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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1681168216831684

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 251
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
41
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
12%
29
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
53
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
4%
9
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
6%
14
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
16%
39
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
14
Найманий працівник, втратив роботу
5%
13
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
16%
39
Всього голосів : 251
Повідомлення Додано: П'ят 21 сер, 2020 19:18

Re: Эпидемия коронавируса в мире

ЛАД написав:3. Лечатся на дому или амбулаторно. Это, естественно, не с тяжёлым течением.


Коронавирусная пневмония предполагает уже высокую вирусную нагрузку и опасность для окружающих.
Интересно как физически происходит процесс лечения таких пневмонийщиков на дому ?
Семейные врачи к таким домой не ходят категорически, насколько я знаю, с подтвержденным Ковидом и в поликлиниках не принимают.
Как сам процесс происходит ?
Куда то Промышленник пропал, рассказал бы как лечится, ждем.
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
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Повідомлення Додано: П'ят 21 сер, 2020 19:27

Исследование проводилось с 1 по 7 августа среди жителей 11 районов Дели. Было отобрано 15 тыс. образцов. Результаты исследования подтвердили наличие иммунитета к COVID-19 у 29,1% (58 тыс.) человек.

"Из общего числа собранных образцов примерно половина принадлежала людям в возрасте от 18 до 49 лет. Распространенность антител среди лиц младше 18 лет составила 34,7%, а среди людей в возрасте от 18 до 50 лет - почти 28,5%, среди лиц старше 50 лет - 31,2%", - говорится в сообщении.
....
...согласно предварительным данным ИФА-скрининга проведенного в Ивано-Франковской области, иммунитет к COVID-19 среди протестированных имеют уже около 27% жителей.

https://www.unn.com.ua/ru/news/1887254-tretina-zhiteliv-indiyskogo-mista-deli-maye-antitila-do-covid-19-doslidzhennya
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 21 сер, 2020 19:30

freeze
Что знаю, написал.
Если увижусь с человеком, попробую расспросить подробнее.
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 21 сер, 2020 19:37

  adeges написав:и еще 166 воспалений легких на сегодня в этой больнице. все с отрицательным Ковид.

Пора выпускать обнову. Ковид уже не тот.

Хотя это как раз и может быть новая версия: "скрывается от тестов"
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П'ят 21 сер, 2020 17:23
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