|
|
|
Эпидемия коронавируса в мире
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 19 сер, 2020 13:09
Hotab написав: zРадио написав:
Госстат опубликовал данные по демографии за 1-е полугодие - всплеска смертности (пока) не наблюдается
За июнь не подскажете? Тоже нет роста?
Хм... есть! Июнь 2020 - 47043 смертей, июнь 2019 - 43396 смертей.
Перепроверил май - опасения не оправдались. 2020 - 44680, 2019 - 53791.
По одному июню выводов делать не будем - я далек от мысли о том, что ЗАГСы у нас работают как швейцарские часы. Посмотрим, что покажет июль... Рост смертности от ковида в связи с ростом заболеваемости очевиден, но что будет с общей смертностью - будем посмотреть
-
zРадио
-
-
- Повідомлень: 7159
- З нами з: 02.05.18
- Подякував: 1255 раз.
- Подякували: 2879 раз.
-
- Профіль
-
6
5
3
Додано: Сер 19 сер, 2020 13:33
zРадио написав: Hotab написав: zРадио написав:
Госстат опубликовал данные по демографии за 1-е полугодие - всплеска смертности (пока) не наблюдается
За июнь не подскажете? Тоже нет роста?
Хм... есть! Июнь 2020 - 47043 смертей, июнь 2019 - 43396 смертей.
Перепроверил май - опасения не оправдались. 2020 - 44680, 2019 - 53791.
По одному июню выводов делать не будем - я далек от мысли о том, что ЗАГСы у нас работают как швейцарские часы. Посмотрим, что покажет июль... Рост смертности от ковида в связи с ростом заболеваемости очевиден, но что будет с общей смертностью - будем посмотреть
Пишут, что меньше травматических случаев, типа аварий на дорогах и т.д. Может, за счет этого уровень выравнялся?
-
Renee
-
-
- Повідомлень: 214
- З нами з: 22.10.19
- Подякував: 55 раз.
- Подякували: 10 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 19 сер, 2020 13:37
Renee написав: zРадио написав:
Хм... есть! Июнь 2020 - 47043 смертей, июнь 2019 - 43396 смертей.
Перепроверил май - опасения не оправдались. 2020 - 44680, 2019 - 53791.
По одному июню выводов делать не будем - я далек от мысли о том, что ЗАГСы у нас работают как швейцарские часы. Посмотрим, что покажет июль... Рост смертности от ковида в связи с ростом заболеваемости очевиден, но что будет с общей смертностью - будем посмотреть
Пишут, что меньше травматических случаев, типа аварий на дорогах и т.д. Может, за счет этого уровень выравнялся?
Сравнение идёт не с предыдущим месяцем, а с аналогичным 2019 года.
Причин для роста травматизма в этом случае нет.
-
Hotab
-
-
- Повідомлень: 3004
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 117 раз.
- Подякували: 1109 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори:
ТупУм
, Ірина_
, Модератор
|
Схожі теми
|
|7163
|1624939
|
Вів 18 сер, 2020 16:16
ЛОБ
|