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Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 21 сер, 2020 13:03
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Не читаю Будивельника, пустая трата времени
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freeze
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Додано: П'ят 21 сер, 2020 13:17
freeze написав: yama написав: _Mykola_ написав:
За минувшие сутки в Украине заболели коронавирусом 2106
человек
За этот период зафиксированы 23 летальных случаев госпитализированы 487 человек
И снова в ТОП-7, похоже устойчиво выходим на 400+ в топе.
больше тестов - больше больных
Массово госпитализируются с коронавирусным воспалением легких.
Причем здесь больше тестов-меньше тестов
Там походу коронавирус лобных долей, если все ещё прикручивается рост госпитализаций к количеству тестов.
В Москве падеж в мае и июне тоже, видимо , от роста тестирований.
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Hotab
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Додано: П'ят 21 сер, 2020 14:09
В Москве падеж в мае и июне тоже, видимо , от роста тестирований.
Сейчас в РФ 4 870 случаев в сутки, в Москве менее 700-от. У нас в Нижегородской области -127 за сутки, из 26,5 тыс. больных умело 440, болеют около 2500, остальные выздоровели, т.е. больных осталось менее 10% от заразившихся, по РФ -менее 20%. Беда, однако в том, что люди почти не соблюдают правила - лишь в метро процентов 70 в масках, да во многих магазинах без масок не обслуживают. А так почти все без масок и все без перчаток. То-то будет осенью
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Волгарь
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Додано: П'ят 21 сер, 2020 15:52
freeze написав: yama написав: _Mykola_ написав:
За минувшие сутки в Украине заболели коронавирусом [b]2106
человек [/b]
За этот период зафиксированы 23 летальных случаев госпитализированы 487 человек
И снова в ТОП-7, похоже устойчиво выходим на 400+ в топе.
больше тестов - больше больных
Массово госпитализируются с коронавирусным воспалением легких.
Причем здесь больше тестов-меньше тестов
1)
_Mykola_ написав:минувшие сутки в Украине заболели коронавирусом [b]2106
человек [/b]
вот вам и ответ
yama написав:
больше тестов - больше больных
включите логику. НУ и хотаба с его лобными долями перестану читать .
2) новая идея - давайте ВСЕХ госпитализированных ( по любых причинах с любыми диагнозами от ножевых до плановых операций по увиличеню груди) тестировать на КОВИД ! и у нас вырастет число госпитализаций с ковид !
Hotab написав:
В Москве падеж в мае и июне тоже, видимо , от роста тестирований.
да в москве много больных , но для статистики и получения доп финансирования приписывают еще больше так как больнице за каждого ковидного доплачивают деньги из спецфонда и эти деньги как-то там безналоговые что ли ( подробности не знаю)
О лобных долях - комментарий выше. больше не буду вас читать
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yama
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Додано: П'ят 21 сер, 2020 16:04
Волгарь написав:
В Москве падеж в мае и июне тоже, видимо , от роста тестирований.
Сейчас в РФ 4 870 случаев в сутки, в Москве менее 700-от. У нас в Нижегородской области -127 за сутки, из 26,5 тыс. больных умело 440, болеют около 2500, остальные выздоровели, т.е. больных осталось менее 10% от заразившихся, по РФ -менее 20%. Беда, однако в том, что люди почти не соблюдают правила - лишь в метро процентов 70 в масках, да во многих магазинах без масок не обслуживают. А так почти все без масок и все без перчаток. То-то будет осенью
нам очень повезло ! у нас есть замечательный пример Беларусь. Очень хороший эксперимент - регулярные массовые скопление людей без масок
людям не до вируса .
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yama
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Додано: П'ят 21 сер, 2020 16:42
yama написав: Волгарь написав:
В Москве падеж в мае и июне тоже, видимо , от роста тестирований.
