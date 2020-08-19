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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1677167816791680

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 251
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
41
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
12%
29
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
53
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
4%
9
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
6%
14
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
16%
39
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
14
Найманий працівник, втратив роботу
5%
13
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
16%
39
Всього голосів : 251
Повідомлення Додано: Сер 19 сер, 2020 20:42

  freeze написав:
adeges написав:
  _Mykola_ написав:госпитализированы 463 человека
Рекорд, обновляем топ госпитализаций


учитывая, что госпитализируют проблемных, которых как мы помним 15% от заболевших, истинная картина заболевших на вчера 465/0.15=3100 заболевших, из которых 1000+ никто не определил и они ходят всех заражают (и скорее всего полностью бессимптомные)


3100 это было минимум неделю назад с учетом инкубационного периода.
Сейчас цифра должна быть чуть больше, имхо.


Думаю, что это не совсем так. Это на загнивающем западе можно поймать вирус на стадии инубации. У нас подозрение возникает на стадии конкретных симптомов и с учетом 3-5 дней на тестирование к моменту постановки диагноза часть уже лежит на ивл
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Повідомлення Додано: Чет 20 сер, 2020 08:04

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Вакцинирование в РФ официально запущено в действие:
Вице-премьер РФ Хуснуллин сделал прививку от коронавируса.
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
freeze
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Повідомлення Додано: Чет 20 сер, 2020 09:28

Re: Эпидемия коронавируса в мире

2184 новых случаев и 40 смертей. уверенно идем на 3000 к 1 сентября и 50+ смертей к 10 сентября.

главное не забыть открыть школы и вузы и не закрыть рестораны и бары!
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Повідомлення Додано: Чет 20 сер, 2020 10:03

Re: Эпидемия коронавируса в мире

По словам Степанова, за сутки заболели 100 детей, 160 медработников, 407 человек госпитализировали.

Обновляем ТОП-7... :mrgreen:
_Mykola_
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 сер, 2020 10:04

  adeges написав:главное не забыть открыть школы и вузы и не закрыть рестораны и бары!

А как же, Велюр и концерты Квартала должны работать при любых результатах! :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Чет 20 сер, 2020 12:18

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  freeze написав:Познавательным языком о том каким образом делаются вакцины от коронавируса

Очевидно, многие путают непроверенную вакцину и непроверенное лекарство. Лекарство это новое химическое вещество, часто, полученное впервые, а вирус, точнее его часть, точнее копия его части, которая необходима для "тренировки" организма это все же немного другое. Самое худшее что может быть от вакцины это "аллергия" или то что она не будет эффективной. Современными вакцинами даже заразиться нельзя, как это бывало раньше.

  adeges написав:заболевших, из которых 1000+ никто не определил и они ходят всех заражают (и скорее всего полностью бессимптомные)

Знакомый из Днепра вчера делал тест, с симптомами после Турции. Скорая не смогла проехать к нему, так он просто вышел и подошел к машине, где ему и взяли мазок. Я уже молчу про его домочадцев, которые ходят на работу как ни в чем не бывало. Но у них правда больше ни у кого симптомов нет, тесты им тоже не назначали.

  zРадио написав:ошибочная - эффективнее иммунизировать с помощью массовой вакцинации.

Ага, будет обидно если к моменту появления вакцины в аптеках, у нас будет очередь на тесты. Интересно, каково будет привиться уже будучи зараженным ковидом. Вангую что ничего страшного, но все же.

  freeze написав:Вице-премьер РФ Хуснуллин сделал прививку от коронавируса.

У меня готова новая конспирологическая теория. В ближайшее время, "элита" и люди с баблом/доступом сделают себе прививки, не дожидаясь 33го этапа.
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Повідомлення Додано: Чет 20 сер, 2020 12:25

Re: Эпидемия коронавируса в мире

вести с полей. больной давний знакомый мамы из терапевтического отделения из одной городской больницы Ивано-Франковска после 14 дней на антибиотике, по КТ - типичный ковид по словам врачей. и еще 166 воспалений легких на сегодня в этой больнице. все с отрицательным Ковид.

Все знают, что август - главный месяц по воспалениям легких.
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Повідомлення Додано: Чет 20 сер, 2020 12:52

_Mykola_ по кварталу еще раз зал пустой , идет видео трансляция , в видео трансляцию вставляют вставки зала из старых выпусков
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