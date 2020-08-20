Форуми / Валюта / Валютний ринок / Эпидемия коронавируса в мире Эпидемия коронавируса в мире + Додати

тему Відповісти

на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 1680168116821683 Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 251 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін 16% 41 Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін 12% 29 Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін 21% 53 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили 4% 9 Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили 6% 14 Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав 16% 39 Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок 6% 14 Найманий працівник, втратив роботу 5% 13 Маю бізнес, що стоїть, несе збитки 16% 39 Всього голосів : 251 Додано: П'ят 21 сер, 2020 11:05 ЛАД написав: Не ручаюсь за истиннность. Как говорится, за что купил, за то продал.

Сегодня разговаривал с одной врачихой, работает у нас в одной из частных клиник. По её утверждениям количество больных надо увеличивать в несколько раз (буквально в 10 раз, но отнесем это на счет оборота речи). Говорит, что только у них в клинике ежедневно до 20 человек с КТ с ковидными легкими, но отрицательным ПРЦ-тестом. Объясняет это низким качеством ПРЦ-тестов. Люди по разным причинам отказываются от госпитализации. Естественно, в статистику больных ковидом они не попадают. Не ручаюсь за истиннность. Как говорится, за что купил, за то продал.Сегодня разговаривал с одной врачихой, работает у нас в одной из частных клиник. По её утверждениям количество больных надо увеличивать в несколько раз (буквально в 10 раз, но отнесем это на счет оборота речи). Говорит, что только у них в клинике ежедневно до 20 человек с КТ с ковидными легкими, но отрицательным ПРЦ-тестом. Объясняет это низким качеством ПРЦ-тестов. Люди по разным причинам отказываются от госпитализации. Естественно, в статистику больных ковидом они не попадают.

Я тут с утра давал ссылку на неплохое интервью эпидимиолога Фаворова где, в частности, он сказал что достоверность Пцр-тестов не очень высокая и основной параметр оценки эпидемии - сравнительный общий уровень заболевших и умерших. К сожалению, пара залетевших из политической помойки персонажей узрело что интервью даётся на rt, подняло вонь и бдительный модер сообщение удалил хотя ни политики, ни Украины там вообще не упоминалось Я тут с утра давал ссылку на неплохое интервью эпидимиолога Фаворова где, в частности, он сказал что достоверность Пцр-тестов не очень высокая и основной параметр оценки эпидемии - сравнительный общий уровень заболевших и умерших. К сожалению, пара залетевших из политической помойки персонажей узрело что интервью даётся на rt, подняло вонь и бдительный модер сообщение удалил хотя ни политики, ни Украины там вообще не упоминалось Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 4007 З нами з: 29.05.18 Подякував: 101 раз. Подякували: 710 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 21 сер, 2020 11:19 shapo написав: ЛАД написав: Не ручаюсь за истиннность. Как говорится, за что купил, за то продал.

Сегодня разговаривал с одной врачихой, работает у нас в одной из частных клиник. По её утверждениям количество больных надо увеличивать в несколько раз (буквально в 10 раз, но отнесем это на счет оборота речи). Говорит, что только у них в клинике ежедневно до 20 человек с КТ с ковидными легкими, но отрицательным ПРЦ-тестом. Объясняет это низким качеством ПРЦ-тестов. Люди по разным причинам отказываются от госпитализации. Естественно, в статистику больных ковидом они не попадают. Не ручаюсь за истиннность. Как говорится, за что купил, за то продал.Сегодня разговаривал с одной врачихой, работает у нас в одной из частных клиник. По её утверждениям количество больных надо увеличивать в несколько раз (буквально в 10 раз, но отнесем это на счет оборота речи). Говорит, что только у них в клинике ежедневно до 20 человек с КТ с ковидными легкими, но отрицательным ПРЦ-тестом. Объясняет это низким качеством ПРЦ-тестов. Люди по разным причинам отказываются от госпитализации. Естественно, в статистику больных ковидом они не попадают.

Я тут с утра давал ссылку на неплохое интервью эпидимиолога Фаворова где, в частности, он сказал что достоверность Пцр-тестов не очень высокая и основной параметр оценки эпидемии - сравнительный общий уровень заболевших и умерших. К сожалению, пара залетевших из политической помойки персонажей узрело что интервью даётся на rt, подняло вонь и бдительный модер сообщение удалил хотя ни политики, ни Украины там вообще не упоминалось Я тут с утра давал ссылку на неплохое интервью эпидимиолога Фаворова где, в частности, он сказал что достоверность Пцр-тестов не очень высокая и основной параметр оценки эпидемии - сравнительный общий уровень заболевших и умерших. К сожалению, пара залетевших из политической помойки персонажей узрело что интервью даётся на rt, подняло вонь и бдительный модер сообщение удалил хотя ни политики, ни Украины там вообще не упоминалось

А можно ещё раз или в личку. С этими "друзьями" не успел А можно ещё раз или в личку. С этими "друзьями" не успел Sinbad777 Повідомлень: 97 З нами з: 09.05.16 Подякував: 41 раз. Подякували: 13 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 1680168116821683 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор Зараз переглядають цей форум: Sinbad777 і 6 гостейМодератори: ТупУм, Ірина_, Модератор Схожі теми Теми Відповіді Перегляди Останнє Валютный рынок в мире 1 ... 716 , 717 , 718

Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15 7172 1626953

ЛОБ Чет 20 сер, 2020 22:55