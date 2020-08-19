Вчені виявили, що діти більш ефективно розносять COVID-19, ніж дорослі, тому що вірусне навантаження в них набагато вище.
Детальніше:
Якщо так, то з 1 вересня будемо мати поширення Ковіду у геометричній прогресії
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 20 сер, 2020 21:59
Forbes: В тілі дітей в 100 раз більше коронавірусу, ніж у тяжко хворих дорослих
Вчені виявили, що діти більш ефективно розносять COVID-19, ніж дорослі, тому що вірусне навантаження в них набагато вище.
Детальніше:
Якщо так, то з 1 вересня будемо мати поширення Ковіду у геометричній прогресії
Додано: Чет 20 сер, 2020 22:18
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Додано: Чет 20 сер, 2020 22:36
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