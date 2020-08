Форуми / Валюта / Валютний ринок / Эпидемия коронавируса в мире Эпидемия коронавируса в мире + Додати

#<1 ... 1675167616771678 Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 251 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін 16% 41 Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін 12% 29 Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін 21% 53 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили 4% 9 Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили 6% 14 Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав 16% 39 Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок 6% 14 Найманий працівник, втратив роботу 5% 13 Маю бізнес, що стоїть, несе збитки 16% 39 Всього голосів : 251 Додано: Сер 19 сер, 2020 09:23 Re: Эпидемия коронавируса в мире 19.08.2020

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Статистика COVID-19



Всього - 96403

Нових - 1967



Одужало - 49737 (+812)

Померло - 2144 (+28)



Вінницька область — 3323 (+51)

Волинська область — 4878 (+86)

Дніпропетровська область — 1816 (+44)

Донецька область — 1122 (+22)

Житомирська область — 2536 (+39)

Закарпатська область — 6552 (+117)

Запорізька область — 1179 (+25)

Івано-Франківська область — 7122 (+163)

Кіровоградська область — 748 (+2)

м. Київ — 10945 (+215)

Київська область — 4685 (+65)

Львівська область — 12448 (+188)

Луганська область — 194 (+9)

Миколаївська область — 857 (+25)

Одеська область — 5281 (+123)

Полтавська область — 582 (+17)

Рівненська область — 7953 (+125)

Сумська область — 1023 (+57)

Тернопільська область — 4001 (+99)

Харківська область — 6607 (+247)

Херсонська область — 312 (+8)

Хмельницька область — 1678 (+50)

Чернівецька область — 8108 (+154)

Черкаська область — 1175 (+8)

Чернігівська область — 1278 (+28)

http://www.savedelta.org.ua/ Delta oporteat nos salvos fieri!

1. Интересно посмотреть, как учитель будет говорить в маске 6 уроков подряд.

Это ж не обязательно должна быть привычная голубая маска. Прозрачное "забрало" как у официантов в ресторане тоже сойдет Это ж не обязательно должна быть привычная голубая маска. Прозрачное "забрало" как у официантов в ресторане тоже сойдет

Да, по разъяснениям Степанова можно носить щиток. Причем, обязательно это будет только в оранжевой зоне.

Но защитные свойства щитка в условиях класса вызывают у меня большие сомнения. Да, по разъяснениям Степанова можно носить щиток. Причем, обязательно это будет только в оранжевой зоне.Но защитные свойства щитка в условиях класса вызывают у меня большие сомнения.

Как по мне то для направления учитель-ученики маска идентична щитку, в обратном направлении щиток имеет б о льшую степерь защиты что в принципе хорошо с позиции здравого цинизма - заболевание учителя дороже чем заболевание ученика во всех смыслах.



В акустическом плане я вот не знаю. Щиток по идее сильно экранирует, но одновременно с этим позволяет спокойно говорить громко. А вот в маска даже просто говорить не очень удобно. Как по мне то для направления учитель-ученики маска идентична щитку, в обратном направлении щиток имеет бльшую степерь защиты что в принципе хорошо с позиции здравого цинизма - заболевание учителя дороже чем заболевание ученика во всех смыслах.В акустическом плане я вот не знаю. Щиток по идее сильно экранирует, но одновременно с этим позволяет спокойно говорить громко. А вот в маска даже просто говорить не очень удобно.

