RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1682168316841685

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 251
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
41
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
12%
29
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
53
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
4%
9
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
6%
14
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
16%
39
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
14
Найманий працівник, втратив роботу
5%
13
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
16%
39
Всього голосів : 251
Повідомлення Додано: П'ят 21 сер, 2020 23:43

budivelnik
Вот просто интересно, Ваш крайне вежливый и умный пост удалят или так и останется?
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
Yuri_T, Вася, Igneus - бан.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 17049
З нами з: 31.08.10
Подякував: 4517 раз.
Подякували: 4200 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: П'ят 21 сер, 2020 23:58

  ЛАД написав:budivelnik
Вот просто интересно, Ваш крайне вежливый и умный пост удалят или так и останется?
Перше - А відколи це українська приказка про Бога й Дурня - стали неввічливими?
Це народна мудрість ,яку не варто заперечувати і варто вивчати,щоб зрозуміти її глибинне наповнення.а не поверхневий зміст.
Друге - а відколи статистика а-ля
  budivelnik написав:...
https://www.worldometers.info/uk/
1 Помирає за добу в світі - 154000 осіб
2 Приріст населення з початку року - 52+ млн осіб
від голоду - смертність в 10 разів вища
від алкоголю - в 20 вища
від тютюну - в 30 вища
Питання на засипку
Цифра 0,8 млн за 250 днів - звичайно велика - але хіба вона має якийсь сенс?
- стала не потрібною на цих сторінках?
Мені цікаво
Зо ви там в скарзі написали - що стерли в оригіналі те що я виділив синім
Востаннє редагувалось budivelnik в Суб 22 сер, 2020 00:01, всього редагувалось 1 раз.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 23325
З нами з: 15.01.09
Подякував: 184 раз.
Подякували: 2389 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 21 сер, 2020 23:59

В Казахстане провели доклинические испытания вакцины против коронавируса, и они показали очень хорошие результаты. Об этом рассказал министр образования и науки страны Асхат Аймагамбетов.

По его словам, создатели опробовали вакцину на себе, и она показала «взрывной рост антител», пишет «Интерфакс».

ВОЗ включила разработку ученых в Казахстане в список вакцин против COVID-19, для которых разрешены доклинические исследования.

https://m.rosbalt.ru/world/2020/08/21/1859810.html
ЛАД
2
 
Повідомлень: 17049
З нами з: 31.08.10
Подякував: 4517 раз.
Подякували: 4200 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: Суб 22 сер, 2020 00:03

Все добровольцы, привитые от коронавируса вакциной центра «Вектор», чувствуют себя хорошо. Побочных эффектов от препарата у них не наблюдается, сообщает Роспотребнадзор. Завершение клинических исследований вакцины планируется в сентябре.

Первую прививку вакциной «Вектора» получили 57 добровольцев, 43 участника исследований получили плацебо. Шесть добровольцев отметили появление незначительной и кратковременной (1-2 суток) болезненности в месте укола. Других «побочек» не было.

Вакцина «ЭпиВакКорона» вызывает выработку иммунного ответа после двукратного применения с интервалом 14-21 сутки. В настоящее время двукратную вакцинацию получил только один доброволец. Исследования продолжаются.

https://m.rosbalt.ru/russia/2020/08/21/1859691.html
ЛАД
2
 
Повідомлень: 17049
З нами з: 31.08.10
Подякував: 4517 раз.
Подякували: 4200 раз.
 
Профіль
2
2
5
  #<1 ... 1682168316841685
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в мире 1 ... 716, 717, 718
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15
7176 1627775
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 21 сер, 2020 17:23
ЛОБ

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (88823)
22.08.2020 01:04
Золото XAU/USD (2971)
22.08.2020 00:47
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.