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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1680168116821683>

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 251
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
41
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
12%
29
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
53
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
4%
9
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
6%
14
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
16%
39
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
14
Найманий працівник, втратив роботу
5%
13
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
16%
39
Всього голосів : 251
Повідомлення Додано: Чет 20 сер, 2020 22:18

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  fler написав:Его рабочее окружение не тестировали и на самоизоляцию не отправили - это два.


А можно ссылку на эту новость в сми? спасибо
Sinbad777
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 сер, 2020 22:36

  Sinbad777 написав:
  fler написав:Его рабочее окружение не тестировали и на самоизоляцию не отправили - это два.


А можно ссылку на эту новость в сми? спасибо


Это инсайд от сотрудников больницы.
Завтра в Николаеве будет Зеленский, если что :wink:
fler
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Повідомлення Додано: П'ят 21 сер, 2020 02:27

  freeze написав:Состояние здоровья каждого получившего вакцину от COVID-19 будет отслеживаться в специально созданном приложении на смартфоне, пострегистрационными исследованиями в ближайшие недели планируется охватить 40 000 человек, получивших вакцину. - Институт Гамалеи.

Не знаю, как это будет проводиться, но зачем?
Это же лишнее. :)
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
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Повідомлення Додано: П'ят 21 сер, 2020 02:42

Не ручаюсь за истиннность. Как говорится, за что купил, за то продал.
Сегодня разговаривал с одной врачихой, работает у нас в одной из частных клиник. По её утверждениям количество больных надо увеличивать в несколько раз (буквально в 10 раз, но отнесем это на счет оборота речи). Говорит, что только у них в клинике ежедневно до 20 человек с КТ с ковидными легкими, но отрицательным ПРЦ-тестом. Объясняет это низким качеством ПРЦ-тестов. Люди по разным причинам отказываются от госпитализации. Естественно, в статистику больных ковидом они не попадают.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
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Повідомлення Додано: П'ят 21 сер, 2020 09:50

  fler написав:Forbes: В тілі дітей в 100 раз більше коронавірусу, ніж у тяжко хворих дорослих :shock:
Вчені виявили, що діти більш ефективно розносять COVID-19, ніж дорослі, тому що вірусне навантаження в них набагато вище.

Детальніше: https://www.unian.ua/health/worldnews/k ... 19604.html

Якщо так, то з 1 вересня будемо мати поширення Ковіду у геометричній прогресії :roll:

При этом важно закрыть парки и набережные и не закрывать общепит и ТРЦ :mrgreen:
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Повідомлення Додано: П'ят 21 сер, 2020 10:20

Re: Эпидемия коронавируса в мире

За минувшие сутки в Украине заболели коронавирусом 2106 человек
За этот период зафиксированы 23 летальных случаев
госпитализированы 487 человек

И снова в ТОП-7, похоже устойчиво выходим на 400+ в топе. :twisted:
_Mykola_
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 сер, 2020 10:42

  _Mykola_ написав:госпитализированы 487 человек


Да, освежим ТОП дней с максимальными госпитализациями коронавирусников

1. 21 августа - 487
2. 19 августа - 463
3. 20 августа - 407
4. 15 августа - 333
5. 14 августа - 330
6. 13 августа - 315
7. 7 мая - 313

Справочно по месяцам - госпитализация в среднем за сутки:

март - 20
апрель - 103
май - 132
июнь - 151
июль - 195
август(среднее за период 1-21.08) - 287
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
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Повідомлення Додано: П'ят 21 сер, 2020 10:51

  fler написав:Forbes: В тілі дітей в 100 раз більше коронавірусу, ніж у тяжко хворих дорослих :shock:
Вчені виявили, що діти більш ефективно розносять COVID-19, ніж дорослі, тому що вірусне навантаження в них набагато вище.

Детальніше: https://www.unian.ua/health/worldnews/k ... 19604.html

Якщо так, то з 1 вересня будемо мати поширення Ковіду у геометричній прогресії :roll:

Комар во вчерашнем видео нашел источники ( исследования) по которых дети до 10 лет практически не предоставляют угрозу
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Повідомлення Додано: П'ят 21 сер, 2020 10:52

  _Mykola_ написав:За минувшие сутки в Украине заболели коронавирусом 2106 человек
За этот период зафиксированы 23 летальных случаев
госпитализированы 487 человек

И снова в ТОП-7, похоже устойчиво выходим на 400+ в топе. :twisted:

больше тестов - больше больных
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Повідомлення Додано: П'ят 21 сер, 2020 10:57

  yama написав:
  _Mykola_ написав:За минувшие сутки в Украине заболели коронавирусом 2106 человек
За этот период зафиксированы 23 летальных случаев
госпитализированы 487 человек

И снова в ТОП-7, похоже устойчиво выходим на 400+ в топе. :twisted:

больше тестов - больше больных


Массово госпитализируются с коронавирусным воспалением легких :mrgreen:
Причем здесь больше тестов-меньше тестов :mrgreen:
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
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