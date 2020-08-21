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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1683168416851686>

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 251
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
41
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
12%
29
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
53
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
4%
9
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
6%
14
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
16%
39
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
14
Найманий працівник, втратив роботу
5%
13
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
16%
39
Всього голосів : 251
Повідомлення Додано: П'ят 21 сер, 2020 23:43

budivelnik
Вот просто интересно, Ваш крайне вежливый и умный пост удалят или так и останется?
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
Yuri_T, Вася, Igneus - бан.
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 21 сер, 2020 23:58

  ЛАД написав:budivelnik
Вот просто интересно, Ваш крайне вежливый и умный пост удалят или так и останется?
Перше - А відколи це українська приказка про Бога й Дурня - стали неввічливими?
Це народна мудрість ,яку не варто заперечувати і варто вивчати,щоб зрозуміти її глибинне наповнення.а не поверхневий зміст.
Друге - а відколи статистика а-ля
  budivelnik написав:...
https://www.worldometers.info/uk/
1 Помирає за добу в світі - 154000 осіб
2 Приріст населення з початку року - 52+ млн осіб
від голоду - смертність в 10 разів вища
від алкоголю - в 20 вища
від тютюну - в 30 вища
Питання на засипку
Цифра 0,8 млн за 250 днів - звичайно велика - але хіба вона має якийсь сенс?
- стала не потрібною на цих сторінках?
Мені цікаво
Зо ви там в скарзі написали - що стерли в оригіналі те що я виділив синім
Востаннє редагувалось budivelnik в Суб 22 сер, 2020 00:01, всього редагувалось 1 раз.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: П'ят 21 сер, 2020 23:59

В Казахстане провели доклинические испытания вакцины против коронавируса, и они показали очень хорошие результаты. Об этом рассказал министр образования и науки страны Асхат Аймагамбетов.

По его словам, создатели опробовали вакцину на себе, и она показала «взрывной рост антител», пишет «Интерфакс».

ВОЗ включила разработку ученых в Казахстане в список вакцин против COVID-19, для которых разрешены доклинические исследования.

https://m.rosbalt.ru/world/2020/08/21/1859810.html
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 22 сер, 2020 00:03

Все добровольцы, привитые от коронавируса вакциной центра «Вектор», чувствуют себя хорошо. Побочных эффектов от препарата у них не наблюдается, сообщает Роспотребнадзор. Завершение клинических исследований вакцины планируется в сентябре.

Первую прививку вакциной «Вектора» получили 57 добровольцев, 43 участника исследований получили плацебо. Шесть добровольцев отметили появление незначительной и кратковременной (1-2 суток) болезненности в месте укола. Других «побочек» не было.

Вакцина «ЭпиВакКорона» вызывает выработку иммунного ответа после двукратного применения с интервалом 14-21 сутки. В настоящее время двукратную вакцинацию получил только один доброволец. Исследования продолжаются.

https://m.rosbalt.ru/russia/2020/08/21/1859691.html
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 22 сер, 2020 09:58

  yama написав:новая идея - давайте ВСЕХ госпитализированных ( по любых причинах с любыми диагнозами от ножевых до плановых операций по увиличеню груди) тестировать на КОВИД ! и у нас вырастет число госпитализаций с ковид !


Речь идёт о госпитализации в специализированные медицинские учреждения, выделенные для борьбы с коронавирусом, а не о госпитализациях вообще. Никто не будет ложить в инфекционку бессимптомника-коронавирусника подлечить спину, удалить аденоиды и тд.

На что может влиять увеличившее количество тестов, так это на выявление общего числа зараженных за счёт более большого выявления бессимптомных.
Но и тут нет никакой примитивной связи, которые многие тиражируют, типа стали больше тестов, поэтому стали больше болеть.

Первый же гугл выдает:
14 мая сделано 8069 тестов ПЦР, выявлено 422 новых коронавирусника
21 августа сделано 21 821 тест ПЦР, выявлено 2106 новых зараженных

Количество тестов выросло в 2,7 раза. Количество новых заболевших в 5 раз.

