантами, получали за это деньги, а некоторые консультировали в том числе и правительства стран.


https://strana.ua/news/284870-voz-otmetila-karantin-prizyvajut-li-ne-vvodit-karantin-vo-vremja-vtoroj-volny-koronavirusa.html
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
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Повідомлення Додано: Вів 18 сер, 2020 23:19

  stargazer написав:Ліричний відступ про банки і маски.

Вчора відвідав кілька установ.

Заходжу в одну установу, ніби прикривачи наготу працівниці вдягнули маски, коли я всівся в крісло. Одна економістка масці так званій для прибиральниць (щось подібне до півпрозорої тюлі) інша в саморобній. Та інша відразу дзвонить в приватних справах, стягає тут же маску нижче носа і розповідає, хто там з зайомих в лікарні а хто на ШВЛ.

Друга установа. Ситуація та ж.Заходять клієнти маски через раз, зауважень з боку працівниць нуль. Йде селекторна нарада з центральним відділенням по впарюванню кредитів, відеоконференція. Звук на повну. І кожна економістка чи економіст з відділень горланить що вона-він зробили для Батьківщини, себто для банку,скільки кредитів впарили й на яку суму. Сидять напроти економістки два клієнти. ОДин з маскою на пупці, сочно викашлявс перед собою. потім вдягнув маску. По відеозвязку дзвонять на це відділенн. Тут менеджерка перериває обслуговувати клієнтів і з почуттям найвищої людської гідності каже"Вибачяюся, я мушу відповісти" бере трубку плучем і (ніби стоячи коло шеста і знімаючи з себе одяг перед клієнтами :) зриває з себе ненависну маску і 10 хвилин розповідає центру про впарювання кредитів. Чому їй маска заважала????

тре противогази, і наручниками до столів, і якщо що не так, електрошокером... мрія странжера і не тільки...
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Повідомлення Додано: Вів 18 сер, 2020 23:20

  yama написав:
  stargazer написав:Ліричний відступ про банки і маски.

Вчора відвідав кілька установ.

Заходжу в одну установу, ніби прикривачи наготу працівниці вдягнули маски, коли я всівся в крісло. Одна економістка масці так званій для прибиральниць (щось подібне до півпрозорої тюлі) інша в саморобній. Та інша відразу дзвонить в приватних справах, стягає тут же маску нижче носа і розповідає, хто там з зайомих в лікарні а хто на ШВЛ.

Друга установа. Ситуація та ж.Заходять клієнти маски через раз, зауважень з боку працівниць нуль. Йде селекторна нарада з центральним відділенням по впарюванню кредитів, відеоконференція. Звук на повну. І кожна економістка чи економіст з відділень горланить що вона-він зробили для Батьківщини, себто для банку,скільки кредитів впарили й на яку суму. Сидять напроти економістки два клієнти. ОДин з маскою на пупці, сочно викашлявс перед собою. потім вдягнув маску. По відеозвязку дзвонять на це відділенн. Тут менеджерка перериває обслуговувати клієнтів і з почуттям найвищої людської гідності каже"Вибачяюся, я мушу відповісти" бере трубку плучем і (ніби стоячи коло шеста і знімаючи з себе одяг перед клієнтами :) зриває з себе ненависну маску і 10 хвилин розповідає центру про впарювання кредитів. Чому їй маска заважала????
ліричний відступ про маски - Білорусь ютуб :oops:

там уже гори трупів від коронавірусу, просто приховують, тіпа Лукашенко не такий... відвертають увагу від реально того, що корона косить білорусів. Там вже півмінська коронозомбі.
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