Сейчас в РФ 4 870 случаев в сутки, в Москве менее 700-от. У нас в Нижегородской области -127 за сутки, из 26,5 тыс. больных умело 440, болеют около 2500, остальные выздоровели, т.е. больных осталось менее 10% от заразившихся, по РФ -менее 20%. Беда, однако в том, что люди почти не соблюдают правила - лишь в метро процентов 70 в масках, да во многих магазинах без масок не обслуживают. А так почти все без масок и все без перчаток. То-то будет осенью
нам очень повезло ! у нас есть замечательный пример Беларусь. Очень хороший эксперимент - регулярные массовые скопление людей без масок
людям не до вируса .
Цифры по Белоруссии застыли - им не дог того. Но реально люди болеют и умирают. Судя по цифрам, ситуация в Европе усложняется - в Испании более 3000 заболевших в день, в Германии - около 1500. Даже в Израиле, уже вроде победившем коронавирус, процесс пошел вспять.
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Волгарь
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Додано: П'ят 21 сер, 2020 18:05
Волгарь написав:
В Москве падеж в мае и июне тоже, видимо , от роста тестирований.
Сейчас в РФ 4 870 случаев в сутки, в Москве менее 700-от. У нас в Нижегородской области -127 за сутки, из 26,5 тыс. больных умело 440, болеют около 2500, остальные выздоровели, т.е. больных осталось менее 10% от заразившихся, по РФ -менее 20%. Беда, однако в том, что люди почти не соблюдают правила - лишь в метро процентов 70 в масках, да во многих магазинах без масок не обслуживают. А так почти все без масок и все без перчаток. То-то будет осенью
Жаль только что никто никогда не узнаёт реальную статистики в Рашке ни по корона вирусе ни по ввп
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ігнор: Biminovich, win32, Tip Top, ЛАД
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Додано: П'ят 21 сер, 2020 18:15
[/quote]
yama написав:
да в москве много больных , но для статистики и получения доп финансирования приписывают еще больше так как больнице за каждого ковидного доплачивают деньги из спецфонда и эти деньги как-то там безналоговые что ли ( подробности не знаю)
О лобных долях - комментарий выше. больше не буду вас читать
Лучше бы перестал писать глупости.
Я говорю о росте смертности, всей смертности!!! По разным причинам!!! Он отвечает заученную методичку "там доплачивают за выявленного ковидного".
Это не заражение лоббных долей??
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Hotab
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Додано: П'ят 21 сер, 2020 18:26
ЛАД написав:
Не ручаюсь за истиннность. Как говорится, за что купил, за то продал.
Сегодня разговаривал с одной врачихой, работает у нас в одной из частных клиник. По её утверждениям количество больных надо увеличивать в несколько раз (буквально в 10 раз, но отнесем это на счет оборота речи). Говорит, что только у них в клинике ежедневно до 20 человек с КТ с ковидными легкими, но отрицательным ПРЦ-тестом. Объясняет это низким качеством ПРЦ-тестов. Люди по разным причинам отказываются от госпитализации. Естественно, в статистику больных ковидом они не попадают.
Есть же еще тесты на антитела, которые можно сделать самостоятельно.
Если не секрет, что за клиника, у которой такая пропускная способность (20 чел в день на КТ легких, причем только те, у которых ковид)?
И еще непонятно - а куда деваются те, у которых ковидные легкие, но отказались от госпитализации?
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
Не читаю нытиков и загонщиков в валюту: somilitark Moneta Trast Амвросий goldfinger centurionus ruvex Qwerty
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Starikan
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Додано: П'ят 21 сер, 2020 19:02
Starikan написав:
.....
Есть же еще тесты на антитела, которые можно сделать самостоятельно.
Если не секрет, что за клиника, у которой такая пропускная способность (20 чел в день на КТ легких, причем только те, у которых ковид)?
И еще непонятно - а куда деваются те, у которых ковидные легкие, но отказались от госпитализации?
1. 20 КТ в день могут делаться и на стороне по направлению клиники.
2. Насчёт тестов на антитела - зачем их делать человеку, если он не хочет установления диагноза ковид? Не хотят по разным причинам, в т.ч. не хотят ложиться в больницу.
3. Лечатся на дому или амбулаторно. Это, естественно, не с тяжёлым течением.
Но, вообще, я написал - за истиннность не ручаюсь. Документального подтверждения не имею.
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ЛАД
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