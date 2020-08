Форуми / Валюта / Валютний ринок / Эпидемия коронавируса в мире Эпидемия коронавируса в мире + Додати

#<1 ... 1683168416851686> Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 251 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін 16% 41 Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін 12% 29 Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін 21% 53 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили 4% 9 Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили 6% 14 Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав 16% 39 Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок 6% 14 Найманий працівник, втратив роботу 5% 13 Маю бізнес, що стоїть, несе збитки 16% 39 Всього голосів : 251 Додано: П'ят 21 сер, 2020 23:43 budivelnik

Вот просто интересно, Ваш крайне вежливый и умный пост удалят или так и останется?

ЛАД написав: budivelnik

Вот просто интересно, Ваш крайне вежливый и умный пост удалят или так и останется?

Вот просто интересно, Ваш крайне вежливый и умный пост удалят или так и останется? Вот просто интересно, Ваш крайне вежливый и умный пост удалят или так и останется? Перше - А відколи це українська приказка про Бога й Дурня - стали неввічливими?

Це народна мудрість ,яку не варто заперечувати і варто вивчати,щоб зрозуміти її глибинне наповнення.а не поверхневий зміст.

Друге - а відколи статистика а-ля

budivelnik написав: ...

https://www.worldometers.info/uk/

1 Помирає за добу в світі - 154000 осіб

2 Приріст населення з початку року - 52+ млн осіб

від голоду - смертність в 10 разів вища

від алкоголю - в 20 вища

від тютюну - в 30 вища

Питання на засипку

Цифра 0,8 млн за 250 днів - звичайно велика - але хіба вона має якийсь сенс? ...1 Помирає за добу в світі - 154000 осіб2 Приріст населення з початку року - 52+ млн осібПитання на засипкуЦифра 0,8 млн за 250 днів - звичайно велика - але хіба вона має якийсь сенс? - стала не потрібною на цих сторінках?

Мені цікаво

Мені цікаво

Зо ви там в скарзі написали - що стерли в оригіналі те що я виділив синім Перше - А відколи це українська приказка про Бога й Дурня - стали неввічливими?Це народна мудрість ,яку не варто заперечувати і варто вивчати,щоб зрозуміти її глибинне наповнення.а не поверхневий зміст.Друге - а відколи статистика а-ля- стала не потрібною на цих сторінках?Мені цікавоЗо ви там в скарзі написали - що стерли в оригіналі те що я виділив синім

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

В Казахстане провели доклинические испытания вакцины против коронавируса, и они показали очень хорошие результаты. Об этом рассказал министр образования и науки страны Асхат Аймагамбетов.

По его словам, создатели опробовали вакцину на себе, и она показала «взрывной рост антител», пишет «Интерфакс».



По его словам, создатели опробовали вакцину на себе, и она показала «взрывной рост антител», пишет «Интерфакс».



ВОЗ включила разработку ученых в Казахстане в список вакцин против COVID-19, для которых разрешены доклинические исследования.

https://m.rosbalt.ru/world/2020/08/21/1859810.html

Все добровольцы, привитые от коронавируса вакциной центра «Вектор», чувствуют себя хорошо. Побочных эффектов от препарата у них не наблюдается, сообщает Роспотребнадзор. Завершение клинических исследований вакцины планируется в сентябре.



Первую прививку вакциной «Вектора» получили 57 добровольцев, 43 участника исследований получили плацебо. Шесть добровольцев отметили появление незначительной и кратковременной (1-2 суток) болезненности в месте укола. Других «побочек» не было.



Вакцина «ЭпиВакКорона» вызывает выработку иммунного ответа после двукратного применения с интервалом 14-21 сутки. В настоящее время двукратную вакцинацию получил только один доброволец. Исследования продолжаются.

https://m.rosbalt.ru/russia/2020/08/21/1859691.html

yama написав: новая идея - давайте ВСЕХ госпитализированных ( по любых причинах с любыми диагнозами от ножевых до плановых операций по увиличеню груди) тестировать на КОВИД ! и у нас вырастет число госпитализаций с ковид !



Речь идёт о госпитализации в специализированные медицинские учреждения, выделенные для борьбы с коронавирусом, а не о госпитализациях вообще. Никто не будет ложить в инфекционку бессимптомника-коронавирусника подлечить спину, удалить аденоиды и тд.



На что может влиять увеличившее количество тестов, так это на выявление общего числа зараженных за счёт более большого выявления бессимптомных.

Но и тут нет никакой примитивной связи, которые многие тиражируют, типа стали больше тестов, поэтому стали больше болеть.



Первый же гугл выдает:

14 мая сделано 8069 тестов ПЦР, выявлено 422 новых коронавирусника

21 августа сделано 21 821 тест ПЦР, выявлено 2106 новых зараженных



Количество тестов выросло в 2,7 раза. Количество новых заболевших в 5 раз.



Кстати новый рекорд для Украины - за вчера обнаружено + 2328 новых.

Кстати новый рекорд для Украины - за вчера обнаружено + 2328 новых.

