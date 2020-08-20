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Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 20 сер, 2020 22:18
fler написав:
Его рабочее окружение не тестировали и на самоизоляцию не отправили - это два.
А можно ссылку на эту новость в сми? спасибо
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Sinbad777
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Додано: Чет 20 сер, 2020 22:36
Sinbad777 написав: fler написав:
Его рабочее окружение не тестировали и на самоизоляцию не отправили - это два.
А можно ссылку на эту новость в сми? спасибо
Это инсайд от сотрудников больницы.
Завтра в Николаеве будет Зеленский, если что
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fler
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Додано: П'ят 21 сер, 2020 00:05
Кучинелли написав: moldashavanin написав:
Тема заглохла ?
Для тебя -да.Всякие ветки и апки, трактористы и юристы, поняли, что уже как то неумно продолжать в том же духе отрицания вируса и его опасности.И ты , особо смелый и одарённый, остался в меньшинстве.
Еще напиши !!! Мне так стало приятно на душе !!
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moldashavanin
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