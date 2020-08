Форуми / Валюта / Валютний ринок / Эпидемия коронавируса в мире Эпидемия коронавируса в мире + Додати

Додано: Сер 19 сер, 2020 09:51 ЛАД написав: vitaliy_berdinskikh написав: ЛАД написав: 1. Интересно посмотреть, как учитель будет говорить в маске 6 уроков подряд.

1. Интересно посмотреть, как учитель будет говорить в маске 6 уроков подряд.

Это ж не обязательно должна быть привычная голубая маска. Прозрачное "забрало" как у официантов в ресторане тоже сойдет Это ж не обязательно должна быть привычная голубая маска. Прозрачное "забрало" как у официантов в ресторане тоже сойдет

Да, по разъяснениям Степанова можно носить щиток. Причем, обязательно это будет только в оранжевой зоне.

Но защитные свойства щитка в условиях класса вызывают у меня большие сомнения. Да, по разъяснениям Степанова можно носить щиток. Причем, обязательно это будет только в оранжевой зоне.Но защитные свойства щитка в условиях класса вызывают у меня большие сомнения.

Как по мне то для направления учитель-ученики маска идентична щитку, в обратном направлении щиток имеет б о льшую степерь защиты что в принципе хорошо с позиции здравого цинизма - заболевание учителя дороже чем заболевание ученика во всех смыслах.



В акустическом плане я вот не знаю. Щиток по идее сильно экранирует, но одновременно с этим позволяет спокойно говорить громко. А вот в маска даже просто говорить не очень удобно. Как по мне то для направления учитель-ученики маска идентична щитку, в обратном направлении щиток имеет бльшую степерь защиты что в принципе хорошо с позиции здравого цинизма - заболевание учителя дороже чем заболевание ученика во всех смыслах.В акустическом плане я вот не знаю. Щиток по идее сильно экранирует, но одновременно с этим позволяет спокойно говорить громко. А вот в маска даже просто говорить не очень удобно.

Додано: Сер 19 сер, 2020 10:02 zРадио написав: Госстат опубликовал данные по демографии за 1-е полугодие - всплеска смертности (пока) не наблюдается. Наоборот, убыль несколько снизила динамику. Вероятно, карантин сберег жизни на дорогах, водоемах и производстве. При этом рождаемость продолжает падать высокими темпами, поэтому депопуляция будут продолжаться и дальше...

http://www.ukrstat.gov.ua/express/expr2020/08/99.pdf







http://www.ukrstat.gov.ua/express/expr2020/08/99.pdf Госстат опубликовал данные по демографии за 1-е полугодие - всплеска смертности (пока) не наблюдается. Наоборот, убыль несколько снизила динамику.При этом рождаемость продолжает падать высокими темпами, поэтому депопуляция будут продолжаться и дальше...

кто не живет - тот не умирает (С) Я

================================================================

================================================================

кто не живет - тот не умирает (С) Я
================================================================
================================================================
ну и горы трупов на улицах Белоруссии конечно ужасают ... ( ирония если что)



Во франции сделают маски обязательными в офисах. Молодцы https://www.theguardian.com/world/2020/aug/18/global-report-france-tightens-mask-rules-as-covid-cases-rise-europeВо франции сделают маски обязательными в офисах. Молодцы

а также будут выдавать бесплатно и всем с клапанами и менять.



Еще раз по поводу Щитков \масок и прочего включите здоровую логику ! главное воздухообмен ! если за день воздух в помещении УСЛОВНО поменяется один раз то никакие маски\щитки и прочее вам не помогут ( ну окромя возможно FFP3 и прочих равных и лучше противогазов респираторов и то на относительно короткое время),

Кратность воздухообмена важна

Жилая комната (в квартире или общежитии) 3 м3/ч на 1м2 жилых помещений

30 м2 это 90 м3 в час !!! при высоте потолка 3 метра это означает что ВЕСЬ воздух в комнате 30 м2 должен полностью смениться за 1 час ! при таком проветривании без (дорогой и качественной) рекуперации затраты на кондиционирование или отопление возростают многократно ! А без этого все ваши щитки до .... . В киселе из кучи микробов вам никакой щиток не поможет .

а также будут выдавать бесплатно и всем с клапанами и менять.

Еще раз по поводу Щитков \масок и прочего включите здоровую логику ! главное воздухообмен ! если за день воздух в помещении УСЛОВНО поменяется один раз то никакие маски\щитки и прочее вам не помогут ( ну окромя возможно FFP3 и прочих равных и лучше противогазов респираторов и то на относительно короткое время),
Кратность воздухообмена важна
Жилая комната (в квартире или общежитии) 3 м3/ч на 1м2 жилых помещений
30 м2 это 90 м3 в час !!! при высоте потолка 3 метра это означает что ВЕСЬ воздух в комнате 30 м2 должен полностью смениться за 1 час ! при таком проветривании без (дорогой и качественной) рекуперации затраты на кондиционирование или отопление возростают многократно ! А без этого все ваши щитки до .... . В киселе из кучи микробов вам никакой щиток не поможет .
Сделайте такой воздухообмен и продуктивность работы увеличиться многократно ! так как не будет СО2 накапливаться



25 М до 2050? 25 М до 2050?

