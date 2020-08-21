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Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 22 сер, 2020 12:44
Пишут, что якобы сын Зе "переболел ковидом". Но правду мы конечно не узнаем. Варианты:
1. Это просто хайп. Сейчас если не переболел ковидом - то вроде как олх, не модный
2. Китайский тест лад ложно-положительный результат
3. Ковид - это сезонное ОРЗ, настолько "тяжелое", что иногда тяжело заметить. И "переболевших" может найти только тест
Украина - богатая страна!
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Додано: Суб 22 сер, 2020 12:54
Вкладчик1234 написав:Пишут, что якобы сын Зе "переболел ковидом". Но правду мы конечно не узнаем. Варианты:
1. Это просто хайп. Сейчас если не переболел ковидом - то вроде как олх, не модный
2. Китайский тест лад ложно-положительный результат
3. Ковид - это сезонное ОРЗ, настолько "тяжелое", что иногда тяжело заметить. И "переболевших" может найти только тест
4. Сын просто переболел в относительно легкой форме как и большинство детей, а вот с женой были проблемы в виде пневмонии.
Но правду мы тут не узнаем, может быть Зеленский тоже
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
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Додано: Суб 22 сер, 2020 13:09
Igneus написав:
А если это шутка, как Вы говорите - так давайте пошутим:
Кстати да. И Батька мог бы использовать эту тему. Например сказать гейропейцам, что он не "борется с оппозицией", а с сектой мегарспространителей ковида, которые проводят массовые сборища с целью максимально повысить концентрацию вируса, и попробовать вывести новые, более устойчивые, штаммы. И что бы тогда ему гейропейцы ответили?
Да и "BLM-республики" можно было бы разогнать под этим предлогом. Почем не разогнали? Там что, ковид не работает?
Да и у нас интересно: когда было 20 заболевших - закрыли всю страну по домам и остановили весь транспорт. А когда 2000+ (почти 3000) - "Укрзализныця запускает новые поезда".
Так объясните мне:
1. Ковид ослаб?
2. Мы его победили?
3. Изначально "приукрасили" его "силу", с целью раскрутить "тему" и попилить бабло под неё
4. Ваш вариант.
Или чего все так расслабились? По идее, уже должны все умереть, и быть "горы трупов на улицах"
Про назакрывавшиеся тогда, и незакрытые до сих пор клубы-эпики-велюры - много писать не буду
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
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