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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1679168016811682

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 251
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
41
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
12%
29
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
53
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
4%
9
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
6%
14
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
16%
39
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
14
Найманий працівник, втратив роботу
5%
13
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
16%
39
Всього голосів : 251
Повідомлення Додано: Чет 20 сер, 2020 22:18

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  fler написав:Его рабочее окружение не тестировали и на самоизоляцию не отправили - это два.


А можно ссылку на эту новость в сми? спасибо
Sinbad777
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 сер, 2020 22:36

  Sinbad777 написав:
  fler написав:Его рабочее окружение не тестировали и на самоизоляцию не отправили - это два.


А можно ссылку на эту новость в сми? спасибо


Это инсайд от сотрудников больницы.
Завтра в Николаеве будет Зеленский, если что :wink:
fler
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Повідомлення Додано: П'ят 21 сер, 2020 00:05

  Кучинелли написав:
  moldashavanin написав:Тема заглохла ?


Для тебя -да.Всякие ветки и апки, трактористы и юристы, поняли, что уже как то неумно продолжать в том же духе отрицания вируса и его опасности.И ты , особо смелый и одарённый, остался в меньшинстве.


Еще напиши !!! Мне так стало приятно на душе !!
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Повідомлення Додано: П'ят 21 сер, 2020 02:27

  freeze написав:Состояние здоровья каждого получившего вакцину от COVID-19 будет отслеживаться в специально созданном приложении на смартфоне, пострегистрационными исследованиями в ближайшие недели планируется охватить 40 000 человек, получивших вакцину. - Институт Гамалеи.

Не знаю, как это будет проводиться, но зачем?
Это же лишнее. :)
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
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Повідомлення Додано: П'ят 21 сер, 2020 02:42

Не ручаюсь за истиннность. Как говорится, за что купил, за то продал.
Сегодня разговаривал с одной врачихой, работает у нас в одной из частных клиник. По её утверждениям количество больных надо увеличивать в несколько раз (буквально в 10 раз, но отнесем это на счет оборота речи). Говорит, что только у них в клинике ежедневно до 20 человек с КТ с ковидными легкими, но отрицательным ПРЦ-тестом. Объясняет это низким качеством ПРЦ-тестов. Люди по разным причинам отказываются от госпитализации. Естественно, в статистику больных ковидом они не попадают.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
Yuri_T, Вася, Igneus - бан.
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Повідомлення Додано: П'ят 21 сер, 2020 06:10

  freeze написав:Состояние здоровья каждого получившего вакцину от COVID-19 будет отслеживаться в специально созданном приложении на смартфоне, пострегистрационными исследованиями в ближайшие недели планируется охватить 40 000 человек, получивших вакцину. - Институт Гамалеи.

https://youtu.be/JXX5zJhsgrM
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 сер, 2020 06:27

  shapo написав:
  freeze написав:Состояние здоровья каждого получившего вакцину от COVID-19 будет отслеживаться в специально созданном приложении на смартфоне, пострегистрационными исследованиями в ближайшие недели планируется охватить 40 000 человек, получивших вакцину. - Институт Гамалеи.

https://youtu.be/JXX5zJhsgrM

Раша тудей в топку, эту пропаганду Пусть Путин смотрит
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ігнор: Biminovich, win32, Tip Top, ЛАД
Ukrainian
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Повідомлення Додано: П'ят 21 сер, 2020 07:51

  shapo написав:
  freeze написав:Состояние здоровья каждого получившего вакцину от COVID-19 будет отслеживаться в специально созданном приложении на смартфоне, пострегистрационными исследованиями в ближайшие недели планируется охватить 40 000 человек, получивших вакцину. - Институт Гамалеи.

https://youtu.be/JXX5zJhsgrM

За ссылки на такое дерьмо не сопровождаемые комментарием - впору банить и расстреливать.
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