Если ничего не изменится, то гораздо раньше. Если ничего не изменится, то гораздо раньше.

И что с того?

Додано: Сер 19 сер, 2020 10:19 adeges

Французы молодцы, не забывают о безопасности. И самое главное бесплатно маски выдают, а не как у нас покупать надо. Нам всем пока еще рано забывать о масках, перчатках и антисептиках. Еще неизвестно когда точно появится вакцина и насколько она будет эффективна. Все таки исследований мало проводится.

Повідомлень: 11 З нами з: 12.01.17 Подякував: 0 раз. Подякували: 1 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 19 сер, 2020 10:22 freeze написав: ЛАД написав: У оптимизма и решительности не меньший.

Кроме оптимизма и пессимизма есть ещё и реализм. Не надо впадать а крайности. У оптимизма и решительности не меньший.Кроме оптимизма и пессимизма есть ещё и реализм. Не надо впадать а крайности.



По пессимизму я уже вижу по миру сотни тысяч умерших от коронавируса. По пессимизму я уже вижу по миру сотни тысяч умерших от коронавируса.

Не вижу никакой связи "сотен тысяч умерших от коронавируса" с пессимизмом как причиной их смерти.



По оптимизму так никто и не привел ни одного внятного примера вреда новых современных вакцин и их негативных последствий за последние 20 лет этого века, за исключением одного невнятного случая из бедняцких фавел Филиппин с которым так до конца и не стали разбираться.

1. Почему Вы ограничиваетесь последними 20 годами?

2. Вы считаете, что медицинская наука достигла таких успехов, что можно быть на 100% уверенным в эффективности и безопасности новых вакцин?

3. Если ответ на 2-ой вопрос "да", то можно испытания вообще не проводить?

ЛАД писал(а):

На вопрос: "Медики всего мира дураки?", Вы так и не ответили.

Нет, конечно, не дураки, они обычно первыми делают себе экспериментальные вакцины. Без всяких вторых и третий этапов и разрешений с печатью. Нет, конечно, не дураки, они обычно первыми делают себе экспериментальные вакцины. Без всяких вторых и третий этапов и разрешений с печатью.

Обычно так уже очень давно не делается. Сделали ли себе прививки все разработчики Гамалеи, я не знаю.



Для оптимизма есть миллиарды провакцинированных людей десятками вакцин, в том числе новыми разработками, в том числе на всех фазах испытаний.

В мире работают сотни АЭС. Тем не менее, одна взорвалась, другая пострадала от землетрясения и цунами.



Во время третьего этапа испытаний Вы призываете бояться конкретно чего ? На втором этапе провакцинированы несколько десятков людей, все отлично. Дальше можете конкретизировать свои опасения ?

Ещё раз напоминаю - я не специалист в медицине. Обратите внимание - я не обсуждал здесь специальные вопросы.

Искать в инете истории создания вакцин/лекарств за 20 лет я не буду. Тем более, что неудачные (неэффективные, вредные) медпрепараты могут быть просто не отражены в широкой литературе, а остаться, в лучшем случае, во внутренних отчётах лабораторий.

В вопросах, которые я не знаю, я привык полагаться на мнение специалистов. Все специалисты во всём мире почему-то считают, что необходимы три этапа испытаний. И в США, и в Европе, и даже в Китае. Для ускорения процесса идут на финансовые риски, начиная производство до окончания испытаний. Но начинать широкое применение вакцины/лекарства до проведения испытаний никто не решается.



Не вижу никакой связи "сотен тысяч умерших от коронавируса" с пессимизмом как причиной их смерти.
1. Почему Вы ограничиваетесь последними 20 годами?
2. Вы считаете, что медицинская наука достигла таких успехов, что можно быть на 100% уверенным в эффективности и безопасности новых вакцин?
3. Если ответ на 2-ой вопрос "да", то можно испытания вообще не проводить?
ЛАД писал(а):
На вопрос: "Медики всего мира дураки?", Вы так и не ответили.
Нет, конечно, не дураки, они обычно первыми делают себе экспериментальные вакцины. Без всяких вторых и третий этапов и разрешений с печатью.
Обычно так уже очень давно не делается. Сделали ли себе прививки все разработчики Гамалеи, я не знаю.

Для оптимизма есть миллиарды провакцинированных людей десятками вакцин, в том числе новыми разработками, в том числе на всех фазах испытаний.
В мире работают сотни АЭС. Тем не менее, одна взорвалась, другая пострадала от землетрясения и цунами.

