ЛАД написав:1. Интересно посмотреть, как учитель будет говорить в маске 6 уроков подряд.
Это ж не обязательно должна быть привычная голубая маска. Прозрачное "забрало" как у официантов в ресторане тоже сойдет
Да, по разъяснениям Степанова можно носить щиток. Причем, обязательно это будет только в оранжевой зоне. Но защитные свойства щитка в условиях класса вызывают у меня большие сомнения.
Как по мне то для направления учитель-ученики маска идентична щитку, в обратном направлении щиток имеет большую степерь защиты что в принципе хорошо с позиции здравого цинизма - заболевание учителя дороже чем заболевание ученика во всех смыслах.
В акустическом плане я вот не знаю. Щиток по идее сильно экранирует, но одновременно с этим позволяет спокойно говорить громко. А вот в маска даже просто говорить не очень удобно.
Mind the gap. You can't go over your budgets if you don't check!
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zРадио написав:Госстат опубликовал данные по демографии за 1-е полугодие - всплеска смертности (пока) не наблюдается. Наоборот, убыль несколько снизила динамику.Вероятно, карантин сберег жизни на дорогах, водоемах и производстве. При этом рождаемость продолжает падать высокими темпами, поэтому депопуляция будут продолжаться и дальше...
кто не живет - тот не умирает (С) Я ================================================================ ================================================================ ну и горы трупов на улицах Белоруссии конечно ужасают ... ( ирония если что)
Во франции сделают маски обязательными в офисах. Молодцы
а также будут выдавать бесплатно и всем с клапанами и менять.
Еще раз по поводу Щитков \масок и прочего включите здоровую логику ! главное воздухообмен ! если за день воздух в помещении УСЛОВНО поменяется один раз то никакие маски\щитки и прочее вам не помогут ( ну окромя возможно FFP3 и прочих равных и лучше противогазов респираторов и то на относительно короткое время), Кратность воздухообмена важна Жилая комната (в квартире или общежитии) 3 м3/ч на 1м2 жилых помещений 30 м2 это 90 м3 в час !!! при высоте потолка 3 метра это означает что ВЕСЬ воздух в комнате 30 м2 должен полностью смениться за 1 час ! при таком проветривании без (дорогой и качественной) рекуперации затраты на кондиционирование или отопление возростают многократно ! А без этого все ваши щитки до .... . В киселе из кучи микробов вам никакой щиток не поможет . Сделайте такой воздухообмен и продуктивность работы увеличиться многократно ! так как не будет СО2 накапливаться
adeges Французы молодцы, не забывают о безопасности. И самое главное бесплатно маски выдают, а не как у нас покупать надо. Нам всем пока еще рано забывать о масках, перчатках и антисептиках. Еще неизвестно когда точно появится вакцина и насколько она будет эффективна. Все таки исследований мало проводится.
ЛАД написав:У оптимизма и решительности не меньший. Кроме оптимизма и пессимизма есть ещё и реализм. Не надо впадать а крайности.
По пессимизму я уже вижу по миру сотни тысяч умерших от коронавируса.
Не вижу никакой связи "сотен тысяч умерших от коронавируса" с пессимизмом как причиной их смерти.
По оптимизму так никто и не привел ни одного внятного примера вреда новых современных вакцин и их негативных последствий за последние 20 лет этого века, за исключением одного невнятного случая из бедняцких фавел Филиппин с которым так до конца и не стали разбираться.
1. Почему Вы ограничиваетесь последними 20 годами? 2. Вы считаете, что медицинская наука достигла таких успехов, что можно быть на 100% уверенным в эффективности и безопасности новых вакцин? 3. Если ответ на 2-ой вопрос "да", то можно испытания вообще не проводить?
ЛАД писал(а): На вопрос: "Медики всего мира дураки?", Вы так и не ответили.
Нет, конечно, не дураки, они обычно первыми делают себе экспериментальные вакцины. Без всяких вторых и третий этапов и разрешений с печатью.
Обычно так уже очень давно не делается. Сделали ли себе прививки все разработчики Гамалеи, я не знаю.
Для оптимизма есть миллиарды провакцинированных людей десятками вакцин, в том числе новыми разработками, в том числе на всех фазах испытаний.
В мире работают сотни АЭС. Тем не менее, одна взорвалась, другая пострадала от землетрясения и цунами.
Во время третьего этапа испытаний Вы призываете бояться конкретно чего ? На втором этапе провакцинированы несколько десятков людей, все отлично. Дальше можете конкретизировать свои опасения ?
Ещё раз напоминаю - я не специалист в медицине. Обратите внимание - я не обсуждал здесь специальные вопросы. Искать в инете истории создания вакцин/лекарств за 20 лет я не буду. Тем более, что неудачные (неэффективные, вредные) медпрепараты могут быть просто не отражены в широкой литературе, а остаться, в лучшем случае, во внутренних отчётах лабораторий. В вопросах, которые я не знаю, я привык полагаться на мнение специалистов. Все специалисты во всём мире почему-то считают, что необходимы три этапа испытаний. И в США, и в Европе, и даже в Китае. Для ускорения процесса идут на финансовые риски, начиная производство до окончания испытаний. Но начинать широкое применение вакцины/лекарства до проведения испытаний никто не решается.
P.s. Я, кстати, принимал участие в двух экспериментальных программах по лекарствам (в качестве подопытного кролика ). Не знаю, что это было - 3-й этап или что ещё.
ЛАД написав:1. Почему Вы ограничиваетесь последними 20 годами?
Дабы не лазить по википедиям, могу сказать что за последнее время медицина занчительно шагнула вперед, лично для себя веду отсчет от расшифровки днк и редактирвоания генома. Да и те мед передачи которые слышу по радио, смотрю по тв, так же говорят о том что многие болезни сегодня лечатся/диагностируются гораздо легче чем "раньше".
ЛАД написав:2. Вы считаете, что медицинская наука достигла таких успехов, что можно быть на 100% уверенным в эффективности и безопасности новых вакцин?
Думаю да, но не 100%, ибо такой уверенности не может быть ни в чем.
ЛАД написав:3. Если ответ на 2-ой вопрос "да", то можно испытания вообще не проводить?
Можно сократит двойное-слепое-рандомизированное, особенно в условиях ЧС
ЛАД написав:В мире работают сотни АЭС. Тем не менее, одна взорвалась, другая пострадала от землетрясения и цунами.
Не слышал чтобы их перестали строить, а вот то что фокусима не рванула как чернобыль, как раз и дело технологий. Да и вреда от взрыва реактора куда больше чем пользы от него. А вот про вакцины так не скажешь, потенциальный вред ниже чем потенциальная польза.
ЛАД написав:Все специалисты во всём мире почему-то считают, что необходимы три этапа испытаний. И в США, и в Европе, и даже в Китае
Бюрократия увы, свой научно-технический прорыв так и не совершила.