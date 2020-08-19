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Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 20 сер, 2020 17:54
Состояние здоровья каждого получившего вакцину от COVID-19 будет отслеживаться в специально созданном приложении на смартфоне, пострегистрационными исследованиями в ближайшие недели планируется охватить 40 000 человек, получивших вакцину. - Институт Гамалеи.
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