ЛАД написав:3. Лечатся на дому или амбулаторно. Это, естественно, не с тяжёлым течением.
Коронавирусная пневмония предполагает уже высокую вирусную нагрузку и опасность для окружающих. Интересно как физически происходит процесс лечения таких пневмонийщиков на дому ? Семейные врачи к таким домой не ходят категорически, насколько я знаю, с подтвержденным Ковидом и в поликлиниках не принимают. Как сам процесс происходит ? Куда то Промышленник пропал, рассказал бы как лечится, ждем.
Исследование проводилось с 1 по 7 августа среди жителей 11 районов Дели. Было отобрано 15 тыс. образцов. Результаты исследования подтвердили наличие иммунитета к COVID-19 у 29,1% (58 тыс.) человек.
"Из общего числа собранных образцов примерно половина принадлежала людям в возрасте от 18 до 49 лет. Распространенность антител среди лиц младше 18 лет составила 34,7%, а среди людей в возрасте от 18 до 50 лет - почти 28,5%, среди лиц старше 50 лет - 31,2%", - говорится в сообщении. .... ...согласно предварительным данным ИФА-скрининга проведенного в Ивано-Франковской области, иммунитет к COVID-19 среди протестированных имеют уже около 27% жителей.
ЛАД написав:budivelnik Я бы всё же ответил, но Ирочка опять удалит.
Ви не тримайте негатив в собі... Це шкідливо ,може інсульт дістати... Ризикніть І розскажіть мені який страшний короновірус, при тому що від голоду помирає в 10 разів більше ніж від страшного коронавірусу Від алкоголю - в 20 разів.. Від куріння - в 40 разів
і так далі.. Там в приведеній мною ссилочці-все доступно,навіть такий як ви зрозуміє.
Пандемия коронавируса продлится еще минимум два года. Об этом заявил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебреисус, сообщает Reuters.
По его словам, техническое развитие и знания могут помочь остановить вирус. Однако даже создание вакцины от COVID-19 не приведет сразу к повсеместному прекращению распространения заболевания, подчеркнул Гебреисус.