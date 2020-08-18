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ЛАД написав:1. Интересно посмотреть, как учитель будет говорить в маске 6 уроков подряд.
Это ж не обязательно должна быть привычная голубая маска. Прозрачное "забрало" как у официантов в ресторане тоже сойдет
Да, по разъяснениям Степанова можно носить щиток. Причем, обязательно это будет только в оранжевой зоне. Но защитные свойства щитка в условиях класса вызывают у меня большие сомнения.
Как по мне то для направления учитель-ученики маска идентична щитку, в обратном направлении щиток имеет большую степерь защиты что в принципе хорошо с позиции здравого цинизма - заболевание учителя дороже чем заболевание ученика во всех смыслах.
В акустическом плане я вот не знаю. Щиток по идее сильно экранирует, но одновременно с этим позволяет спокойно говорить громко. А вот в маска даже просто говорить не очень удобно.
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