Во время третьего этапа испытаний Вы призываете бояться конкретно чего ? На втором этапе провакцинированы несколько десятков людей, все отлично. Дальше можете конкретизировать свои опасения ?
Ещё раз напоминаю - я не специалист в медицине. Обратите внимание - я не обсуждал здесь специальные вопросы.
Искать в инете истории создания вакцин/лекарств за 20 лет я не буду. Тем более, что неудачные (неэффективные, вредные) медпрепараты могут быть просто не отражены в широкой литературе, а остаться, в лучшем случае, во внутренних отчётах лабораторий.
В вопросах, которые я не знаю, я привык полагаться на мнение специалистов. Все специалисты во всём мире почему-то считают, что необходимы три этапа испытаний. И в США, и в Европе, и даже в Китае. Для ускорения процесса идут на финансовые риски, начиная производство до окончания испытаний. Но начинать широкое применение вакцины/лекарства до проведения испытаний никто не решается.

P.s. Я, кстати, принимал участие в двух экспериментальных программах по лекарствам (в качестве подопытного кролика ). Не знаю, что это было - 3-й этап или что ещё.

ЛАД написав: 1. Почему Вы ограничиваетесь последними 20 годами? 1. Почему Вы ограничиваетесь последними 20 годами?

Дабы не лазить по википедиям, могу сказать что за последнее время медицина занчительно шагнула вперед, лично для себя веду отсчет от расшифровки днк и редактирвоания генома. Да и те мед передачи которые слышу по радио, смотрю по тв, так же говорят о том что многие болезни сегодня лечатся/диагностируются гораздо легче чем "раньше".

ЛАД написав: 2. Вы считаете, что медицинская наука достигла таких успехов, что можно быть на 100% уверенным в эффективности и безопасности новых вакцин? 2. Вы считаете, что медицинская наука достигла таких успехов, что можно быть на 100% уверенным в эффективности и безопасности новых вакцин?

Думаю да, но не 100%, ибо такой уверенности не может быть ни в чем.

ЛАД написав: 3. Если ответ на 2-ой вопрос "да", то можно испытания вообще не проводить? 3. Если ответ на 2-ой вопрос "да", то можно испытания вообще не проводить?

Можно сократит двойное-слепое-рандомизированное, особенно в условиях ЧС

ЛАД написав: В мире работают сотни АЭС. Тем не менее, одна взорвалась, другая пострадала от землетрясения и цунами. В мире работают сотни АЭС. Тем не менее, одна взорвалась, другая пострадала от землетрясения и цунами.

Не слышал чтобы их перестали строить, а вот то что фокусима не рванула как чернобыль, как раз и дело технологий. Да и вреда от взрыва реактора куда больше чем пользы от него. А вот про вакцины так не скажешь, потенциальный вред ниже чем потенциальная польза.

ЛАД написав: Все специалисты во всём мире почему-то считают, что необходимы три этапа испытаний. И в США, и в Европе, и даже в Китае Все специалисты во всём мире почему-то считают, что необходимы три этапа испытаний. И в США, и в Европе, и даже в Китае

Додано: Сер 19 сер, 2020 11:10 Re: Эпидемия коронавируса в мире

ЛАД написав: 1. Почему Вы ограничиваетесь последними 20 годами?
Дабы не лазить по википедиям, могу сказать что за последнее время медицина занчительно шагнула вперед, лично для себя веду отсчет от расшифровки днк и редактирвоания генома. Да и те мед передачи которые слышу по радио, смотрю по тв, так же говорят о том что многие болезни сегодня лечатся/диагностируются гораздо легче чем "раньше".

ЛАД написав: 2. Вы считаете, что медицинская наука достигла таких успехов, что можно быть на 100% уверенным в эффективности и безопасности новых вакцин?
Думаю да, но не 100%, ибо такой уверенности не может быть ни в чем.

ЛАД написав: 3. Если ответ на 2-ой вопрос "да", то можно испытания вообще не проводить?
Можно сократит двойное-слепое-рандомизированное, особенно в условиях ЧС

ЛАД написав: В мире работают сотни АЭС. Тем не менее, одна взорвалась, другая пострадала от землетрясения и цунами.
Не слышал чтобы их перестали строить, а вот то что фокусима не рванула как чернобыль, как раз и дело технологий. Да и вреда от взрыва реактора куда больше чем пользы от него. А вот про вакцины так не скажешь, потенциальный вред ниже чем потенциальная польза.

ЛАД написав: Все специалисты во всём мире почему-то считают, что необходимы три этапа испытаний. И в США, и в Европе, и даже в Китае
Бюрократия увы, свой научно-технический прорыв так и не совершила. Позволю себе вклиниться в вашу перепаплку.

