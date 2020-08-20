Форуми / Валюта / Валютний ринок / Эпидемия коронавируса в мире Эпидемия коронавируса в мире + Додати

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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 1680168116821683 Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 251 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін 16% 41 Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін 12% 29 Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін 21% 53 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили 4% 9 Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили 6% 14 Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав 16% 39 Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок 6% 14 Найманий працівник, втратив роботу 5% 13 Маю бізнес, що стоїть, несе збитки 16% 39 Всього голосів : 251 Додано: П'ят 21 сер, 2020 13:03 Re: Эпидемия коронавируса в мире Все испытывающие вторую вакцину от COVID-19, в "Векторе", привиты: 57 добровольцев получили вакцину, 43 плацебо, все чувствуют себя хорошо - пресс-служба Не читаю Будивельника, пустая трата времени freeze 4 Повідомлень: 18132 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4364 раз. Подякували: 7067 раз. Профіль 22 3 5 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 21 сер, 2020 13:17 freeze написав: yama написав: _Mykola_ написав: За минувшие сутки в Украине заболели коронавирусом 2106 человек

За этот период зафиксированы 23 летальных случаев

госпитализированы 487 человек



И снова в ТОП-7, похоже устойчиво выходим на 400+ в топе. За минувшие сутки в Украине заболели коронавирусомчеловекЗа этот период зафиксированыИ снова в ТОП-7, похоже устойчиво выходим на 400+ в топе.

больше тестов - больше больных больше тестов - больше больных



Массово госпитализируются с коронавирусным воспалением легких.

Причем здесь больше тестов-меньше тестов Массово госпитализируются с коронавирусным воспалением легких.Причем здесь больше тестов-меньше тестов

Там походу коронавирус лобных долей, если все ещё прикручивается рост госпитализаций к количеству тестов.

В Москве падеж в мае и июне тоже, видимо , от роста тестирований. Там походу коронавирус лобных долей, если все ещё прикручивается рост госпитализаций к количеству тестов.В Москве падеж в мае и июне тоже, видимо , от роста тестирований. Hotab

Повідомлень: 3007 З нами з: 15.02.09 Подякував: 117 раз. Подякували: 1109 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 21 сер, 2020 14:09 В Москве падеж в мае и июне тоже, видимо , от роста тестирований.

Сейчас в РФ 4 870 случаев в сутки, в Москве менее 700-от. У нас в Нижегородской области -127 за сутки, из 26,5 тыс. больных умело 440, болеют около 2500, остальные выздоровели, т.е. больных осталось менее 10% от заразившихся, по РФ -менее 20%. Беда, однако в том, что люди почти не соблюдают правила - лишь в метро процентов 70 в масках, да во многих магазинах без масок не обслуживают. А так почти все без масок и все без перчаток. То-то будет осенью Сейчас в РФ 4 870 случаев в сутки, в Москве менее 700-от. У нас в Нижегородской области -127 за сутки, из 26,5 тыс. больных умело 440, болеют около 2500, остальные выздоровели, т.е. больных осталось менее 10% от заразившихся, по РФ -менее 20%. Беда, однако в том, что люди почти не соблюдают правила - лишь в метро процентов 70 в масках, да во многих магазинах без масок не обслуживают. А так почти все без масок и все без перчаток. То-то будет осенью Волгарь Повідомлень: 7654 З нами з: 12.10.12 Подякував: 22 раз. Подякували: 773 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 21 сер, 2020 15:52 freeze написав: yama написав: _Mykola_ написав: За минувшие сутки в Украине заболели коронавирусом [b] 2106 человек [/b]

За этот период зафиксированы 23 летальных случаев

госпитализированы 487 человек



И снова в ТОП-7, похоже устойчиво выходим на 400+ в топе. Зачеловек [/b]За этот период зафиксированыИ снова в ТОП-7, похоже устойчиво выходим на 400+ в топе.

больше тестов - больше больных больше тестов - больше больных



Массово госпитализируются с коронавирусным воспалением легких.

