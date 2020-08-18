Додано: Сер 19 сер, 2020 08:24

ЛАД написав: У оптимизма и решительности не меньший.

Кроме оптимизма и пессимизма есть ещё и реализм. Не надо впадать а крайности. У оптимизма и решительности не меньший.Кроме оптимизма и пессимизма есть ещё и реализм. Не надо впадать а крайности.

По пессимизму я уже вижу по миру сотни тысяч умерших от коронавируса.По оптимизму так никто и не привел ни одного внятного примера вреда новых современных вакцин и их негативных последствий за последние 20 лет этого века, за исключением одного невнятного случая из бедняцких фавел Филиппин с которым так до конца и не стали разбираться.Для оптимизма есть миллиарды провакцинированных людей десятками вакцин, в том числе новыми разработками, в том числе на всех фазах испытаний.Во время третьего этапа испытаний Вы призываете бояться конкретно чего ? На втором этапе провакцинированы несколько десятков людей, все отлично. Дальше можете конкретизировать свои опасения ? На пятой тысячи провакцинированных у кого-то заболит живот, встанет сердце, возникнет насморк, нападет шизофрения ?Как только Вы внятно можете конкретизировать свой страх, тогда можно разговаривать дальше, существует ли механизм реализации этого страха в действительности.А так называется - переливать из пустое в порожнее. Я боюсь. Чего боитесь. Сам не знаю. Это уже к психологам, а не к медицине.Меня может ударить молния ! Может. Давайте поговорим об этом, как говорят психологи в начале конкретного разговора.