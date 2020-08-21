ЛАД написав:budivelnik Вот просто интересно, Ваш крайне вежливый и умный пост удалят или так и останется?
Перше - А відколи це українська приказка про Бога й Дурня - стали неввічливими? Це народна мудрість ,яку не варто заперечувати і варто вивчати,щоб зрозуміти її глибинне наповнення.а не поверхневий зміст. Друге - а відколи статистика а-ля
budivelnik написав:... https://www.worldometers.info/uk/ 1 Помирає за добу в світі - 154000 осіб 2 Приріст населення з початку року - 52+ млн осіб від голоду - смертність в 10 разів вища від алкоголю - в 20 вища від тютюну - в 30 вища Питання на засипку Цифра 0,8 млн за 250 днів - звичайно велика - але хіба вона має якийсь сенс?
- стала не потрібною на цих сторінках? Мені цікаво Зо ви там в скарзі написали - що стерли в оригіналі те що я виділив синім
Востаннє редагувалось budivelnik в Суб 22 сер, 2020 00:01, всього редагувалось 1 раз.
Все добровольцы, привитые от коронавируса вакциной центра «Вектор», чувствуют себя хорошо. Побочных эффектов от препарата у них не наблюдается, сообщает Роспотребнадзор. Завершение клинических исследований вакцины планируется в сентябре.
Первую прививку вакциной «Вектора» получили 57 добровольцев, 43 участника исследований получили плацебо. Шесть добровольцев отметили появление незначительной и кратковременной (1-2 суток) болезненности в месте укола. Других «побочек» не было.
Вакцина «ЭпиВакКорона» вызывает выработку иммунного ответа после двукратного применения с интервалом 14-21 сутки. В настоящее время двукратную вакцинацию получил только один доброволец. Исследования продолжаются.