Причем здесь больше тестов-меньше тестов Массово госпитализируются с коронавирусным воспалением легких.Причем здесь больше тестов-меньше тестов

1) _Mykola_ написав: минувшие сутки в Украине заболели коронавирусом [b] 2106 человек [/b] человек [/b]

вот вам и ответ yama написав: больше тестов - больше больных больше тестов - больше больных включите логику. НУ и хотаба с его лобными долями перестану читать .



2) новая идея - давайте ВСЕХ госпитализированных ( по любых причинах с любыми диагнозами от ножевых до плановых операций по увиличеню груди) тестировать на КОВИД ! и у нас вырастет число госпитализаций с ковид !



Hotab написав: В Москве падеж в мае и июне тоже, видимо , от роста тестирований. В Москве падеж в мае и июне тоже, видимо , от роста тестирований.

да в москве много больных , но для статистики и получения доп финансирования приписывают еще больше так как больнице за каждого ковидного доплачивают деньги из спецфонда и эти деньги как-то там безналоговые что ли ( подробности не знаю)

О лобных долях - комментарий выше. больше не буду вас читать 1)вот вам и ответвключите логику. НУ и хотаба с его лобными долями перестану читать .2) новая идея - давайте ВСЕХ госпитализированных ( по любых причинах с любыми диагнозами от ножевых до плановых операций по увиличеню груди) тестировать на КОВИД ! и у нас вырастет число госпитализаций с ковид !да в москве много больных , но для статистики и получения доп финансирования приписывают еще больше так как больнице за каждого ковидного доплачивают деньги из спецфонда и эти деньги как-то там безналоговые что ли ( подробности не знаю)О лобных долях - комментарий выше. больше не буду вас читать yama Повідомлень: 2603 З нами з: 12.08.17 Подякував: 4906 раз. Подякували: 535 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 21 сер, 2020 16:04 Волгарь написав: В Москве падеж в мае и июне тоже, видимо , от роста тестирований.

Сейчас в РФ 4 870 случаев в сутки, в Москве менее 700-от. У нас в Нижегородской области -127 за сутки, из 26,5 тыс. больных умело 440, болеют около 2500, остальные выздоровели, т.е. больных осталось менее 10% от заразившихся, по РФ -менее 20%. Беда, однако в том, что люди почти не соблюдают правила - лишь в метро процентов 70 в масках, да во многих магазинах без масок не обслуживают. А так почти все без масок и все без перчаток. То-то будет осенью Сейчас в РФ 4 870 случаев в сутки, в Москве менее 700-от. У нас в Нижегородской области -127 за сутки, из 26,5 тыс. больных умело 440, болеют около 2500, остальные выздоровели, т.е. больных осталось менее 10% от заразившихся, по РФ -менее 20%. Беда, однако в том, что люди почти не соблюдают правила - лишь в метро процентов 70 в масках, да во многих магазинах без масок не обслуживают. А так почти все без масок и все без перчаток. То-то будет осенью

нам очень повезло ! у нас есть замечательный пример Беларусь. Очень хороший эксперимент - регулярные массовые скопление людей без масок людям не до вируса . нам очень повезло ! у нас есть замечательный пример Беларусь. Очень хороший эксперимент - регулярные массовые скопление людей без масоклюдям не до вируса . yama Повідомлень: 2603 З нами з: 12.08.17 Подякував: 4906 раз. Подякували: 535 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 21 сер, 2020 16:42 yama написав: Волгарь написав: В Москве падеж в мае и июне тоже, видимо , от роста тестирований.

