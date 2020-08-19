Состояние здоровья каждого получившего вакцину от COVID-19 будет отслеживаться в специально созданном приложении на смартфоне, пострегистрационными исследованиями в ближайшие недели планируется охватить 40 000 человек, получивших вакцину. - Институт Гамалеи.
adeges написав:вести с полей. больной давний знакомый мамы из терапевтического отделения из одной городской больницы Ивано-Франковска после 14 дней на антибиотике, по КТ - типичный ковид по словам врачей. и еще 166 воспалений легких на сегодня в этой больнице. все с отрицательным Ковид.
Все знают, что август - главный месяц по воспалениям легких.
А Вы доверенности получили у "всех" в соответствии со статьями 237-241, 244-250 Гражданского кодекса Украины на представительство их интересов, чтобы делать от их имени такое заявление? И чем провинился перед Вами теплый летний месяц Октавиана Августа, если случаи воспаления легких учащаются с наступлением холодов: https://tsn.ua/ru/ukrayina/dyhanie-paro ... 27223.html
Ооооо, Вы даже шутку не просекли и сразу ГК всунули. Выходите чаще на свежий воздух ))))
В Николаевской онкобольнице Ковид выявили у одного из ведущих хирургов, его отправили на лечение/самоизоляцию. Представьте себе, как "повезло" онкобольным, которые с ним контактировали - это раз. Его рабочее окружение не тестировали и на самоизоляцию не отправили - это два.
В Николаевской онкобольнице Ковид выявили у одного из ведущих хирургов, его отправили на лечение/самоизоляцию. Представьте себе, как "повезло" онкобольным, которые с ним контактировали - это раз. Его рабочее окружение не тестировали и на самоизоляцию не отправили - это два.
Згадується як до Львова приїжджав з інспекцією Стеанов, типу серед іншого в лікарню де провели трансплантацію нирки, спочатку відвідав Лікарню Швидкої, потім Інфекційну а потім попер в онкодиспансер, якого милого невідомо. Але логістика певно дуже продумувалася.