Кстати новый рекорд для Украины - за вчера обнаружено + 2328 новых.
Только 17 стран в мире держат уровень 2000+
Востаннє редагувалось freeze в Суб 22 сер, 2020 10:02, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 22 сер, 2020 10:01

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  freeze написав:Количество тестов выросло в 2,7 раза. Количество новых заболевших в 5 раз.

Об этом и говорилось: стали тестировать всех госпитализируемых - стали находить больше зараженных.
Mind the gap.
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vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Суб 22 сер, 2020 10:05

  vitaliy_berdinskikh написав:
  freeze написав:Количество тестов выросло в 2,7 раза. Количество новых заболевших в 5 раз.

Об этом и говорилось: стали тестировать всех госпитализируемых - стали находить больше зараженных.



Речь идет о госпитализациях в специализированные медицинские учреждения, выделенные для борьбы с коронавирусной инфекцией. Там всегда тестировали всех. И туда попадают не просто так, а по конкретным показаниям, в основном это воспаление лёгких.

Или может тут имеется в виду логика юмористического типа, например, сделали больше прививок, поэтому стало больше провакцинированных людей. Тогда да. :lol:
Но и тут здравее говорить, поскольку стало больше зараженных, для их обнаружения естественно приходится делать больше тестов.

Можно обсудить другие забавные математические аксиомы :roll: Например, во сколько бы раз не увеличить количество тестов, если количество больных равно нулю, то оно и останется равно нулю.
Востаннє редагувалось freeze в Суб 22 сер, 2020 11:07, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 22 сер, 2020 11:07

  stm написав:Ооооо, Вы даже шутку не просекли и сразу ГК всунули. Выходите чаще на свежий воздух ))))

Воспользовался Вашим советом и побывал в апелляционном суде.
Случайно засек позапроцессуальный контакт секретаря одной из его палат с представителем стороны у споре прямо рядом со статуей Фемиды.
А если это шутка, как Вы говорите - так давайте пошутим:
https://www.youtube.com/watch?v=Ruzj203E3c8
Igneus
 
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Повідомлення Додано: Суб 22 сер, 2020 12:04

  Igneus написав:
  stm написав:Ооооо, Вы даже шутку не просекли и сразу ГК всунули. Выходите чаще на свежий воздух ))))

Воспользовался Вашим советом и побывал в апелляционном суде.
Случайно засек позапроцессуальный контакт секретаря одной из его палат с представителем стороны у споре прямо рядом со статуей Фемиды.
А если это шутка, как Вы говорите - так давайте пошутим:
https://www.youtube.com/watch?v=Ruzj203E3c8

Свежий воздух и апелляционный суд. Я сдаюсь, шутник Вы знатный )))
stm
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Повідомлення Додано: Суб 22 сер, 2020 12:33

  stm написав:
  Igneus написав:
  stm написав:Ооооо, Вы даже шутку не просекли и сразу ГК всунули. Выходите чаще на свежий воздух ))))

Воспользовался Вашим советом и побывал в апелляционном суде.
Случайно засек позапроцессуальный контакт секретаря одной из его палат с представителем стороны у споре прямо рядом со статуей Фемиды.
А если это шутка, как Вы говорите - так давайте пошутим:
https://www.youtube.com/watch?v=Ruzj203E3c8

Свежий воздух и апелляционный суд. Я сдаюсь, шутник Вы знатный )))


я тоже немного потренировался в последние несколько лет - посмотрел на украинскую фемиду в обличии истца от районого до верховного суда. что могу сказать - богато. как сказал мой адвокат после одного из заседаний киевского аппеляционного суда - такой открытой предвзятости он не припомнит. обычно хоть притворяются объективными во время заседаний.

это все, что нужно знать о правах и защищенности обычного человека в украине. поэтому казуистика и жонглирование юридическими терминами на этом форуме или где еще, это просто понты. к жизни в нашей стране они отношения не имеют
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