Додано: Сер 19 сер, 2020 20:42

freeze написав: adeges написав: _Mykola_ написав: госпитализированы 463 человека

Рекорд, обновляем топ госпитализаций



учитывая, что госпитализируют проблемных, которых как мы помним 15% от заболевших, истинная картина заболевших на вчера 465/0.15=3100 заболевших, из которых 1000+ никто не определил и они ходят всех заражают (и скорее всего полностью бессимптомные)



3100 это было минимум неделю назад с учетом инкубационного периода.

3100 это было минимум неделю назад с учетом инкубационного периода. Сейчас цифра должна быть чуть больше, имхо.



Думаю, что это не совсем так. Это на загнивающем западе можно поймать вирус на стадии инубации. У нас подозрение возникает на стадии конкретных симптомов и с учетом 3-5 дней на тестирование к моменту постановки диагноза часть уже лежит на ивл Думаю, что это не совсем так. Это на загнивающем западе можно поймать вирус на стадии инубации. У нас подозрение возникает на стадии конкретных симптомов и с учетом 3-5 дней на тестирование к моменту постановки диагноза часть уже лежит на ивл

