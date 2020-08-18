99% стартапів умирають, мабуть від надлишкового оптимізму.. рушія всього.. ага-ага... помилка вижившого, множена на ефект Даннінга-Крюгера
|
|
|
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 18 сер, 2020 23:26
99% стартапів умирають, мабуть від надлишкового оптимізму.. рушія всього.. ага-ага... помилка вижившого, множена на ефект Даннінга-Крюгера
https://fi202x.blogspot.com/
Додано: Вів 18 сер, 2020 23:46
Госстат опубликовал данные по демографии за 1-е полугодие - всплеска смертности (пока) не наблюдается. Наоборот, убыль несколько снизила динамику. Вероятно, карантин сберег жизни на дорогах, водоемах и производстве. При этом рождаемость продолжает падать высокими темпами, поэтому депопуляция будут продолжаться и дальше...
Додано: Вів 18 сер, 2020 23:51
Во франции сделают маски обязательными в офисах. Молодцы
It takes little for me to say
I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California
Додано: Сер 19 сер, 2020 00:03
Re: Эпидемия коронавируса в мире
25 М до 2050?
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
|