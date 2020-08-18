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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1677167816791680>

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 251
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
41
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
12%
29
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
53
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
4%
9
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
6%
14
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
16%
39
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
14
Найманий працівник, втратив роботу
5%
13
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
16%
39
Всього голосів : 251
Повідомлення Додано: Сер 19 сер, 2020 13:09

  Hotab написав:
  zРадио написав:Госстат опубликовал данные по демографии за 1-е полугодие - всплеска смертности (пока) не наблюдается

За июнь не подскажете? Тоже нет роста?


Хм... есть! Июнь 2020 - 47043 смертей, июнь 2019 - 43396 смертей.

Перепроверил май - опасения не оправдались. 2020 - 44680, 2019 - 53791.

По одному июню выводов делать не будем - я далек от мысли о том, что ЗАГСы у нас работают как швейцарские часы. Посмотрим, что покажет июль... Рост смертности от ковида в связи с ростом заболеваемости очевиден, но что будет с общей смертностью - будем посмотреть
zРадио
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Повідомлення Додано: Сер 19 сер, 2020 13:33

  zРадио написав:
  Hotab написав:
  zРадио написав:Госстат опубликовал данные по демографии за 1-е полугодие - всплеска смертности (пока) не наблюдается

За июнь не подскажете? Тоже нет роста?


Хм... есть! Июнь 2020 - 47043 смертей, июнь 2019 - 43396 смертей.

Перепроверил май - опасения не оправдались. 2020 - 44680, 2019 - 53791.

По одному июню выводов делать не будем - я далек от мысли о том, что ЗАГСы у нас работают как швейцарские часы. Посмотрим, что покажет июль... Рост смертности от ковида в связи с ростом заболеваемости очевиден, но что будет с общей смертностью - будем посмотреть

Пишут, что меньше травматических случаев, типа аварий на дорогах и т.д. Может, за счет этого уровень выравнялся?
Renee
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 сер, 2020 13:37

  Renee написав:
  zРадио написав:
Хм... есть! Июнь 2020 - 47043 смертей, июнь 2019 - 43396 смертей.

Перепроверил май - опасения не оправдались. 2020 - 44680, 2019 - 53791.

По одному июню выводов делать не будем - я далек от мысли о том, что ЗАГСы у нас работают как швейцарские часы. Посмотрим, что покажет июль... Рост смертности от ковида в связи с ростом заболеваемости очевиден, но что будет с общей смертностью - будем посмотреть

Пишут, что меньше травматических случаев, типа аварий на дорогах и т.д. Может, за счет этого уровень выравнялся?

Сравнение идёт не с предыдущим месяцем, а с аналогичным 2019 года.
Причин для роста травматизма в этом случае нет.
Hotab
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Повідомлення Додано: Сер 19 сер, 2020 17:05

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Познавательным языком о том каким образом делаются вакцины от коронавируса

• О том, какой белок (протеин) содержится в вакцине

«Вирус COVID-19 вырастили в культуре клеток, выделили вирусную РНК и считали генетический код. Затем в коде выделили фрагмент отвечающий за производства протеинов пик (это название, Spike). Вписали фрагмент этого кода в аденовирусный вектор. Теперь при введении человеку вектора в его клетках будут производится фрагменты пик COVID-19. Обратите внимание только один протеин, и то не целиком, а только иммунопродуцирующий фрагмент, полноценный вирус при этом никак собраться не может, так как генетическому коду для его сборки просто неоткуда взяться»

• О безопасности
«Абсолютно невозможно заболеть COVID-19, получив векторную вакцину, просто потому, что она содержит единственный протеин пик (и то его фрагмент), полному вирусу собраться неоткуда. Заболеть аденовирусной инфекцией тоже невозможно... Присутствует небольшой риск аллергической реакции к векторам вакцины, но такой же риск существует и при употреблении любой пищи или любого препарата»
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
freeze
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Повідомлення Додано: Сер 19 сер, 2020 17:20

Испанцы - интересные ребята.
Крутят своей ковид-статистикой как цыган солнцем.
Добавляют себе заболевших в предыдущие дня так, будто совести нет.
Кто-то знал, что за 12, 13, 14 и 15 августа у них от 5490 до 6196 заболевших (с нарастанием) и они уверенно забирают у России первое место по Европе?
https://www.worldometers.info/coronavir ... try/spain/
Играюсь в депозиты с 1999 года. В ФГВФЛ был только один раз.
Баблонавт
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 сер, 2020 17:29

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Баблонавт написав:Испанцы - интересные ребята.
Крутят своей ковид-статистикой как цыган солнцем.
Добавляют себе заболевших в предыдущие дня так, будто совести нет.
Кто-то знал, что за 12, 13, 14 и 15 августа у них от 5490 до 6196 заболевших (с нарастанием) и они уверенно забирают у России первое место по Европе?
https://www.worldometers.info/coronavir ... try/spain/


Какие то жулики, а еще Европа
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
freeze
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Повідомлення Додано: Сер 19 сер, 2020 17:48

  _Mykola_ написав:госпитализированы 463 человека
Рекорд, обновляем топ госпитализаций


учитывая, что госпитализируют проблемных, которых как мы помним 15% от заболевших, истинная картина заболевших на вчера 465/0.15=3100 заболевших, из которых 1000+ никто не определил и они ходят всех заражают (и скорее всего полностью бессимптомные)
It takes little for me to say
I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California
adeges
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 сер, 2020 17:54

Re: Эпидемия коронавируса в мире

adeges написав:
  _Mykola_ написав:госпитализированы 463 человека
Рекорд, обновляем топ госпитализаций


учитывая, что госпитализируют проблемных, которых как мы помним 15% от заболевших, истинная картина заболевших на вчера 465/0.15=3100 заболевших, из которых 1000+ никто не определил и они ходят всех заражают (и скорее всего полностью бессимптомные)


3100 это было минимум неделю назад с учетом инкубационного периода.
Сейчас цифра должна быть чуть больше, имхо.
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
freeze
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Повідомлення Додано: Сер 19 сер, 2020 20:28

freeze , с другой стороны, чем выше ежедневные цифры (на фоне невысокой смертности и пока ещё справляющейся медицины) , тем ближе коллективный иммунитет.
Hotab
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Повідомлення Додано: Сер 19 сер, 2020 20:37

  Hotab написав:freeze , с другой стороны, чем выше ежедневные цифры (на фоне невысокой смертности и пока ещё справляющейся медицины) , тем ближе коллективный иммунитет.


Но это немножко из разряда "чем больше самоубийц, тем меньше самоубийц". Прошу извинить мой черный юмор :mrgreen:

В принципе, в преддверии появления на рынке вакцин стратегия достижения популяционного иммунитета естественным распространением инфекции ошибочная - эффективнее иммунизировать с помощью массовой вакцинации. Другое дело, что это "преддверие" - реально год. И сможем ли мы целый год еще сдерживать эпидемию карантинными мерами... вряд ли...

Правильнее всего было расширить пропускную способность медицинской системы - судьба подарила нам для этого полгода! Но предпочли ремонтировать дороги...

Теперь испанского, или итальянского сценария избежать будет непросто. А в дополнение еще и локдаун не предпримешь - теперь это никто не поймет, ни внутри, ни в мире...
zРадио
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