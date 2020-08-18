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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1675167616771678

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 251
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
41
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
12%
29
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
53
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
4%
9
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
6%
14
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
16%
39
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
14
Найманий працівник, втратив роботу
5%
13
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
16%
39
Всього голосів : 251
Повідомлення Додано: Сер 19 сер, 2020 09:23

Re: Эпидемия коронавируса в мире

19.08.2020
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Статистика COVID-19

Всього - 96403
Нових - 1967

Одужало - 49737 (+812)
Померло - 2144 (+28)

Вінницька область — 3323 (+51)
Волинська область — 4878 (+86)
Дніпропетровська область — 1816 (+44)
Донецька область — 1122 (+22)
Житомирська область — 2536 (+39)
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Івано-Франківська область — 7122 (+163)
Кіровоградська область — 748 (+2)
м. Київ — 10945 (+215)
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Повідомлення Додано: Сер 19 сер, 2020 09:51

  ЛАД написав:
  vitaliy_berdinskikh написав:
  ЛАД написав:1. Интересно посмотреть, как учитель будет говорить в маске 6 уроков подряд.

Это ж не обязательно должна быть привычная голубая маска. Прозрачное "забрало" как у официантов в ресторане тоже сойдет

Да, по разъяснениям Степанова можно носить щиток. Причем, обязательно это будет только в оранжевой зоне.
Но защитные свойства щитка в условиях класса вызывают у меня большие сомнения.

Как по мне то для направления учитель-ученики маска идентична щитку, в обратном направлении щиток имеет большую степерь защиты что в принципе хорошо с позиции здравого цинизма - заболевание учителя дороже чем заболевание ученика во всех смыслах.

В акустическом плане я вот не знаю. Щиток по идее сильно экранирует, но одновременно с этим позволяет спокойно говорить громко. А вот в маска даже просто говорить не очень удобно.
Mind the gap.
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