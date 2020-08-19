_Mykola_ написав:госпитализированы 463 человека Рекорд, обновляем топ госпитализаций
учитывая, что госпитализируют проблемных, которых как мы помним 15% от заболевших, истинная картина заболевших на вчера 465/0.15=3100 заболевших, из которых 1000+ никто не определил и они ходят всех заражают (и скорее всего полностью бессимптомные)
3100 это было минимум неделю назад с учетом инкубационного периода. Сейчас цифра должна быть чуть больше, имхо.
Думаю, что это не совсем так. Это на загнивающем западе можно поймать вирус на стадии инубации. У нас подозрение возникает на стадии конкретных симптомов и с учетом 3-5 дней на тестирование к моменту постановки диагноза часть уже лежит на ивл
It takes little for me to say I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California