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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 20 сер, 2020 17:54
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Состояние здоровья каждого получившего вакцину от COVID-19 будет отслеживаться в специально созданном приложении на смартфоне, пострегистрационными исследованиями в ближайшие недели планируется охватить 40 000 человек, получивших вакцину. - Институт Гамалеи.
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
Додано: Чет 20 сер, 2020 18:31
Ооооо, Вы даже шутку не просекли и сразу ГК всунули. Выходите чаще на свежий воздух ))))
Додано: Чет 20 сер, 2020 19:37
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Тема заглохла ?
Додано: Чет 20 сер, 2020 19:48
В Николаевской онкобольнице Ковид выявили у одного из ведущих хирургов, его отправили на лечение/самоизоляцию. Представьте себе, как "повезло" онкобольным, которые с ним контактировали - это раз. Его рабочее окружение не тестировали и на самоизоляцию не отправили - это два.
Додано: Чет 20 сер, 2020 19:53
Згадується як до Львова приїжджав з інспекцією Стеанов, типу серед іншого в лікарню де провели трансплантацію нирки, спочатку відвідав Лікарню Швидкої, потім Інфекційну а потім попер в онкодиспансер, якого милого невідомо. Але логістика певно дуже продумувалася.
Додано: Чет 20 сер, 2020 20:27
Додано: Чет 20 сер, 2020 20:32
Igneus
Да пойми ты наконец, что нормальный человек знает и понимает"что такое хорошо и что такое плохо".Этому учат с малых лет.И если ты с помощью массы статей сможешь извратиться и доказать. что белое это чёрное , это совсем не станет так на самом деле.Поищи в сети массу доказательств того, что 2Х2=5.И что теперь...Так же и ты со своими статьями выглядишь идиотом.А ещё более кумедно, когда по твоему европейская конвенция защищает от нарушения предписаний в самой Европе, ну не цирк ли извращенцев.
Додано: Чет 20 сер, 2020 20:38
Вообще не могу понять, есть ли реакция правительства на последнюю динамику заболевания.Маразм окрепчал до невиданных высот, ограничения носят характер насмешки.Безнаказуемость нарушений дикая, отсюда распространение такое же.Сдались...Волей случая будем выбираться.
Додано: Чет 20 сер, 2020 20:38
Треба бути дуже розумним щоб з інформації типу
В Швеции, которая не ввела карантин, - самая высокая смертность с 1869 года
Робити якісь страшні висновки
Перший
В 1869 в Швеції було 3,4 млн_померло 9184 особи/місяць (2,7на1000населення)
В 2020 в Швеції стало 10,4 млн-померло 8567 осіб/місяць(0,82 на 1000)
Другий
Стандартна смертність в 2010-2015 році - 7800 осіб в місяць
_____________________________в 2020 році - 8567 осіб в місяць
З 15 по 20 рік ,населення виросло на 10%
Сам додаш до 7800 + 10% чи допомогти?
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
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