ЛАД написав:Не ручаюсь за истиннность. Как говорится, за что купил, за то продал. Сегодня разговаривал с одной врачихой, работает у нас в одной из частных клиник. По её утверждениям количество больных надо увеличивать в несколько раз (буквально в 10 раз, но отнесем это на счет оборота речи). Говорит, что только у них в клинике ежедневно до 20 человек с КТ с ковидными легкими, но отрицательным ПРЦ-тестом. Объясняет это низким качеством ПРЦ-тестов. Люди по разным причинам отказываются от госпитализации. Естественно, в статистику больных ковидом они не попадают.
Я тут с утра давал ссылку на неплохое интервью эпидимиолога Фаворова где, в частности, он сказал что достоверность Пцр-тестов не очень высокая и основной параметр оценки эпидемии - сравнительный общий уровень заболевших и умерших. К сожалению, пара залетевших из политической помойки персонажей узрело что интервью даётся на rt, подняло вонь и бдительный модер сообщение удалил хотя ни политики, ни Украины там вообще не упоминалось
ЛАД написав:Не ручаюсь за истиннность. Как говорится, за что купил, за то продал. Сегодня разговаривал с одной врачихой, работает у нас в одной из частных клиник. По её утверждениям количество больных надо увеличивать в несколько раз (буквально в 10 раз, но отнесем это на счет оборота речи). Говорит, что только у них в клинике ежедневно до 20 человек с КТ с ковидными легкими, но отрицательным ПРЦ-тестом. Объясняет это низким качеством ПРЦ-тестов. Люди по разным причинам отказываются от госпитализации. Естественно, в статистику больных ковидом они не попадают.
Я тут с утра давал ссылку на неплохое интервью эпидимиолога Фаворова где, в частности, он сказал что достоверность Пцр-тестов не очень высокая и основной параметр оценки эпидемии - сравнительный общий уровень заболевших и умерших. К сожалению, пара залетевших из политической помойки персонажей узрело что интервью даётся на rt, подняло вонь и бдительный модер сообщение удалил хотя ни политики, ни Украины там вообще не упоминалось
А можно ещё раз или в личку. С этими "друзьями" не успел