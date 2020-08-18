Перепроверил май - опасения не оправдались. 2020 - 44680, 2019 - 53791.
По одному июню выводов делать не будем - я далек от мысли о том, что ЗАГСы у нас работают как швейцарские часы. Посмотрим, что покажет июль... Рост смертности от ковида в связи с ростом заболеваемости очевиден, но что будет с общей смертностью - будем посмотреть
Перепроверил май - опасения не оправдались. 2020 - 44680, 2019 - 53791.
По одному июню выводов делать не будем - я далек от мысли о том, что ЗАГСы у нас работают как швейцарские часы. Посмотрим, что покажет июль... Рост смертности от ковида в связи с ростом заболеваемости очевиден, но что будет с общей смертностью - будем посмотреть
Пишут, что меньше травматических случаев, типа аварий на дорогах и т.д. Может, за счет этого уровень выравнялся?
Перепроверил май - опасения не оправдались. 2020 - 44680, 2019 - 53791.
По одному июню выводов делать не будем - я далек от мысли о том, что ЗАГСы у нас работают как швейцарские часы. Посмотрим, что покажет июль... Рост смертности от ковида в связи с ростом заболеваемости очевиден, но что будет с общей смертностью - будем посмотреть
Пишут, что меньше травматических случаев, типа аварий на дорогах и т.д. Может, за счет этого уровень выравнялся?
Сравнение идёт не с предыдущим месяцем, а с аналогичным 2019 года. Причин для роста травматизма в этом случае нет.
Познавательным языком о том каким образом делаются вакцины от коронавируса
• О том, какой белок (протеин) содержится в вакцине
«Вирус COVID-19 вырастили в культуре клеток, выделили вирусную РНК и считали генетический код. Затем в коде выделили фрагмент отвечающий за производства протеинов пик (это название, Spike). Вписали фрагмент этого кода в аденовирусный вектор. Теперь при введении человеку вектора в его клетках будут производится фрагменты пик COVID-19. Обратите внимание только один протеин, и то не целиком, а только иммунопродуцирующий фрагмент, полноценный вирус при этом никак собраться не может, так как генетическому коду для его сборки просто неоткуда взяться»
• О безопасности «Абсолютно невозможно заболеть COVID-19, получив векторную вакцину, просто потому, что она содержит единственный протеин пик (и то его фрагмент), полному вирусу собраться неоткуда. Заболеть аденовирусной инфекцией тоже невозможно... Присутствует небольшой риск аллергической реакции к векторам вакцины, но такой же риск существует и при употреблении любой пищи или любого препарата»
Испанцы - интересные ребята. Крутят своей ковид-статистикой как цыган солнцем. Добавляют себе заболевших в предыдущие дня так, будто совести нет. Кто-то знал, что за 12, 13, 14 и 15 августа у них от 5490 до 6196 заболевших (с нарастанием) и они уверенно забирают у России первое место по Европе? https://www.worldometers.info/coronavir ... try/spain/
Играюсь в депозиты с 1999 года. В ФГВФЛ был только один раз.
Баблонавт написав:Испанцы - интересные ребята. Крутят своей ковид-статистикой как цыган солнцем. Добавляют себе заболевших в предыдущие дня так, будто совести нет. Кто-то знал, что за 12, 13, 14 и 15 августа у них от 5490 до 6196 заболевших (с нарастанием) и они уверенно забирают у России первое место по Европе? https://www.worldometers.info/coronavir ... try/spain/
_Mykola_ написав:госпитализированы 463 человека Рекорд, обновляем топ госпитализаций
учитывая, что госпитализируют проблемных, которых как мы помним 15% от заболевших, истинная картина заболевших на вчера 465/0.15=3100 заболевших, из которых 1000+ никто не определил и они ходят всех заражают (и скорее всего полностью бессимптомные)
It takes little for me to say I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California
_Mykola_ написав:госпитализированы 463 человека Рекорд, обновляем топ госпитализаций
учитывая, что госпитализируют проблемных, которых как мы помним 15% от заболевших, истинная картина заболевших на вчера 465/0.15=3100 заболевших, из которых 1000+ никто не определил и они ходят всех заражают (и скорее всего полностью бессимптомные)
3100 это было минимум неделю назад с учетом инкубационного периода. Сейчас цифра должна быть чуть больше, имхо.
Hotab написав:freeze , с другой стороны, чем выше ежедневные цифры (на фоне невысокой смертности и пока ещё справляющейся медицины) , тем ближе коллективный иммунитет.
Но это немножко из разряда "чем больше самоубийц, тем меньше самоубийц". Прошу извинить мой черный юмор
В принципе, в преддверии появления на рынке вакцин стратегия достижения популяционного иммунитета естественным распространением инфекции ошибочная - эффективнее иммунизировать с помощью массовой вакцинации. Другое дело, что это "преддверие" - реально год. И сможем ли мы целый год еще сдерживать эпидемию карантинными мерами... вряд ли...
Правильнее всего было расширить пропускную способность медицинской системы - судьба подарила нам для этого полгода! Но предпочли ремонтировать дороги...
Теперь испанского, или итальянского сценария избежать будет непросто. А в дополнение еще и локдаун не предпримешь - теперь это никто не поймет, ни внутри, ни в мире...