Только 17 стран в мире держат уровень 2000+

Об этом и говорилось: стали тестировать всех госпитализируемых - стали находить больше зараженных. Об этом и говорилось: стали тестировать всех госпитализируемых - стали находить больше зараженных.

You can't go over your budgets if you don't check!

для Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift

Mind the gap.You can't go over your budgets if you don't check!

vitaliy_berdinskikh написав: freeze написав: Количество тестов выросло в 2,7 раза. Количество новых заболевших в 5 раз.

Об этом и говорилось: стали тестировать всех госпитализируемых - стали находить больше зараженных.

Об этом и говорилось: стали тестировать всех госпитализируемых - стали находить больше зараженных. Об этом и говорилось: стали тестировать всех госпитализируемых - стали находить больше зараженных.





Речь идет о госпитализациях в специализированные медицинские учреждения, выделенные для борьбы с коронавирусной инфекцией. Там всегда тестировали всех. И туда попадают не просто так, а по конкретным показаниям, в основном это воспаление лёгких.



Или может тут имеется в виду логика юмористического типа, например, сделали больше прививок, поэтому стало больше провакцинированных людей. Тогда да.

Но и тут здравее говорить, поскольку стало больше зараженных, для их обнаружения естественно приходится делать больше тестов.



Можно обсудить другие забавные математические аксиомы Например, во сколько бы раз не увеличить количество тестов, если количество больных равно нулю, то оно и останется равно нулю.

Воспользовался Вашим советом и побывал в апелляционном суде.

Случайно засек позапроцессуальный контакт секретаря одной из его палат с представителем стороны у споре прямо рядом со статуей Фемиды.

А если это шутка, как Вы говорите - так давайте пошутим:

Воспользовался Вашим советом и побывал в апелляционном суде.

Случайно засек позапроцессуальный контакт секретаря одной из его палат с представителем стороны у споре прямо рядом со статуей Фемиды.

А если это шутка, как Вы говорите - так давайте пошутим:

https://www.youtube.com/watch?v=Ruzj203E3c8

Воспользовался Вашим советом и побывал в апелляционном суде.

Случайно засек позапроцессуальный контакт секретаря одной из его палат с представителем стороны у споре прямо рядом со статуей Фемиды.

А если это шутка, как Вы говорите - так давайте пошутим:

Воспользовался Вашим советом и побывал в апелляционном суде.

Случайно засек позапроцессуальный контакт секретаря одной из его палат с представителем стороны у споре прямо рядом со статуей Фемиды.

А если это шутка, как Вы говорите - так давайте пошутим:

https://www.youtube.com/watch?v=Ruzj203E3c8

Свежий воздух и апелляционный суд. Я сдаюсь, шутник Вы знатный )))

Свежий воздух и апелляционный суд. Я сдаюсь, шутник Вы знатный ))) Свежий воздух и апелляционный суд. Я сдаюсь, шутник Вы знатный ))) stm

Повідомлень: 2499 З нами з: 04.03.15 Подякував: 66 раз. Подякували: 442 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 22 сер, 2020 12:33 stm написав: Igneus написав: stm написав: Ооооо, Вы даже шутку не просекли и сразу ГК всунули. Выходите чаще на свежий воздух )))) Ооооо, Вы даже шутку не просекли и сразу ГК всунули. Выходите чаще на свежий воздух ))))

Воспользовался Вашим советом и побывал в апелляционном суде.

Случайно засек позапроцессуальный контакт секретаря одной из его палат с представителем стороны у споре прямо рядом со статуей Фемиды.

А если это шутка, как Вы говорите - так давайте пошутим:

https://www.youtube.com/watch?v=Ruzj203E3c8 Воспользовался Вашим советом и побывал в апелляционном суде.Случайно засек позапроцессуальный контакт секретаря одной из его палат с представителем стороны у споре прямо рядом со статуей Фемиды.А если это шутка, как Вы говорите - так давайте пошутим:

Свежий воздух и апелляционный суд. Я сдаюсь, шутник Вы знатный ))) Свежий воздух и апелляционный суд. Я сдаюсь, шутник Вы знатный )))



я тоже немного потренировался в последние несколько лет - посмотрел на украинскую фемиду в обличии истца от районого до верховного суда. что могу сказать - богато. как сказал мой адвокат после одного из заседаний киевского аппеляционного суда - такой открытой предвзятости он не припомнит. обычно хоть притворяются объективными во время заседаний.



я тоже немного потренировался в последние несколько лет - посмотрел на украинскую фемиду в обличии истца от районого до верховного суда. что могу сказать - богато. как сказал мой адвокат после одного из заседаний киевского аппеляционного суда - такой открытой предвзятости он не припомнит. обычно хоть притворяются объективными во время заседаний.

это все, что нужно знать о правах и защищенности обычного человека в украине. поэтому казуистика и жонглирование юридическими терминами на этом форуме или где еще, это просто понты. к жизни в нашей стране они отношения не имеют

