Пишут, что якобы сын Зе "переболел ковидом". Но правду мы конечно не узнаем. Варианты: 1. Это просто хайп. Сейчас если не переболел ковидом - то вроде как олх, не модный 2. Китайский тест лад ложно-положительный результат 3. Ковид - это сезонное ОРЗ, настолько "тяжелое", что иногда тяжело заметить. И "переболевших" может найти только тест
Украина - богатая страна! ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
Вкладчик1234 написав:Пишут, что якобы сын Зе "переболел ковидом". Но правду мы конечно не узнаем. Варианты: 1. Это просто хайп. Сейчас если не переболел ковидом - то вроде как олх, не модный 2. Китайский тест лад ложно-положительный результат 3. Ковид - это сезонное ОРЗ, настолько "тяжелое", что иногда тяжело заметить. И "переболевших" может найти только тест
4. Сын просто переболел в относительно легкой форме как и большинство детей, а вот с женой были проблемы в виде пневмонии. Но правду мы тут не узнаем, может быть Зеленский тоже
Igneus написав:А если это шутка, как Вы говорите - так давайте пошутим:
Кстати да. И Батька мог бы использовать эту тему. Например сказать гейропейцам, что он не "борется с оппозицией", а с сектой мегарспространителей ковида, которые проводят массовые сборища с целью максимально повысить концентрацию вируса, и попробовать вывести новые, более устойчивые, штаммы. И что бы тогда ему гейропейцы ответили?
Да и "BLM-республики" можно было бы разогнать под этим предлогом. Почем не разогнали? Там что, ковид не работает?
Да и у нас интересно: когда было 20 заболевших - закрыли всю страну по домам и остановили весь транспорт. А когда 2000+ (почти 3000) - "Укрзализныця запускает новые поезда".
Так объясните мне: 1. Ковид ослаб? 2. Мы его победили? 3. Изначально "приукрасили" его "силу", с целью раскрутить "тему" и попилить бабло под неё 4. Ваш вариант.
Или чего все так расслабились? По идее, уже должны все умереть, и быть "горы трупов на улицах"
Про незакрывавшиеся тогда, и незакрытые до сих пор клубы-эпики-велюры - много писать не буду
Украина - богатая страна! ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
В середине августа появилось предположение, что вирус мог попасть в человеческий организм еще в 2012 году. В обнаруженной медицинской диссертации описывается заболевание горняков, которые очищали пещеру от фекалий летучих мышей. После проведения работ у них проявились симптомы, которые сейчас считаются характерными для COVID-19, например сухой кашель и высокая температура. Им понадобилась искусственная вентиляция легких, трое из шести заболевших умерли
В майской публикации The Daily Telegraph (издание ссылалось на доклад западных спецслужб) говорилось о проведенном в 2013 году исследовании фекалий подковоносых летучих мышей в Уханьском институте вирусологии и об обнаружении в образцах вируса, на 96,2% совпадающего с SARS-CoV-2, который вызывает COVID-19
Там же говорилось, что в 2015 году ученые установили, что SARS-подобный вирус может передаваться от летучих мышей к человеку напрямую