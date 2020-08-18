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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 1676167716781679 Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 251 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін 16% 41 Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін 12% 29 Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін 21% 53 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили 4% 9 Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили 6% 14 Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав 16% 39 Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок 6% 14 Найманий працівник, втратив роботу 5% 13 Маю бізнес, що стоїть, несе збитки 16% 39 Всього голосів : 251 Додано: Сер 19 сер, 2020 13:09 Hotab написав: zРадио написав: Госстат опубликовал данные по демографии за 1-е полугодие - всплеска смертности (пока) не наблюдается Госстат опубликовал данные по демографии за 1-е полугодие - всплеска смертности (пока) не наблюдается

За июнь не подскажете? Тоже нет роста? За июнь не подскажете? Тоже нет роста?



Хм... есть! Июнь 2020 - 47043 смертей, июнь 2019 - 43396 смертей.



Перепроверил май - опасения не оправдались. 2020 - 44680, 2019 - 53791.



По одному июню выводов делать не будем - я далек от мысли о том, что ЗАГСы у нас работают как швейцарские часы. Посмотрим, что покажет июль... Рост смертности от ковида в связи с ростом заболеваемости очевиден, но что будет с общей смертностью - будем посмотреть Хм... есть! Июнь 2020 - 47043 смертей, июнь 2019 - 43396 смертей.Перепроверил май - опасения не оправдались. 2020 - 44680, 2019 - 53791.По одному июню выводов делать не будем - я далек от мысли о том, что ЗАГСы у нас работают как швейцарские часы. Посмотрим, что покажет июль... Рост смертности от ковида в связи с ростом заболеваемости очевиден, но что будет с общей смертностью - будем посмотреть zРадио

Повідомлень: 7159 З нами з: 02.05.18 Подякував: 1255 раз. Подякували: 2879 раз. Профіль 6 5 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Сер 19 сер, 2020 13:33 zРадио написав: Hotab написав: zРадио написав: Госстат опубликовал данные по демографии за 1-е полугодие - всплеска смертности (пока) не наблюдается Госстат опубликовал данные по демографии за 1-е полугодие - всплеска смертности (пока) не наблюдается

За июнь не подскажете? Тоже нет роста? За июнь не подскажете? Тоже нет роста?



Хм... есть! Июнь 2020 - 47043 смертей, июнь 2019 - 43396 смертей.



Перепроверил май - опасения не оправдались. 2020 - 44680, 2019 - 53791.



По одному июню выводов делать не будем - я далек от мысли о том, что ЗАГСы у нас работают как швейцарские часы. Посмотрим, что покажет июль... Рост смертности от ковида в связи с ростом заболеваемости очевиден, но что будет с общей смертностью - будем посмотреть Хм... есть! Июнь 2020 - 47043 смертей, июнь 2019 - 43396 смертей.Перепроверил май - опасения не оправдались. 2020 - 44680, 2019 - 53791.По одному июню выводов делать не будем - я далек от мысли о том, что ЗАГСы у нас работают как швейцарские часы. Посмотрим, что покажет июль... Рост смертности от ковида в связи с ростом заболеваемости очевиден, но что будет с общей смертностью - будем посмотреть

Пишут, что меньше травматических случаев, типа аварий на дорогах и т.д. Может, за счет этого уровень выравнялся? Пишут, что меньше травматических случаев, типа аварий на дорогах и т.д. Может, за счет этого уровень выравнялся? Renee Повідомлень: 214 З нами з: 22.10.19 Подякував: 55 раз. Подякували: 10 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 19 сер, 2020 13:37 Renee написав: zРадио написав:

Хм... есть! Июнь 2020 - 47043 смертей, июнь 2019 - 43396 смертей.



Перепроверил май - опасения не оправдались. 2020 - 44680, 2019 - 53791.



По одному июню выводов делать не будем - я далек от мысли о том, что ЗАГСы у нас работают как швейцарские часы. Посмотрим, что покажет июль... Рост смертности от ковида в связи с ростом заболеваемости очевиден, но что будет с общей смертностью - будем посмотреть Хм... есть! Июнь 2020 - 47043 смертей, июнь 2019 - 43396 смертей.Перепроверил май - опасения не оправдались. 2020 - 44680, 2019 - 53791.По одному июню выводов делать не будем - я далек от мысли о том, что ЗАГСы у нас работают как швейцарские часы. Посмотрим, что покажет июль... Рост смертности от ковида в связи с ростом заболеваемости очевиден, но что будет с общей смертностью - будем посмотреть

Пишут, что меньше травматических случаев, типа аварий на дорогах и т.д. Может, за счет этого уровень выравнялся? Пишут, что меньше травматических случаев, типа аварий на дорогах и т.д. Может, за счет этого уровень выравнялся?

Сравнение идёт не с предыдущим месяцем, а с аналогичным 2019 года.

Причин для роста травматизма в этом случае нет. Сравнение идёт не с предыдущим месяцем, а с аналогичным 2019 года.Причин для роста травматизма в этом случае нет. Hotab

Повідомлень: 3004 З нами з: 15.02.09 Подякував: 117 раз. Подякували: 1109 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 1676167716781679 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15 7163 1624939

ЛОБ Вів 18 сер, 2020 16:16