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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1680168116821683

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 251
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
41
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
12%
29
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
53
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
4%
9
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
6%
14
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
16%
39
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
14
Найманий працівник, втратив роботу
5%
13
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
16%
39
Всього голосів : 251
Повідомлення Додано: П'ят 21 сер, 2020 13:03

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Все испытывающие вторую вакцину от COVID-19, в "Векторе", привиты: 57 добровольцев получили вакцину, 43 плацебо, все чувствуют себя хорошо - пресс-служба
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
freeze
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Повідомлення Додано: П'ят 21 сер, 2020 13:17

  freeze написав:
  yama написав:
  _Mykola_ написав:За минувшие сутки в Украине заболели коронавирусом 2106 человек
За этот период зафиксированы 23 летальных случаев
госпитализированы 487 человек

И снова в ТОП-7, похоже устойчиво выходим на 400+ в топе. :twisted:

больше тестов - больше больных


Массово госпитализируются с коронавирусным воспалением легких.
Причем здесь больше тестов-меньше тестов :mrgreen:

Там походу коронавирус лобных долей, если все ещё прикручивается рост госпитализаций к количеству тестов.
В Москве падеж в мае и июне тоже, видимо , от роста тестирований.
Hotab
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Повідомлення Додано: П'ят 21 сер, 2020 14:09

В Москве падеж в мае и июне тоже, видимо , от роста тестирований.

Сейчас в РФ 4 870 случаев в сутки, в Москве менее 700-от. У нас в Нижегородской области -127 за сутки, из 26,5 тыс. больных умело 440, болеют около 2500, остальные выздоровели, т.е. больных осталось менее 10% от заразившихся, по РФ -менее 20%. Беда, однако в том, что люди почти не соблюдают правила - лишь в метро процентов 70 в масках, да во многих магазинах без масок не обслуживают. А так почти все без масок и все без перчаток. То-то будет осенью
Волгарь
 
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