Сейчас в РФ 4 870 случаев в сутки, в Москве менее 700-от. У нас в Нижегородской области -127 за сутки, из 26,5 тыс. больных умело 440, болеют около 2500, остальные выздоровели, т.е. больных осталось менее 10% от заразившихся, по РФ -менее 20%. Беда, однако в том, что люди почти не соблюдают правила - лишь в метро процентов 70 в масках, да во многих магазинах без масок не обслуживают. А так почти все без масок и все без перчаток. То-то будет осенью Сейчас в РФ 4 870 случаев в сутки, в Москве менее 700-от. У нас в Нижегородской области -127 за сутки, из 26,5 тыс. больных умело 440, болеют около 2500, остальные выздоровели, т.е. больных осталось менее 10% от заразившихся, по РФ -менее 20%. Беда, однако в том, что люди почти не соблюдают правила - лишь в метро процентов 70 в масках, да во многих магазинах без масок не обслуживают. А так почти все без масок и все без перчаток. То-то будет осенью

нам очень повезло ! у нас есть замечательный пример Беларусь. Очень хороший эксперимент - регулярные массовые скопление людей без масок людям не до вируса . нам очень повезло ! у нас есть замечательный пример Беларусь. Очень хороший эксперимент - регулярные массовые скопление людей без масоклюдям не до вируса .

Цифры по Белоруссии застыли - им не дог того. Но реально люди болеют и умирают. Судя по цифрам, ситуация в Европе усложняется - в Испании более 3000 заболевших в день, в Германии - около 1500. Даже в Израиле, уже вроде победившем коронавирус, процесс пошел вспять. Цифры по Белоруссии застыли - им не дог того. Но реально люди болеют и умирают. Судя по цифрам, ситуация в Европе усложняется - в Испании более 3000 заболевших в день, в Германии - около 1500. Даже в Израиле, уже вроде победившем коронавирус, процесс пошел вспять. Волгарь Повідомлень: 7654 З нами з: 12.10.12 Подякував: 22 раз. Подякували: 773 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 21 сер, 2020 18:05 Волгарь написав: В Москве падеж в мае и июне тоже, видимо , от роста тестирований.

Сейчас в РФ 4 870 случаев в сутки, в Москве менее 700-от. У нас в Нижегородской области -127 за сутки, из 26,5 тыс. больных умело 440, болеют около 2500, остальные выздоровели, т.е. больных осталось менее 10% от заразившихся, по РФ -менее 20%. Беда, однако в том, что люди почти не соблюдают правила - лишь в метро процентов 70 в масках, да во многих магазинах без масок не обслуживают. А так почти все без масок и все без перчаток. То-то будет осенью Сейчас в РФ 4 870 случаев в сутки, в Москве менее 700-от. У нас в Нижегородской области -127 за сутки, из 26,5 тыс. больных умело 440, болеют около 2500, остальные выздоровели, т.е. больных осталось менее 10% от заразившихся, по РФ -менее 20%. Беда, однако в том, что люди почти не соблюдают правила - лишь в метро процентов 70 в масках, да во многих магазинах без масок не обслуживают. А так почти все без масок и все без перчаток. То-то будет осенью

Жаль только что никто никогда не узнаёт реальную статистики в Рашке ни по корона вирусе ни по ввп Жаль только что никто никогда не узнаёт реальную статистики в Рашке ни по корона вирусе ни по ввп "Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".

Ігнор: Biminovich, win32, Tip Top, ЛАД Ukrainian

Повідомлень: 8807 З нами з: 18.06.08 Подякував: 21 раз. Подякували: 625 раз. Профіль Вебсайт 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 21 сер, 2020 18:15 Re: Эпидемия коронавируса в мире yama написав: да в москве много больных , но для статистики и получения доп финансирования приписывают еще больше так как больнице за каждого ковидного доплачивают деньги из спецфонда и эти деньги как-то там безналоговые что ли ( подробности не знаю)

О лобных долях - комментарий выше. больше не буду вас читать да в москве много больных , но для статистики и получения доп финансирования приписывают еще больше так как больнице за каждого ковидного доплачивают деньги из спецфонда и эти деньги как-то там безналоговые что ли ( подробности не знаю)О лобных долях - комментарий выше. больше не буду вас читать

Лучше бы перестал писать глупости.

Я говорю о росте смертности, всей смертности!!! По разным причинам!!! Он отвечает заученную методичку "там доплачивают за выявленного ковидного".

