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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1678167916801681

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 251
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
41
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
12%
29
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
53
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
4%
9
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
6%
14
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
16%
39
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
14
Найманий працівник, втратив роботу
5%
13
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
16%
39
Всього голосів : 251
Повідомлення Додано: Чет 20 сер, 2020 17:54

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Состояние здоровья каждого получившего вакцину от COVID-19 будет отслеживаться в специально созданном приложении на смартфоне, пострегистрационными исследованиями в ближайшие недели планируется охватить 40 000 человек, получивших вакцину. - Институт Гамалеи.
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
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Повідомлення Додано: Чет 20 сер, 2020 18:31

  Igneus написав:
  adeges написав:вести с полей. больной давний знакомый мамы из терапевтического отделения из одной городской больницы Ивано-Франковска после 14 дней на антибиотике, по КТ - типичный ковид по словам врачей. и еще 166 воспалений легких на сегодня в этой больнице. все с отрицательным Ковид.

Все знают, что август - главный месяц по воспалениям легких.

А Вы доверенности получили у "всех" в соответствии со статьями 237-241, 244-250 Гражданского кодекса Украины на представительство их интересов, чтобы делать от их имени такое заявление?
И чем провинился перед Вами теплый летний месяц Октавиана Августа, если случаи воспаления легких учащаются с наступлением холодов:
https://tsn.ua/ru/ukrayina/dyhanie-paro ... 27223.html

Ооооо, Вы даже шутку не просекли и сразу ГК всунули. Выходите чаще на свежий воздух ))))
stm
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Повідомлення Додано: Чет 20 сер, 2020 19:37

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Тема заглохла ?
moldashavanin
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Повідомлення Додано: Чет 20 сер, 2020 19:48

  adeges написав:вести с полей. ..

В Николаевской онкобольнице Ковид выявили у одного из ведущих хирургов, его отправили на лечение/самоизоляцию. Представьте себе, как "повезло" онкобольным, которые с ним контактировали - это раз. Его рабочее окружение не тестировали и на самоизоляцию не отправили - это два. :shock:
fler
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Повідомлення Додано: Чет 20 сер, 2020 19:53

  fler написав:
  adeges написав:вести с полей. ..

В Николаевской онкобольнице Ковид выявили у одного из ведущих хирургов, его отправили на лечение/самоизоляцию. Представьте себе, как "повезло" онкобольным, которые с ним контактировали - это раз. Его рабочее окружение не тестировали и на самоизоляцию не отправили - это два. :shock:


Згадується як до Львова приїжджав з інспекцією Стеанов, типу серед іншого в лікарню де провели трансплантацію нирки, спочатку відвідав Лікарню Швидкої, потім Інфекційну а потім попер в онкодиспансер, якого милого невідомо. Але логістика певно дуже продумувалася.
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Повідомлення Додано: Чет 20 сер, 2020 20:27

  moldashavanin написав:Тема заглохла ?


Для тебя -да.Всякие ветки и апки, трактористы и юристы, поняли, что уже как то неумно продолжать в том же духе отрицания вируса и его опасности.И ты , особо смелый и одарённый, остался в меньшинстве.
Кучинелли
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Повідомлення Додано: Чет 20 сер, 2020 20:32

Igneus
Да пойми ты наконец, что нормальный человек знает и понимает"что такое хорошо и что такое плохо".Этому учат с малых лет.И если ты с помощью массы статей сможешь извратиться и доказать. что белое это чёрное , это совсем не станет так на самом деле.Поищи в сети массу доказательств того, что 2Х2=5.И что теперь...Так же и ты со своими статьями выглядишь идиотом.А ещё более кумедно, когда по твоему европейская конвенция защищает от нарушения предписаний в самой Европе, ну не цирк ли извращенцев.
Кучинелли
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Повідомлення Додано: Чет 20 сер, 2020 20:38

  fler написав:
  adeges написав:вести с полей. ..

В Николаевской онкобольнице Ковид выявили у одного из ведущих хирургов, его отправили на лечение/самоизоляцию. Представьте себе, как "повезло" онкобольным, которые с ним контактировали - это раз. Его рабочее окружение не тестировали и на самоизоляцию не отправили - это два. :shock:


Вообще не могу понять, есть ли реакция правительства на последнюю динамику заболевания.Маразм окрепчал до невиданных высот, ограничения носят характер насмешки.Безнаказуемость нарушений дикая, отсюда распространение такое же.Сдались...Волей случая будем выбираться.
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Повідомлення Додано: Чет 20 сер, 2020 20:38

  Кучинелли написав:как то неумно продолжать в том же духе отрицания вируса и его опасности
Треба бути дуже розумним щоб з інформації типу
В Швеции, которая не ввела карантин, - самая высокая смертность с 1869 года
Робити якісь страшні висновки
Перший
В 1869 в Швеції було 3,4 млн_померло 9184 особи/місяць (2,7на1000населення)
В 2020 в Швеції стало 10,4 млн-померло 8567 осіб/місяць(0,82 на 1000)
Другий
Стандартна смертність в 2010-2015 році - 7800 осіб в місяць
_____________________________в 2020 році - 8567 осіб в місяць
З 15 по 20 рік ,населення виросло на 10%
Сам додаш до 7800 + 10% чи допомогти?
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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