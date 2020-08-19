Додано: Чет 20 сер, 2020 12:18

freeze написав: Познавательным языком о том каким образом делаются вакцины от коронавируса Познавательным языком о том каким образом делаются вакцины от коронавируса

adeges написав: заболевших, из которых 1000+ никто не определил и они ходят всех заражают (и скорее всего полностью бессимптомные) заболевших, из которых 1000+ никто не определил и они ходят всех заражают (и скорее всего полностью бессимптомные)

zРадио написав: ошибочная - эффективнее иммунизировать с помощью массовой вакцинации. ошибочная - эффективнее иммунизировать с помощью массовой вакцинации.

freeze написав: Вице-премьер РФ Хуснуллин сделал прививку от коронавируса. Вице-премьер РФ Хуснуллин сделал прививку от коронавируса.

Очевидно, многие путают непроверенную вакцину и непроверенное лекарство. Лекарство это новое химическое вещество, часто, полученное впервые, а вирус, точнее его часть, точнее копия его части, которая необходима для "тренировки" организма это все же немного другое. Самое худшее что может быть от вакцины это "аллергия" или то что она не будет эффективной. Современными вакцинами даже заразиться нельзя, как это бывало раньше.Знакомый из Днепра вчера делал тест, с симптомами после Турции. Скорая не смогла проехать к нему, так он просто вышел и подошел к машине, где ему и взяли мазок. Я уже молчу про его домочадцев, которые ходят на работу как ни в чем не бывало. Но у них правда больше ни у кого симптомов нет, тесты им тоже не назначали.Ага, будет обидно если к моменту появления вакцины в аптеках, у нас будет очередь на тесты. Интересно, каково будет привиться уже будучи зараженным ковидом. Вангую что ничего страшного, но все же.У меня готова новая конспирологическая теория. В ближайшее время, "элита" и люди с баблом/доступом сделают себе прививки, не дожидаясь 33го этапа.