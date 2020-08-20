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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 21 сер, 2020 13:03
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Все испытывающие вторую вакцину от COVID-19, в "Векторе", привиты: 57 добровольцев получили вакцину, 43 плацебо, все чувствуют себя хорошо - пресс-служба
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
Додано: П'ят 21 сер, 2020 13:17
Там походу коронавирус лобных долей, если все ещё прикручивается рост госпитализаций к количеству тестов.
В Москве падеж в мае и июне тоже, видимо , от роста тестирований.
Додано: П'ят 21 сер, 2020 14:09
Сейчас в РФ 4 870 случаев в сутки, в Москве менее 700-от. У нас в Нижегородской области -127 за сутки, из 26,5 тыс. больных умело 440, болеют около 2500, остальные выздоровели, т.е. больных осталось менее 10% от заразившихся, по РФ -менее 20%. Беда, однако в том, что люди почти не соблюдают правила - лишь в метро процентов 70 в масках, да во многих магазинах без масок не обслуживают. А так почти все без масок и все без перчаток. То-то будет осенью
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