Это не заражение лоббных долей?? [/quote]Лучше бы перестал писать глупости.Я говорю о росте смертности, всей смертности!!! По разным причинам!!! Он отвечает заученную методичку "там доплачивают за выявленного ковидного".Это не заражение лоббных долей?? Hotab

Повідомлень: 3007 З нами з: 15.02.09 Подякував: 117 раз. Подякували: 1109 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 21 сер, 2020 18:26 ЛАД написав: Не ручаюсь за истиннность. Как говорится, за что купил, за то продал.

Сегодня разговаривал с одной врачихой, работает у нас в одной из частных клиник. По её утверждениям количество больных надо увеличивать в несколько раз (буквально в 10 раз, но отнесем это на счет оборота речи). Говорит, что только у них в клинике ежедневно до 20 человек с КТ с ковидными легкими, но отрицательным ПРЦ-тестом. Объясняет это низким качеством ПРЦ-тестов. Люди по разным причинам отказываются от госпитализации. Естественно, в статистику больных ковидом они не попадают. Не ручаюсь за истиннность. Как говорится, за что купил, за то продал.Сегодня разговаривал с одной врачихой, работает у нас в одной из частных клиник. По её утверждениям количество больных надо увеличивать в несколько раз (буквально в 10 раз, но отнесем это на счет оборота речи). Говорит, что только у них в клинике ежедневно до 20 человек с КТ с ковидными легкими, но отрицательным ПРЦ-тестом. Объясняет это низким качеством ПРЦ-тестов. Люди по разным причинам отказываются от госпитализации. Естественно, в статистику больных ковидом они не попадают.

Есть же еще тесты на антитела, которые можно сделать самостоятельно.

Если не секрет, что за клиника, у которой такая пропускная способность (20 чел в день на КТ легких, причем только те, у которых ковид)?

И еще непонятно - а куда деваются те, у которых ковидные легкие, но отказались от госпитализации? Есть же еще тесты на антитела, которые можно сделать самостоятельно.Если не секрет, что за клиника, у которой такая пропускная способность (20 чел в день на КТ легких, причем только те, у которых ковид)?И еще непонятно - а куда деваются те, у которых ковидные легкие, но отказались от госпитализации? Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.

Не читаю нытиков и загонщиков в валюту: somilitark Moneta Trast Амвросий goldfinger centurionus ruvex Qwerty Starikan 2 Повідомлень: 17538 З нами з: 12.10.11 Подякував: 1953 раз. Подякували: 2798 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 21 сер, 2020 19:02 Starikan написав: .....

Есть же еще тесты на антитела, которые можно сделать самостоятельно.

Если не секрет, что за клиника, у которой такая пропускная способность (20 чел в день на КТ легких, причем только те, у которых ковид)?

И еще непонятно - а куда деваются те, у которых ковидные легкие, но отказались от госпитализации? .....Есть же еще тесты на антитела, которые можно сделать самостоятельно.Если не секрет, что за клиника, у которой такая пропускная способность (20 чел в день на КТ легких, причем только те, у которых ковид)?И еще непонятно - а куда деваются те, у которых ковидные легкие, но отказались от госпитализации?

1. 20 КТ в день могут делаться и на стороне по направлению клиники.

2. Насчёт тестов на антитела - зачем их делать человеку, если он не хочет установления диагноза ковид? Не хотят по разным причинам, в т.ч. не хотят ложиться в больницу.

3. Лечатся на дому или амбулаторно. Это, естественно, не с тяжёлым течением.



Но, вообще, я написал - за истиннность не ручаюсь. Документального подтверждения не имею. 1. 20 КТ в день могут делаться и на стороне по направлению клиники.2. Насчёт тестов на антитела - зачем их делать человеку, если он не хочет установления диагноза ковид? Не хотят по разным причинам, в т.ч. не хотят ложиться в больницу.3. Лечатся на дому или амбулаторно. Это, естественно, не с тяжёлым течением.Но, вообще, я написал - за истиннность не ручаюсь. Документального подтверждения не имею. ЛАД 2 Повідомлень: 17042 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4517 раз. Подякували: 4199 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата #<1 ... 1680168116821683 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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ЛОБ П'ят 21 сер, 2020 17:23