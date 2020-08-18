Додано: Сер 19 сер, 2020 17:05

Познавательным языком о том каким образом делаются вакцины от коронавируса



• О том, какой белок (протеин) содержится в вакцине



«Вирус COVID-19 вырастили в культуре клеток, выделили вирусную РНК и считали генетический код. Затем в коде выделили фрагмент отвечающий за производства протеинов пик (это название, Spike). Вписали фрагмент этого кода в аденовирусный вектор. Теперь при введении человеку вектора в его клетках будут производится фрагменты пик COVID-19. Обратите внимание только один протеин, и то не целиком, а только иммунопродуцирующий фрагмент, полноценный вирус при этом никак собраться не может, так как генетическому коду для его сборки просто неоткуда взяться»



• О безопасности

«Абсолютно невозможно заболеть COVID-19, получив векторную вакцину, просто потому, что она содержит единственный протеин пик (и то его фрагмент), полному вирусу собраться неоткуда. Заболеть аденовирусной инфекцией тоже невозможно... Присутствует небольшой риск аллергической реакции к векторам вакцины, но такой же риск существует и при употреблении любой пищи или любого препарата»

Не читаю Будивельника, пустая трата времени