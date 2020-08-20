ЛАД написав:3. Лечатся на дому или амбулаторно. Это, естественно, не с тяжёлым течением.
Коронавирусная пневмония предполагает уже высокую вирусную нагрузку и опасность для окружающих. Интересно как физически происходит процесс лечения таких пневмонийщиков на дому ? Семейные врачи к таким домой не ходят категорически, насколько я знаю, с подтвержденным Ковидом и в поликлиниках не принимают. Как сам процесс происходит ? Куда то Промышленник пропал, рассказал бы как лечится, ждем.
Исследование проводилось с 1 по 7 августа среди жителей 11 районов Дели. Было отобрано 15 тыс. образцов. Результаты исследования подтвердили наличие иммунитета к COVID-19 у 29,1% (58 тыс.) человек.
"Из общего числа собранных образцов примерно половина принадлежала людям в возрасте от 18 до 49 лет. Распространенность антител среди лиц младше 18 лет составила 34,7%, а среди людей в возрасте от 18 до 50 лет - почти 28,5%, среди лиц старше 50 лет - 31,2%", - говорится в сообщении. .... ...согласно предварительным данным ИФА-скрининга проведенного в Ивано-Франковской области, иммунитет к COVID-19 среди протестированных имеют уже около 27% жителей.