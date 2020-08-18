99% стартапів умирають, мабуть від надлишкового оптимізму.. рушія всього.. ага-ага... помилка вижившого, множена на ефект Даннінга-Крюгера
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 18 сер, 2020 23:26
99% стартапів умирають, мабуть від надлишкового оптимізму.. рушія всього.. ага-ага... помилка вижившого, множена на ефект Даннінга-Крюгера
https://fi202x.blogspot.com/
Додано: Вів 18 сер, 2020 23:46
Госстат опубликовал данные по демографии за 1-е полугодие - всплеска смертности (пока) не наблюдается. Наоборот, убыль несколько снизила динамику. Вероятно, карантин сберег жизни на дорогах, водоемах и производстве. При этом рождаемость продолжает падать высокими темпами, поэтому депопуляция будут продолжаться и дальше...
Додано: Вів 18 сер, 2020 23:51
Во франции сделают маски обязательными в офисах. Молодцы
It takes little for me to say
I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California
Додано: Сер 19 сер, 2020 00:03
Re: Эпидемия коронавируса в мире
25 М до 2050?
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Сер 19 сер, 2020 00:37
Додано: Сер 19 сер, 2020 01:03
У оптимизма и решительности не меньший.
Кроме оптимизма и пессимизма есть ещё и реализм. Не надо впадать а крайности.
На вопрос: "Медики всего мира дураки?", Вы так и не ответили.
Додано: Сер 19 сер, 2020 07:59
С какой стати?
При нынешних темпах - 1 млн за 3 года - в 2050 году будет 30 млн.
Кроме того, сейчас мы расхлебываем демографическую яму 90х - мало 20-30-летних.
Впрочем, вы считаете всех оптимистов идиотами - но это ваше дело.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
Не читаю нытиков и загонщиков в валюту: somilitark Moneta Trast Амвросий goldfinger centurionus ruvex Qwerty
Додано: Сер 19 сер, 2020 08:13
Нет, конечно, не дураки, они обычно первыми делают себе экспериментальные вакцины. Без всяких вторых и третий этапов и разрешений с печатью. Кстати директор и вся цепочка разработчиков института Гамалеи, уже многие немолодые люди, сделали себе вакцину первыми.
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
Додано: Сер 19 сер, 2020 08:24
По пессимизму я уже вижу по миру сотни тысяч умерших от коронавируса.
По оптимизму так никто и не привел ни одного внятного примера вреда новых современных вакцин и их негативных последствий за последние 20 лет этого века, за исключением одного невнятного случая из бедняцких фавел Филиппин с которым так до конца и не стали разбираться.
Для оптимизма есть миллиарды провакцинированных людей десятками вакцин, в том числе новыми разработками, в том числе на всех фазах испытаний.
Во время третьего этапа испытаний Вы призываете бояться конкретно чего ? На втором этапе провакцинированы несколько десятков людей, все отлично. Дальше можете конкретизировать свои опасения ? На пятой тысячи провакцинированных у кого-то заболит живот, встанет сердце, возникнет насморк, нападет шизофрения ?
Как только Вы внятно можете конкретизировать свой страх, тогда можно разговаривать дальше, существует ли механизм реализации этого страха в действительности.
А так называется - переливать из пустое в порожнее. Я боюсь. Чего боитесь. Сам не знаю. Это уже к психологам, а не к медицине.
Меня может ударить молния ! Может. Давайте поговорим об этом, как говорят психологи в начале конкретного разговора.
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
Додано: Сер 19 сер, 2020 09:06
Это Вы откуда взяли?
Я такое хоть когда-нибудь говорил?
А насчёт численности...
Вы, вроде, писали, что старший сын уже уехал, вот не помню, младший собирается?
У shapo сын уже в Австралии.
Сколько заробитчан во всяких Польшах-Италиях. И многие там хотят остаться и останутся.
И процесс ускоряется.
Я же написал - "если ничего не изменится".
Здесь не место для обсуждения демографических проблем, но рождаемость падает во всей Европе. В этом отношении "Украина це Европа". Но если всякие Германии-Франции выходят из положения благодаря мигрантам, то к нам благодаря нашим "высоким доходам" мигранты не спешат.
P.s. Я понимаю Вашу "классовую ненависть", но попробуйте спокойнее реагировать на мои слова.
Возможно Вы поймёте, что я не всегда не прав.
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