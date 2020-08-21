budivelnik
Вот просто интересно, Ваш крайне вежливый и умный пост удалят или так и останется?
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 21 сер, 2020 23:43
budivelnik
Вот просто интересно, Ваш крайне вежливый и умный пост удалят или так и останется?
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
Yuri_T, Вася, Igneus - бан.
Додано: П'ят 21 сер, 2020 23:58
Перше - А відколи це українська приказка про Бога й Дурня - стали неввічливими?
Це народна мудрість ,яку не варто заперечувати і варто вивчати,щоб зрозуміти її глибинне наповнення.а не поверхневий зміст.
Друге - а відколи статистика а-ля
- стала не потрібною на цих сторінках?
Мені цікаво
Зо ви там в скарзі написали - що стерли в оригіналі те що я виділив синім
Востаннє редагувалось budivelnik в Суб 22 сер, 2020 00:01, всього редагувалось 1 раз.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
Додано: П'ят 21 сер, 2020 23:59
Додано: Суб 22 сер, 2020 00:03
Додано: Суб 22 сер, 2020 09:58
Речь идёт о госпитализации в специализированные медицинские учреждения, выделенные для борьбы с коронавирусом, а не о госпитализациях вообще. Никто не будет ложить в инфекционку бессимптомника-коронавирусника подлечить спину, удалить аденоиды и тд.
На что может влиять увеличившее количество тестов, так это на выявление общего числа зараженных за счёт более большого выявления бессимптомных.
Но и тут нет никакой примитивной связи, которые многие тиражируют, типа стали больше тестов, поэтому стали больше болеть.
Первый же гугл выдает:
14 мая сделано 8069 тестов ПЦР, выявлено 422 новых коронавирусника
21 августа сделано 21 821 тест ПЦР, выявлено 2106 новых зараженных
Количество тестов выросло в 2,7 раза. Количество новых заболевших в 5 раз.
Кстати новый рекорд для Украины - за вчера обнаружено + 2328 новых.
Только 17 стран в мире держат уровень 2000+
Востаннє редагувалось freeze в Суб 22 сер, 2020 10:02, всього редагувалось 1 раз.
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
Додано: Суб 22 сер, 2020 10:01
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Об этом и говорилось: стали тестировать всех госпитализируемых - стали находить больше зараженных.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
Додано: Суб 22 сер, 2020 10:05
Речь идет о госпитализациях в специализированные медицинские учреждения, выделенные для борьбы с коронавирусной инфекцией. Там всегда тестировали всех. И туда попадают не просто так, а по конкретным показаниям, в основном это воспаление лёгких.
Или может тут имеется в виду логика юмористического типа, например, сделали больше прививок, поэтому стало больше провакцинированных людей. Тогда да.
Но и тут здравее говорить, поскольку стало больше зараженных, для их обнаружения естественно приходится делать больше тестов.
Можно обсудить другие забавные математические аксиомы Например, во сколько бы раз не увеличить количество тестов, если количество больных равно нулю, то оно и останется равно нулю.
Востаннє редагувалось freeze в Суб 22 сер, 2020 11:07, всього редагувалось 1 раз.
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
Додано: Суб 22 сер, 2020 11:07
Воспользовался Вашим советом и побывал в апелляционном суде.
Случайно засек позапроцессуальный контакт секретаря одной из его палат с представителем стороны у споре прямо рядом со статуей Фемиды.
А если это шутка, как Вы говорите - так давайте пошутим:
Додано: Суб 22 сер, 2020 12:04
Свежий воздух и апелляционный суд. Я сдаюсь, шутник Вы знатный )))
Додано: Суб 22 сер, 2020 12:33
я тоже немного потренировался в последние несколько лет - посмотрел на украинскую фемиду в обличии истца от районого до верховного суда. что могу сказать - богато. как сказал мой адвокат после одного из заседаний киевского аппеляционного суда - такой открытой предвзятости он не припомнит. обычно хоть притворяются объективными во время заседаний.
это все, что нужно знать о правах и защищенности обычного человека в украине. поэтому казуистика и жонглирование юридическими терминами на этом форуме или где еще, это просто понты. к жизни в нашей стране они отношения не имеют
It takes little for me to say
I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California
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