Форуми / Валюта / Валютний ринок / Эпидемия коронавируса в мире Эпидемия коронавируса в мире + Додати

тему Відповісти

на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 1683168416851686 Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 251 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін 16% 41 Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін 12% 29 Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін 21% 53 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили 4% 9 Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили 6% 14 Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав 16% 39 Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок 6% 14 Найманий працівник, втратив роботу 5% 13 Маю бізнес, що стоїть, несе збитки 16% 39 Всього голосів : 251 Додано: Суб 22 сер, 2020 12:44 Пишут, что якобы сын Зе "переболел ковидом". Но правду мы конечно не узнаем. Варианты:

1. Это просто хайп. Сейчас если не переболел ковидом - то вроде как олх, не модный

2. Китайский тест лад ложно-положительный результат

3. Ковид - это сезонное ОРЗ, настолько "тяжелое", что иногда тяжело заметить. И "переболевших" может найти только тест Украина - богатая страна!

ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 12311 З нами з: 18.04.15 Подякував: 7100 раз. Подякували: 3251 раз. Профіль 3 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Суб 22 сер, 2020 12:54 Re: Эпидемия коронавируса в мире Вкладчик1234 написав: Пишут, что якобы сын Зе "переболел ковидом". Но правду мы конечно не узнаем. Варианты:

1. Это просто хайп. Сейчас если не переболел ковидом - то вроде как олх, не модный

2. Китайский тест лад ложно-положительный результат

3. Ковид - это сезонное ОРЗ, настолько "тяжелое", что иногда тяжело заметить. И "переболевших" может найти только тест



4. Сын просто переболел в относительно легкой форме как и большинство детей, а вот с женой были проблемы в виде пневмонии.

Но правду мы тут не узнаем, может быть Зеленский тоже 4. Сын просто переболел в относительно легкой форме как и большинство детей, а вот с женой были проблемы в виде пневмонии.Но правду мы тут не узнаем, может быть Зеленский тоже Не читаю Будивельника, пустая трата времени freeze 4 Повідомлень: 18137 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4365 раз. Подякували: 7067 раз. Профіль 22 3 5 ВідповістиЦитата Додано: Суб 22 сер, 2020 13:09 Igneus написав: А если это шутка, как Вы говорите - так давайте пошутим:

А если это шутка, как Вы говорите - так давайте пошутим:



Кстати да. И Батька мог бы использовать эту тему. Например сказать гейропейцам, что он не "борется с оппозицией", а с сектой мегарспространителей ковида, которые проводят массовые сборища с целью максимально повысить концентрацию вируса, и попробовать вывести новые, более устойчивые, штаммы. И что бы тогда ему гейропейцы ответили?



Да и "BLM-республики" можно было бы разогнать под этим предлогом. Почем не разогнали? Там что, ковид не работает?



Да и у нас интересно: когда было 20 заболевших - закрыли всю страну по домам и остановили весь транспорт. А когда 2000+ (почти 3000) - "Укрзализныця запускает новые поезда".



Так объясните мне:

1. Ковид ослаб?

2. Мы его победили?

3. Изначально "приукрасили" его "силу", с целью раскрутить "тему" и попилить бабло под неё

4. Ваш вариант.



Или чего все так расслабились? По идее, уже должны все умереть, и быть "горы трупов на улицах"



Про назакрывавшиеся тогда, и незакрытые до сих пор клубы-эпики-велюры - много писать не буду Кстати да. И Батька мог бы использовать эту тему. Например сказать гейропейцам, что он не "борется с оппозицией", а с сектой мегарспространителей ковида, которые проводят массовые сборища с целью максимально повысить концентрацию вируса, и попробовать вывести новые, более устойчивые, штаммы. И что бы тогда ему гейропейцы ответили?Да и "BLM-республики" можно было бы разогнать под этим предлогом. Почем не разогнали? Там что, ковид не работает?Да и у нас интересно: когда было 20 заболевших - закрыли всю страну по домам и остановили весь транспорт. А когда 2000+ (почти 3000) - "Укрзализныця запускает новые поезда".Так объясните мне:1. Ковид ослаб?2. Мы его победили?3. Изначально "приукрасили" его "силу", с целью раскрутить "тему" и попилить бабло под неё4. Ваш вариант.Или чего все так расслабились? По идее, уже должны все умереть, и быть "горы трупов на улицах"Про назакрывавшиеся тогда, и незакрытые до сих пор клубы-эпики-велюры - много писать не буду Украина - богатая страна!

ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 12311 З нами з: 18.04.15 Подякував: 7100 раз. Подякували: 3251 раз. Профіль 3 2 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 1683168416851686 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Ірина_, Модератор Зараз переглядають цей форум: Вкладчик1234 і 3 гостейМодератори: ТупУм Схожі теми Теми Відповіді Перегляди Останнє Валютный рынок в мире 1 ... 716 , 717 , 718

Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15 7176 1628072

ЛОБ П'ят 21 сер, 2020 17:23