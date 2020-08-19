_Mykola_ написав:госпитализированы 463 человека Рекорд, обновляем топ госпитализаций
учитывая, что госпитализируют проблемных, которых как мы помним 15% от заболевших, истинная картина заболевших на вчера 465/0.15=3100 заболевших, из которых 1000+ никто не определил и они ходят всех заражают (и скорее всего полностью бессимптомные)
3100 это было минимум неделю назад с учетом инкубационного периода. Сейчас цифра должна быть чуть больше, имхо.
Думаю, что это не совсем так. Это на загнивающем западе можно поймать вирус на стадии инубации. У нас подозрение возникает на стадии конкретных симптомов и с учетом 3-5 дней на тестирование к моменту постановки диагноза часть уже лежит на ивл
It takes little for me to say I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California
freeze написав:Познавательным языком о том каким образом делаются вакцины от коронавируса
Очевидно, многие путают непроверенную вакцину и непроверенное лекарство. Лекарство это новое химическое вещество, часто, полученное впервые, а вирус, точнее его часть, точнее копия его части, которая необходима для "тренировки" организма это все же немного другое. Самое худшее что может быть от вакцины это "аллергия" или то что она не будет эффективной. Современными вакцинами даже заразиться нельзя, как это бывало раньше.
adeges написав:заболевших, из которых 1000+ никто не определил и они ходят всех заражают (и скорее всего полностью бессимптомные)
Знакомый из Днепра вчера делал тест, с симптомами после Турции. Скорая не смогла проехать к нему, так он просто вышел и подошел к машине, где ему и взяли мазок. Я уже молчу про его домочадцев, которые ходят на работу как ни в чем не бывало. Но у них правда больше ни у кого симптомов нет, тесты им тоже не назначали.
zРадио написав:ошибочная - эффективнее иммунизировать с помощью массовой вакцинации.
Ага, будет обидно если к моменту появления вакцины в аптеках, у нас будет очередь на тесты. Интересно, каково будет привиться уже будучи зараженным ковидом. Вангую что ничего страшного, но все же.
freeze написав:Вице-премьер РФ Хуснуллин сделал прививку от коронавируса.
У меня готова новая конспирологическая теория. В ближайшее время, "элита" и люди с баблом/доступом сделают себе прививки, не дожидаясь 33го этапа.
вести с полей. больной давний знакомый мамы из терапевтического отделения из одной городской больницы Ивано-Франковска после 14 дней на антибиотике, по КТ - типичный ковид по словам врачей. и еще 166 воспалений легких на сегодня в этой больнице. все с отрицательным Ковид.
Все знают, что август - главный месяц по воспалениям легких.
It takes little for me to say I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California