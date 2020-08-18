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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1676167716781679>

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 251
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
41
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
12%
29
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
53
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
4%
9
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
6%
14
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
16%
39
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
14
Найманий працівник, втратив роботу
5%
13
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
16%
39
Всього голосів : 251
Повідомлення Додано: Сер 19 сер, 2020 09:51

  ЛАД написав:
  vitaliy_berdinskikh написав:
  ЛАД написав:1. Интересно посмотреть, как учитель будет говорить в маске 6 уроков подряд.

Это ж не обязательно должна быть привычная голубая маска. Прозрачное "забрало" как у официантов в ресторане тоже сойдет

Да, по разъяснениям Степанова можно носить щиток. Причем, обязательно это будет только в оранжевой зоне.
Но защитные свойства щитка в условиях класса вызывают у меня большие сомнения.

Как по мне то для направления учитель-ученики маска идентична щитку, в обратном направлении щиток имеет большую степерь защиты что в принципе хорошо с позиции здравого цинизма - заболевание учителя дороже чем заболевание ученика во всех смыслах.

В акустическом плане я вот не знаю. Щиток по идее сильно экранирует, но одновременно с этим позволяет спокойно говорить громко. А вот в маска даже просто говорить не очень удобно.
Mind the gap.
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Повідомлення Додано: Сер 19 сер, 2020 10:02

  zРадио написав:Госстат опубликовал данные по демографии за 1-е полугодие - всплеска смертности (пока) не наблюдается. Наоборот, убыль несколько снизила динамику. Вероятно, карантин сберег жизни на дорогах, водоемах и производстве. При этом рождаемость продолжает падать высокими темпами, поэтому депопуляция будут продолжаться и дальше...

Зображення

http://www.ukrstat.gov.ua/express/expr2020/08/99.pdf

кто не живет - тот не умирает (С) Я :oops:
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ну и горы трупов на улицах Белоруссии конечно ужасают ... ( ирония если что)
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Повідомлення Додано: Сер 19 сер, 2020 10:04

  adeges написав:https://www.theguardian.com/world/2020/aug/18/global-report-france-tightens-mask-rules-as-covid-cases-rise-europe

Во франции сделают маски обязательными в офисах. Молодцы

а также будут выдавать бесплатно и всем с клапанами и менять.

Еще раз по поводу Щитков \масок и прочего включите здоровую логику ! главное воздухообмен ! если за день воздух в помещении УСЛОВНО поменяется один раз то никакие маски\щитки и прочее вам не помогут ( ну окромя возможно FFP3 и прочих равных и лучше противогазов респираторов и то на относительно короткое время),
Кратность воздухообмена важна
Жилая комната (в квартире или общежитии) 3 м3/ч на 1м2 жилых помещений
30 м2 это 90 м3 в час !!! при высоте потолка 3 метра это означает что ВЕСЬ воздух в комнате 30 м2 должен полностью смениться за 1 час ! при таком проветривании без (дорогой и качественной) рекуперации затраты на кондиционирование или отопление возростают многократно ! А без этого все ваши щитки до .... . В киселе из кучи микробов вам никакой щиток не поможет .
Сделайте такой воздухообмен и продуктивность работы увеличиться многократно ! так как не будет СО2 накапливаться
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Повідомлення Додано: Сер 19 сер, 2020 10:17

  ЛАД написав:
  greenozon написав:
  zРадио написав:При этом рождаемость продолжает падать высокими темпами, поэтому депопуляция будут продолжаться и дальше...


25 М до 2050? :(

Если ничего не изменится, то гораздо раньше. :(

И что с того?
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Повідомлення Додано: Сер 19 сер, 2020 10:19

adeges
Французы молодцы, не забывают о безопасности. И самое главное бесплатно маски выдают, а не как у нас покупать надо. Нам всем пока еще рано забывать о масках, перчатках и антисептиках. Еще неизвестно когда точно появится вакцина и насколько она будет эффективна. Все таки исследований мало проводится.
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Повідомлення Додано: Сер 19 сер, 2020 10:22

  freeze написав:
  ЛАД написав:У оптимизма и решительности не меньший.
Кроме оптимизма и пессимизма есть ещё и реализм. Не надо впадать а крайности.


По пессимизму я уже вижу по миру сотни тысяч умерших от коронавируса.

Не вижу никакой связи "сотен тысяч умерших от коронавируса" с пессимизмом как причиной их смерти.

По оптимизму так никто и не привел ни одного внятного примера вреда новых современных вакцин и их негативных последствий за последние 20 лет этого века, за исключением одного невнятного случая из бедняцких фавел Филиппин с которым так до конца и не стали разбираться.

1. Почему Вы ограничиваетесь последними 20 годами?
2. Вы считаете, что медицинская наука достигла таких успехов, что можно быть на 100% уверенным в эффективности и безопасности новых вакцин?
3. Если ответ на 2-ой вопрос "да", то можно испытания вообще не проводить?
ЛАД писал(а):
На вопрос: "Медики всего мира дураки?", Вы так и не ответили.

