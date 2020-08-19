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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1677167816791680

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 251
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
41
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
12%
29
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
53
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
4%
9
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
6%
14
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
16%
39
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
14
Найманий працівник, втратив роботу
5%
13
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
16%
39
Всього голосів : 251
Повідомлення Додано: Сер 19 сер, 2020 20:42

  freeze написав:
adeges написав:
  _Mykola_ написав:госпитализированы 463 человека
Рекорд, обновляем топ госпитализаций


учитывая, что госпитализируют проблемных, которых как мы помним 15% от заболевших, истинная картина заболевших на вчера 465/0.15=3100 заболевших, из которых 1000+ никто не определил и они ходят всех заражают (и скорее всего полностью бессимптомные)


3100 это было минимум неделю назад с учетом инкубационного периода.
Сейчас цифра должна быть чуть больше, имхо.


Думаю, что это не совсем так. Это на загнивающем западе можно поймать вирус на стадии инубации. У нас подозрение возникает на стадии конкретных симптомов и с учетом 3-5 дней на тестирование к моменту постановки диагноза часть уже лежит на ивл
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Повідомлення Додано: Чет 20 сер, 2020 08:04

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Вакцинирование в РФ официально запущено в действие:
Вице-премьер РФ Хуснуллин сделал прививку от коронавируса.
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
freeze
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Повідомлення Додано: Чет 20 сер, 2020 09:28

Re: Эпидемия коронавируса в мире

2184 новых случаев и 40 смертей. уверенно идем на 3000 к 1 сентября и 50+ смертей к 10 сентября.

главное не забыть открыть школы и вузы и не закрыть рестораны и бары!
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Повідомлення Додано: Чет 20 сер, 2020 10:03

Re: Эпидемия коронавируса в мире

По словам Степанова, за сутки заболели 100 детей, 160 медработников, 407 человек госпитализировали.

Обновляем ТОП-7... :mrgreen:
_Mykola_
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 сер, 2020 10:04

  adeges написав:главное не забыть открыть школы и вузы и не закрыть рестораны и бары!

А как же, Велюр и концерты Квартала должны работать при любых результатах! :mrgreen:
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