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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1674167516761677

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 251
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
41
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
12%
29
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
53
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
4%
9
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
6%
14
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
16%
39
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
14
Найманий працівник, втратив роботу
5%
13
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
16%
39
Всього голосів : 251
Повідомлення Додано: Вів 18 сер, 2020 23:26

  freeze написав:
Ни один человек ничего не добился значимого в жизни при избыточном пессимизме. Все мировые стартапы это избыточный оптимизм, именно оптимизм двигатель всего.
А при эпидемиях, стихийных бедствиях и тд у пессимизма и нерешительности еще и вполне внушительный мартиролог жертв.

99% стартапів умирають, мабуть від надлишкового оптимізму.. рушія всього.. ага-ага... помилка вижившого, множена на ефект Даннінга-Крюгера
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flyman
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Повідомлення Додано: Вів 18 сер, 2020 23:46

Госстат опубликовал данные по демографии за 1-е полугодие - всплеска смертности (пока) не наблюдается. Наоборот, убыль несколько снизила динамику. Вероятно, карантин сберег жизни на дорогах, водоемах и производстве. При этом рождаемость продолжает падать высокими темпами, поэтому депопуляция будут продолжаться и дальше...

Зображення

http://www.ukrstat.gov.ua/express/expr2020/08/99.pdf
zРадио
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Повідомлення Додано: Вів 18 сер, 2020 23:51

https://www.theguardian.com/world/2020/ ... ise-europe

Во франции сделают маски обязательными в офисах. Молодцы
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Повідомлення Додано: Сер 19 сер, 2020 00:03

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  zРадио написав:При этом рождаемость продолжает падать высокими темпами, поэтому депопуляция будут продолжаться и дальше...


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greenozon
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