Нет, конечно, не дураки, они обычно первыми делают себе экспериментальные вакцины. Без всяких вторых и третий этапов и разрешений с печатью.

Обычно так уже очень давно не делается. Сделали ли себе прививки все разработчики Гамалеи, я не знаю.

Для оптимизма есть миллиарды провакцинированных людей десятками вакцин, в том числе новыми разработками, в том числе на всех фазах испытаний.

В мире работают сотни АЭС. Тем не менее, одна взорвалась, другая пострадала от землетрясения и цунами.

Во время третьего этапа испытаний Вы призываете бояться конкретно чего ? На втором этапе провакцинированы несколько десятков людей, все отлично. Дальше можете конкретизировать свои опасения ?

Ещё раз напоминаю - я не специалист в медицине. Обратите внимание - я не обсуждал здесь специальные вопросы.
Искать в инете истории создания вакцин/лекарств за 20 лет я не буду. Тем более, что неудачные (неэффективные, вредные) медпрепараты могут быть просто не отражены в широкой литературе, а остаться, в лучшем случае, во внутренних отчётах лабораторий.
В вопросах, которые я не знаю, я привык полагаться на мнение специалистов. Все специалисты во всём мире почему-то считают, что необходимы три этапа испытаний. И в США, и в Европе, и даже в Китае. Для ускорения процесса идут на финансовые риски, начиная производство до окончания испытаний. Но начинать широкое применение вакцины/лекарства до проведения испытаний никто не решается.

P.s. Я, кстати, принимал участие в двух экспериментальных программах по лекарствам (в качестве подопытного кролика :) ). Не знаю, что это было - 3-й этап или что ещё.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 19 сер, 2020 11:10

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Позволю себе вклиниться в вашу перепаплку.
  ЛАД написав:1. Почему Вы ограничиваетесь последними 20 годами?

Дабы не лазить по википедиям, могу сказать что за последнее время медицина занчительно шагнула вперед, лично для себя веду отсчет от расшифровки днк и редактирвоания генома. Да и те мед передачи которые слышу по радио, смотрю по тв, так же говорят о том что многие болезни сегодня лечатся/диагностируются гораздо легче чем "раньше".
  ЛАД написав:2. Вы считаете, что медицинская наука достигла таких успехов, что можно быть на 100% уверенным в эффективности и безопасности новых вакцин?

Думаю да, но не 100%, ибо такой уверенности не может быть ни в чем.
  ЛАД написав:3. Если ответ на 2-ой вопрос "да", то можно испытания вообще не проводить?

Можно сократит двойное-слепое-рандомизированное, особенно в условиях ЧС
  ЛАД написав:В мире работают сотни АЭС. Тем не менее, одна взорвалась, другая пострадала от землетрясения и цунами.

Не слышал чтобы их перестали строить, а вот то что фокусима не рванула как чернобыль, как раз и дело технологий. Да и вреда от взрыва реактора куда больше чем пользы от него. А вот про вакцины так не скажешь, потенциальный вред ниже чем потенциальная польза.
  ЛАД написав:Все специалисты во всём мире почему-то считают, что необходимы три этапа испытаний. И в США, и в Европе, и даже в Китае

Бюрократия увы, свой научно-технический прорыв так и не совершила.
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Повідомлення Додано: Сер 19 сер, 2020 11:20

Re: Эпидемия коронавируса в мире

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Повідомлення Додано: Сер 19 сер, 2020 12:28

  ЛАД написав:1. Почему Вы ограничиваетесь последними 20 годами?

Потому что в течение последних 20 лет благодаря методам генной инженерии произошла фактически революция в этой области. Разбирать сейчас недостатки пейджеров 90-х годов также глупо как говорить о недостатках вакцин 19-20 веков.

  ЛАД написав:В мире работают сотни АЭС. Тем не менее, одна взорвалась, другая пострадала от землетрясения и цунами.


Заметьте, это не я сказал ))) Несмотря на двенадцатую фазу успешных испытаний ....

  ЛАД написав:В вопросах, которые я не знаю, я привык полагаться на мнение специалистов.


Специалисты ВОЗ, любители писать инструкции ))) Они уже касательно эпидемии коронавируса пять раз кардинально меняли свои инструкции и рекомендации. Рекомендациями профессионалов ВОЗ какого из этапов предпочитаете пользоваться )))

  ЛАД написав:P.s. Я, кстати, принимал участие в двух экспериментальных программах по лекарствам (в качестве подопытного кролика ). Не знаю, что это было - 3-й этап или что ещё.

Забавно, что Ваша придирчивость почему-то крайне избирательна областью вакцин )))
А сами Вы согласны есть химикаты, не прошедшие испытаний.
Я уже молчу о том, что навскидку половина ассортимента наших аптек отродясь не проходила никаких независимых испытаний, начиная от настойки ромашки, оксолиновой мази, гомеопатией и заканчивая всякими арбидолами, пирацетамами и тд. :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Сер 19 сер, 2020 12:55

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  zРадио написав:Госстат опубликовал данные по демографии за 1-е полугодие - всплеска смертности (пока) не наблюдается

За июнь не подскажете? Тоже нет роста?
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