Додано: П'ят 21 сер, 2020 02:42

Не ручаюсь за истиннность. Как говорится, за что купил, за то продал.

Сегодня разговаривал с одной врачихой, работает у нас в одной из частных клиник. По её утверждениям количество больных надо увеличивать в несколько раз (буквально в 10 раз, но отнесем это на счет оборота речи). Говорит, что только у них в клинике ежедневно до 20 человек с КТ с ковидными легкими, но отрицательным ПРЦ-тестом. Объясняет это низким качеством ПРЦ-тестов. Люди по разным причинам отказываются от госпитализации. Естественно, в статистику больных ковидом они не попадают.

Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.

Yuri_T, Вася, Igneus - бан.