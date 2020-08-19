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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1678167916801681

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 251
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
41
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
12%
29
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
53
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
4%
9
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
6%
14
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
16%
39
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
14
Найманий працівник, втратив роботу
5%
13
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
16%
39
Всього голосів : 251
Повідомлення Додано: Чет 20 сер, 2020 17:54

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Состояние здоровья каждого получившего вакцину от COVID-19 будет отслеживаться в специально созданном приложении на смартфоне, пострегистрационными исследованиями в ближайшие недели планируется охватить 40 000 человек, получивших вакцину. - Институт Гамалеи.
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
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Повідомлення Додано: Чет 20 сер, 2020 18:31

  Igneus написав:
  adeges написав:вести с полей. больной давний знакомый мамы из терапевтического отделения из одной городской больницы Ивано-Франковска после 14 дней на антибиотике, по КТ - типичный ковид по словам врачей. и еще 166 воспалений легких на сегодня в этой больнице. все с отрицательным Ковид.

Все знают, что август - главный месяц по воспалениям легких.

А Вы доверенности получили у "всех" в соответствии со статьями 237-241, 244-250 Гражданского кодекса Украины на представительство их интересов, чтобы делать от их имени такое заявление?
И чем провинился перед Вами теплый летний месяц Октавиана Августа, если случаи воспаления легких учащаются с наступлением холодов:
https://tsn.ua/ru/ukrayina/dyhanie-paro ... 27223.html

Ооооо, Вы даже шутку не просекли и сразу ГК всунули. Выходите чаще на свежий воздух ))))
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Повідомлення Додано: Чет 20 сер, 2020 19:37

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Тема заглохла ?
moldashavanin
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Повідомлення Додано: Чет 20 сер, 2020 19:48

  adeges написав:вести с полей. ..

В Николаевской онкобольнице Ковид выявили у одного из ведущих хирургов, его отправили на лечение/самоизоляцию. Представьте себе, как "повезло" онкобольным, которые с ним контактировали - это раз. Его рабочее окружение не тестировали и на самоизоляцию не отправили - это два. :shock:
fler
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Повідомлення Додано: Чет 20 сер, 2020 19:53

  fler написав:
  adeges написав:вести с полей. ..

В Николаевской онкобольнице Ковид выявили у одного из ведущих хирургов, его отправили на лечение/самоизоляцию. Представьте себе, как "повезло" онкобольным, которые с ним контактировали - это раз. Его рабочее окружение не тестировали и на самоизоляцию не отправили - это два. :shock:


Згадується як до Львова приїжджав з інспекцією Стеанов, типу серед іншого в лікарню де провели трансплантацію нирки, спочатку відвідав Лікарню Швидкої, потім Інфекційну а потім попер в онкодиспансер, якого милого невідомо. Але логістика певно дуже продумувалася.
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