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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1680168116821683

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 251
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
41
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
12%
29
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
53
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
4%
9
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
6%
14
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
16%
39
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
14
Найманий працівник, втратив роботу
5%
13
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
16%
39
Всього голосів : 251
Повідомлення Додано: П'ят 21 сер, 2020 11:05

  ЛАД написав:Не ручаюсь за истиннность. Как говорится, за что купил, за то продал.
Сегодня разговаривал с одной врачихой, работает у нас в одной из частных клиник. По её утверждениям количество больных надо увеличивать в несколько раз (буквально в 10 раз, но отнесем это на счет оборота речи). Говорит, что только у них в клинике ежедневно до 20 человек с КТ с ковидными легкими, но отрицательным ПРЦ-тестом. Объясняет это низким качеством ПРЦ-тестов. Люди по разным причинам отказываются от госпитализации. Естественно, в статистику больных ковидом они не попадают.

Я тут с утра давал ссылку на неплохое интервью эпидимиолога Фаворова где, в частности, он сказал что достоверность Пцр-тестов не очень высокая и основной параметр оценки эпидемии - сравнительный общий уровень заболевших и умерших. К сожалению, пара залетевших из политической помойки персонажей узрело что интервью даётся на rt, подняло вонь и бдительный модер сообщение удалил хотя ни политики, ни Украины там вообще не упоминалось
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 сер, 2020 11:19

  shapo написав:
  ЛАД написав:Не ручаюсь за истиннность. Как говорится, за что купил, за то продал.
Сегодня разговаривал с одной врачихой, работает у нас в одной из частных клиник. По её утверждениям количество больных надо увеличивать в несколько раз (буквально в 10 раз, но отнесем это на счет оборота речи). Говорит, что только у них в клинике ежедневно до 20 человек с КТ с ковидными легкими, но отрицательным ПРЦ-тестом. Объясняет это низким качеством ПРЦ-тестов. Люди по разным причинам отказываются от госпитализации. Естественно, в статистику больных ковидом они не попадают.

Я тут с утра давал ссылку на неплохое интервью эпидимиолога Фаворова где, в частности, он сказал что достоверность Пцр-тестов не очень высокая и основной параметр оценки эпидемии - сравнительный общий уровень заболевших и умерших. К сожалению, пара залетевших из политической помойки персонажей узрело что интервью даётся на rt, подняло вонь и бдительный модер сообщение удалил хотя ни политики, ни Украины там вообще не упоминалось

А можно ещё раз или в личку. С этими "друзьями" не успел
Sinbad777
 
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ЛОБ

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