Додано: Сер 19 сер, 2020 10:22

freeze написав: ЛАД написав: У оптимизма и решительности не меньший.

Кроме оптимизма и пессимизма есть ещё и реализм. Не надо впадать а крайности. У оптимизма и решительности не меньший.Кроме оптимизма и пессимизма есть ещё и реализм. Не надо впадать а крайности.



По пессимизму я уже вижу по миру сотни тысяч умерших от коронавируса. По пессимизму я уже вижу по миру сотни тысяч умерших от коронавируса.

По оптимизму так никто и не привел ни одного внятного примера вреда новых современных вакцин и их негативных последствий за последние 20 лет этого века, за исключением одного невнятного случая из бедняцких фавел Филиппин с которым так до конца и не стали разбираться.

новых

ЛАД писал(а):

На вопрос: "Медики всего мира дураки?", Вы так и не ответили.

Нет, конечно, не дураки, они обычно первыми делают себе экспериментальные вакцины. Без всяких вторых и третий этапов и разрешений с печатью. Нет, конечно, не дураки, они обычно первыми делают себе экспериментальные вакцины. Без всяких вторых и третий этапов и разрешений с печатью.

Для оптимизма есть миллиарды провакцинированных людей десятками вакцин, в том числе новыми разработками, в том числе на всех фазах испытаний.

Во время третьего этапа испытаний Вы призываете бояться конкретно чего ? На втором этапе провакцинированы несколько десятков людей, все отлично. Дальше можете конкретизировать свои опасения ?

Все

во всём мире

Не вижу никакой связи "сотен тысяч умерших от коронавируса" с пессимизмом как причиной их смерти.1. Почему Вы ограничиваетесь последними 20 годами?2. Вы считаете, что медицинская наука достигла таких успехов, что можно быть на 100% уверенным в эффективности и безопасностивакцин?3. Если ответ на 2-ой вопрос "да", то можно испытания вообще не проводить?так уже очень давно не делается. Сделали ли себе прививки все разработчики Гамалеи, я не знаю.В мире работают сотни АЭС. Тем не менее, одна взорвалась, другая пострадала от землетрясения и цунами.Ещё раз напоминаю - я не специалист в медицине. Обратите внимание - я не обсуждал здесь специальные вопросы.Искать в инете истории создания вакцин/лекарств за 20 лет я не буду. Тем более, что неудачные (неэффективные, вредные) медпрепараты могут быть просто не отражены в широкой литературе, а остаться, в лучшем случае, во внутренних отчётах лабораторий.В вопросах, которые я не знаю, я привык полагаться на мнение специалистов.специалистыпочему-то считают, что необходимы три этапа испытаний. И в США, и в Европе, и даже в Китае. Для ускорения процесса идут на финансовые риски, начиная производство до окончания испытаний. Но начинать широкое применение вакцины/лекарства до проведения испытаний никто не решается.P.s. Я, кстати, принимал участие в двух экспериментальных программах по лекарствам (в качестве подопытного кролика). Не знаю, что это было - 3-й этап или что ещё.