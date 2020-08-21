RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1683168416851686

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 251
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
41
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
12%
29
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
53
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
4%
9
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
6%
14
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
16%
39
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
14
Найманий працівник, втратив роботу
5%
13
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
16%
39
Всього голосів : 251
Повідомлення Додано: Суб 22 сер, 2020 12:44

Пишут, что якобы сын Зе "переболел ковидом". Но правду мы конечно не узнаем. Варианты:
1. Это просто хайп. Сейчас если не переболел ковидом - то вроде как олх, не модный
2. Китайский тест лад ложно-положительный результат
3. Ковид - это сезонное ОРЗ, настолько "тяжелое", что иногда тяжело заметить. И "переболевших" может найти только тест
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
Вкладчик1234
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 12312
З нами з: 18.04.15
Подякував: 7100 раз.
Подякували: 3252 раз.
 
Профіль
3
2
3
Повідомлення Додано: Суб 22 сер, 2020 12:54

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Вкладчик1234 написав:Пишут, что якобы сын Зе "переболел ковидом". Но правду мы конечно не узнаем. Варианты:
1. Это просто хайп. Сейчас если не переболел ковидом - то вроде как олх, не модный
2. Китайский тест лад ложно-положительный результат
3. Ковид - это сезонное ОРЗ, настолько "тяжелое", что иногда тяжело заметить. И "переболевших" может найти только тест


4. Сын просто переболел в относительно легкой форме как и большинство детей, а вот с женой были проблемы в виде пневмонии.
Но правду мы тут не узнаем, может быть Зеленский тоже
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
freeze
4
 
Повідомлень: 18137
З нами з: 02.07.14
Подякував: 4365 раз.
Подякували: 7067 раз.
 
Профіль
22
3
5
Повідомлення Додано: Суб 22 сер, 2020 13:09

  Igneus написав:А если это шутка, как Вы говорите - так давайте пошутим:


Кстати да. И Батька мог бы использовать эту тему. Например сказать гейропейцам, что он не "борется с оппозицией", а с сектой мегарспространителей ковида, которые проводят массовые сборища с целью максимально повысить концентрацию вируса, и попробовать вывести новые, более устойчивые, штаммы. И что бы тогда ему гейропейцы ответили?

Да и "BLM-республики" можно было бы разогнать под этим предлогом. Почем не разогнали? Там что, ковид не работает?

Да и у нас интересно: когда было 20 заболевших - закрыли всю страну по домам и остановили весь транспорт. А когда 2000+ (почти 3000) - "Укрзализныця запускает новые поезда".

Так объясните мне:
1. Ковид ослаб?
2. Мы его победили?
3. Изначально "приукрасили" его "силу", с целью раскрутить "тему" и попилить бабло под неё
4. Ваш вариант.

Или чего все так расслабились? По идее, уже должны все умереть, и быть "горы трупов на улицах"

Про незакрывавшиеся тогда, и незакрытые до сих пор клубы-эпики-велюры - много писать не буду
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
Вкладчик1234
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 12312
З нами з: 18.04.15
Подякував: 7100 раз.
Подякували: 3252 раз.
 
Профіль
3
2
3
Повідомлення Додано: Суб 22 сер, 2020 13:24

Re: Эпидемия коронавируса в мире

В середине августа появилось предположение, что вирус мог попасть в человеческий организм еще в 2012 году. В обнаруженной медицинской диссертации описывается заболевание горняков, которые очищали пещеру от фекалий летучих мышей. После проведения работ у них проявились симптомы, которые сейчас считаются характерными для COVID-19, например сухой кашель и высокая температура. Им понадобилась искусственная вентиляция легких, трое из шести заболевших умерли

В майской публикации The Daily Telegraph (издание ссылалось на доклад западных спецслужб) говорилось о проведенном в 2013 году исследовании фекалий подковоносых летучих мышей в Уханьском институте вирусологии и об обнаружении в образцах вируса, на 96,2% совпадающего с SARS-CoV-2, который вызывает COVID-19

Там же говорилось, что в 2015 году ученые установили, что SARS-подобный вирус может передаваться от летучих мышей к человеку напрямую

Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/society/22/08/2020/5 ... 627019d05f
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
Повідомлень: 10617
З нами з: 01.08.15
Подякував: 1138 раз.
Подякували: 1256 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 22 сер, 2020 14:37

  Вкладчик1234 написав:Да и у нас интересно: когда было 20 заболевших - закрыли всю страну по домам и остановили весь транспорт. А когда 2000+ (почти 3000) - "Укрзализныця запускает новые поезда".

Так было же официальное разъяснение МОЗ: "чтобы напугать население" или что-то в этом роде.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
Не читаю нытиков и загонщиков в валюту: somilitark Moneta Trast Амвросий goldfinger centurionus ruvex Qwerty
Starikan
2
 
Повідомлень: 17540
З нами з: 12.10.11
Подякував: 1953 раз.
Подякували: 2798 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1683168416851686
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 8 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в мире 1 ... 716, 717, 718
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15
7176 1628114
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 21 сер, 2020 17:23
ЛОБ

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.