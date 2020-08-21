Форуми / Валюта / Валютний ринок / Эпидемия коронавируса в мире Эпидемия коронавируса в мире + Додати

тему Відповісти

на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 1682168316841685 Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 251 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін 16% 41 Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін 12% 29 Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін 21% 53 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили 4% 9 Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили 6% 14 Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав 16% 39 Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок 6% 14 Найманий працівник, втратив роботу 5% 13 Маю бізнес, що стоїть, несе збитки 16% 39 Всього голосів : 251 Додано: П'ят 21 сер, 2020 23:43 budivelnik

Вот просто интересно, Ваш крайне вежливый и умный пост удалят или так и останется? Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.

Yuri_T, Вася, Igneus - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 17049 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4517 раз. Подякували: 4200 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 21 сер, 2020 23:58 ЛАД написав: budivelnik

Вот просто интересно, Ваш крайне вежливый и умный пост удалят или так и останется? Вот просто интересно, Ваш крайне вежливый и умный пост удалят или так и останется? Перше - А відколи це українська приказка про Бога й Дурня - стали неввічливими?

Це народна мудрість ,яку не варто заперечувати і варто вивчати,щоб зрозуміти її глибинне наповнення.а не поверхневий зміст.

Друге - а відколи статистика а-ля

budivelnik написав: ...

https://www.worldometers.info/uk/

1 Помирає за добу в світі - 154000 осіб

2 Приріст населення з початку року - 52+ млн осіб

від голоду - смертність в 10 разів вища

від алкоголю - в 20 вища

від тютюну - в 30 вища

Питання на засипку

Цифра 0,8 млн за 250 днів - звичайно велика - але хіба вона має якийсь сенс? ...1 Помирає за добу в світі - 154000 осіб2 Приріст населення з початку року - 52+ млн осібПитання на засипкуЦифра 0,8 млн за 250 днів - звичайно велика - але хіба вона має якийсь сенс? - стала не потрібною на цих сторінках?

Мені цікаво

Зо ви там в скарзі написали - що стерли в оригіналі те що я виділив синім Перше - А відколи це українська приказка про Бога й Дурня - стали неввічливими?Це народна мудрість ,яку не варто заперечувати і варто вивчати,щоб зрозуміти її глибинне наповнення.а не поверхневий зміст.Друге - а відколи статистика а-ля- стала не потрібною на цих сторінках?Мені цікавоЗо ви там в скарзі написали - що стерли в оригіналі те що я виділив синім Востаннє редагувалось budivelnik в Суб 22 сер, 2020 00:01, всього редагувалось 1 раз. http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 23325 З нами з: 15.01.09 Подякував: 184 раз. Подякували: 2389 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 21 сер, 2020 23:59 В Казахстане провели доклинические испытания вакцины против коронавируса, и они показали очень хорошие результаты. Об этом рассказал министр образования и науки страны Асхат Аймагамбетов.



По его словам, создатели опробовали вакцину на себе, и она показала «взрывной рост антител», пишет «Интерфакс».



ВОЗ включила разработку ученых в Казахстане в список вакцин против COVID-19, для которых разрешены доклинические исследования.

https://m.rosbalt.ru/world/2020/08/21/1859810.html ЛАД 2 Повідомлень: 17049 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4517 раз. Подякували: 4200 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Суб 22 сер, 2020 00:03 Все добровольцы, привитые от коронавируса вакциной центра «Вектор», чувствуют себя хорошо. Побочных эффектов от препарата у них не наблюдается, сообщает Роспотребнадзор. Завершение клинических исследований вакцины планируется в сентябре.



Первую прививку вакциной «Вектора» получили 57 добровольцев, 43 участника исследований получили плацебо. Шесть добровольцев отметили появление незначительной и кратковременной (1-2 суток) болезненности в месте укола. Других «побочек» не было.



Вакцина «ЭпиВакКорона» вызывает выработку иммунного ответа после двукратного применения с интервалом 14-21 сутки. В настоящее время двукратную вакцинацию получил только один доброволец. Исследования продолжаются.

https://m.rosbalt.ru/russia/2020/08/21/1859691.html ЛАД 2 Повідомлень: 17049 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4517 раз. Подякували: 4200 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата #<1 ... 1682168316841685 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей

Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор Схожі теми Теми Відповіді Перегляди Останнє Валютный рынок в мире 1 ... 716 , 717 , 718

Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15 7176 1627775

ЛОБ П'ят 21 сер, 2020 17:23