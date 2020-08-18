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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1676167716781679

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 251
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
41
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
12%
29
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
53
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
4%
9
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
6%
14
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
16%
39
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
14
Найманий працівник, втратив роботу
5%
13
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
16%
39
Всього голосів : 251
Повідомлення Додано: Сер 19 сер, 2020 13:09

  Hotab написав:
  zРадио написав:Госстат опубликовал данные по демографии за 1-е полугодие - всплеска смертности (пока) не наблюдается

За июнь не подскажете? Тоже нет роста?


Хм... есть! Июнь 2020 - 47043 смертей, июнь 2019 - 43396 смертей.

Перепроверил май - опасения не оправдались. 2020 - 44680, 2019 - 53791.

По одному июню выводов делать не будем - я далек от мысли о том, что ЗАГСы у нас работают как швейцарские часы. Посмотрим, что покажет июль... Рост смертности от ковида в связи с ростом заболеваемости очевиден, но что будет с общей смертностью - будем посмотреть
zРадио
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Повідомлення Додано: Сер 19 сер, 2020 13:33

  zРадио написав:
  Hotab написав:
  zРадио написав:Госстат опубликовал данные по демографии за 1-е полугодие - всплеска смертности (пока) не наблюдается

За июнь не подскажете? Тоже нет роста?


Хм... есть! Июнь 2020 - 47043 смертей, июнь 2019 - 43396 смертей.

Перепроверил май - опасения не оправдались. 2020 - 44680, 2019 - 53791.

По одному июню выводов делать не будем - я далек от мысли о том, что ЗАГСы у нас работают как швейцарские часы. Посмотрим, что покажет июль... Рост смертности от ковида в связи с ростом заболеваемости очевиден, но что будет с общей смертностью - будем посмотреть

Пишут, что меньше травматических случаев, типа аварий на дорогах и т.д. Может, за счет этого уровень выравнялся?
Renee
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 сер, 2020 13:37

  Renee написав:
  zРадио написав:
Хм... есть! Июнь 2020 - 47043 смертей, июнь 2019 - 43396 смертей.

Перепроверил май - опасения не оправдались. 2020 - 44680, 2019 - 53791.

По одному июню выводов делать не будем - я далек от мысли о том, что ЗАГСы у нас работают как швейцарские часы. Посмотрим, что покажет июль... Рост смертности от ковида в связи с ростом заболеваемости очевиден, но что будет с общей смертностью - будем посмотреть

Пишут, что меньше травматических случаев, типа аварий на дорогах и т.д. Может, за счет этого уровень выравнялся?

Сравнение идёт не с предыдущим месяцем, а с аналогичным 2019 года.
Причин для роста травматизма в этом случае нет.
Hotab
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