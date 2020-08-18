Супер-карантин уже не нужен. Почему ВОЗ перестала нагнетать истерию вокруг коронавируса

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), которая в марте объявила коронавирус пандемией, становится все более мягкой в формулировках.



На днях появилось сообщение, что ВОЗ призвала мир больше не вводить карантин. На самом деле формулировка была чуть другой - организация выразила надежду, что странам больше не придется вводить жесткие санитарно-карантинные ограничения.



Хотя непонятно, на чем основана такая уверенность: новые случаи ковид в мире еще в августе ставили антирекорды.



Тем не менее ВОЗ ощутимо снизила градус накала вокруг коронавируса. Так же происходит и в Украине - изо дня в день в стране фиксируются антирекорды заболеваемости, а власть ведет себя более-менее спокойно. Это диссонирует с тем, когда инфицированных было пару десятков человек на всю Украину и при этом был объявлен тотальный карантин.



Почему так происходит?



Версия 1. Кончились деньги



Версия 2. Конспирологическая



Интересно, что подобные претензии - в намеренном сгущении красок - к ВОЗ уже предъявлялись во время пандемии свиного гриппа.



С 2003 году ВОЗ давала термину "пандемия гриппа" такое определение. Это "глобальная эпидемия, вызываемая новым вирусом гриппа, против которого в человеческой популяции нет исходного иммунитета, что приводит к нескольким одновременным эпидемиям по всему миру с огромным числом умерших и заболевших".



Однако в 2009 года формулировка была исправлена. Из нее убрали последнюю часть - об умерших и заболевших. Параллельно ВОЗ изменила методику расчета. Для того, чтобы объявить ту или иную болезнь пандемией, было достаточно зафиксировать вспышку в двух из шести регионов, на которые организация делит мир в своей документации. И в этом же году была объявлена пандемия свиного гриппа, который еще известен как A/H1N1.



Свиной грипп 2009 года был первой официально объявленной пандемией за последние 40 лет. По многих странах продажи Тамифлю влетели на 1000%. Мировые производители вакцин ожидали и получили многомиллиардную прибыль.



Наличие заболеваемости никто не отрицал. Например в Украине, по данным на 30 декабря 2009 года, от вируса в Украине умерли 652 человека.



Однако уже летом следующего года, 2010-го, Парламентская ассамблея Совета Европы выпустила отчет с критикой действий ВОЗ. Европейские чиновники обвиняли организацию и правительства ряда стран в том, что необоснованно тратили государственные деньги на борьбу с пандемией и "внушали населению необоснованные страхи".



Масштаб свиного гриппа был раздут настолько, что огромные партии спасительной вакцины не пришлось использовать. Они были закуплены, но в итоге уничтожены из-за истекшего скора годности.



Журналисты провели расследование. Им стало известно, что ведущие мировые ученые, которые давали ВОЗ советы, как действовать в рамках свиной пандемии, делали это за солидные гонорары фармацевтических компаний.



Изначально ВОЗ назвала данные обвинения теорией заговора. Но в августе 2010 года ВОЗ объявила об окончании пандемии свиного гриппа. Тогда же был опубликован список членов, входивших в тайный комитет, и их доходы. И действительно некоторые из них сотрудничали с мировыми фармацевтическими гигантами, получали за это деньги, а некоторые консультировали в том числе и правительства стран.

